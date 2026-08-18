Șoferii și-au făcut deja „coduri” pe Waze, în cazul în care dispar alertele pentru poliție. Titi Aur: „Românul va găsi o soluție”

Posibila limitare a alertelor privind prezența poliției pe aplicațiile de navigație îi face pe șoferii români să caute deja metode alternative de semnalizare. Pe rețelele sociale au apărut discuții despre folosirea unor pictograme care nu au legătură cu poliția, dar care ar putea deveni, între utilizatori, semnale pentru radare sau echipaje de control.

Printre variantele vehiculate se află simbolurile pentru fenomene meteo. O alertă de ploaie sau un nor ar putea căpăta astfel o semnificație diferită pentru șoferii care vor să se avertizeze reciproc.

Deocamdată, România nu a anunțat eliminarea acestor funcții din aplicații.

Subiectul a apărut după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care le permite statelor membre, în anumite situații, să limiteze temporar transmiterea prin aplicațiile de navigație a informațiilor despre controalele poliției.

Hotărârea nu obligă România să introducă o asemenea măsură.

Unii șoferi spun că nu văd un motiv pentru eliminarea alertelor, considerând că acestea îi pot determina pe conducătorii auto să reducă viteza.

„Nu văd sensul, că vezi poliția, așa cum e semnalată și în Occident unde sunt radare, unde este poliție, să te avertizeze. Nu consider necesar să stea poliția la pândă să te prindă, ci ești avertizat și ai grijă să conduci corespunzător”, a declarat un șofer, pentru Antena 3 CNN.

Alții susțin că utilizatorii vor găsi rapid metode prin care să transmită aceleași informații, chiar dacă anumite simboluri vor fi eliminate.

Ideea folosirii unor pictograme alternative circulă deja în mediul online.

Autoritățile atrag însă atenția că semnalarea în timp real a echipajelor poate afecta anumite operațiuni ale poliției, inclusiv acțiunile pentru identificarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne este că, indiferent de simbolurile folosite în aplicațiile de navigație, cea mai sigură metodă de a evita sancțiunile rămâne respectarea regulilor de circulație.

Titi Aur: „Românul va găsi o soluție”

Fostul pilot de raliu și expert în conducere defensivă Titi Aur consideră că simpla introducere a unor restricții nu va rezolva problemele de siguranță rutieră.

„Se demonstrează, în același timp, că doar coerciția, doar restricția, nu rezolvă problema. A face amenda mare, a face anii de închisoare mulți sau a face astfel de restricții (...) nu rezolvă problema, că românul va găsi o soluție”, a declarat Titi Aur pentru sursa citată.

În opinia sa, problema trebuie abordată în primul rând prin educație rutieră, astfel încât șoferii să înțeleagă de ce este importantă respectarea regulilor, nu doar să se teamă de sancțiuni.

„Omul se gândește prima dată cum să facă o șmecherie încât să încalce regula”, a mai spus expertul, referindu-se la comportamentul unor șoferi.

Titi Aur susține că educația rutieră ar trebui să înceapă încă din școală și să continue și după obținerea permisului de conducere. El consideră că România are nevoie de o strategie coordonată pentru siguranța rutieră, nu doar de măsuri punitive.