Lovitură pentru utilizatorii Waze: Curtea de Justiție a UE interzice raportarea filtrelor de poliție

Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre ale UE au dreptul să interzică aplicațiilor precum Waze să transmită locația anumitor controale rutiere și ale poliției.

Decizia a venit ca răspuns la întrebările adresate de Consiliul de Stat din Franța, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, într-un caz intentat de Coyote System, scrie Auto Next.

Franța permite deja autorităților să interzică serviciilor de asistență pentru șoferi prin geolocalizare să partajeze locația anumitor controale, iar Coyote a contestat acest lucru ca o încălcare a normelor UE privind libera circulație. Curtea de Justiție nu a fost de acord. A confirmat că un stat membru poate impune o astfel de interdicție pentru a proteja ordinea și siguranța publică, chiar și asupra unui serviciu cu sediul într-o altă țară a UE, atâta timp cât măsura este proporțională și țintită.

Există o condiție importantă. Înainte de a acționa, o țară trebuie, în mod normal, să solicite statului membru în care se află aplicația să ia propriile măsuri și trebuie să notifice atât statul respectiv, cât și Comisia Europeană cu privire la planurile sale, cu excepția cazurilor urgente.

Prin urmare, aceasta nu este o interdicție generală la nivelul UE. Este o confirmare a faptului că țările individuale au dreptul legal de a introduce o astfel de interdicție dacă urmează procesul corespunzător.

De ce contează algoritmul

Instanța a abordat, de asemenea, o apărare pe care se bazează adesea aceste aplicații: ideea că acestea doar găzduiesc informații furnizate de utilizatorii lor și, prin urmare, nu sunt responsabile pentru acestea. Judecătorii au respins acest argument în acest context.

Un serviciu care folosește un algoritm pentru a decide cum, când și în ce ordine sunt transmise informațiile utilizatorului exercită controlul asupra acestor informații, a declarat instanța și, prin urmare, nu poate solicita exonerarea de răspundere care se aplică platformelor de găzduire exclusivă. Cu alte cuvinte, deoarece Waze și Coyote gestionează și distribuie în mod activ alertele, acestea sunt responsabile pentru acestea.

Ce înseamnă pentru șoferi

Hotărârea nu interzice nimic în sine, ci pur și simplu confirmă că statele membre au voie să facă acest lucru. Franța restricționează deja raportarea anumitor controale, de obicei controalele privind alcoolul și drogurile sau operațiunile poliției, în loc de camerele fixe de viteză, iar această decizie îi consolidează baza legală. Întrebarea mai amplă este dacă și alte țări se simt acum încurajate să urmeze exemplul. Dacă o fac, alertele privind controlul vitezei și al poliției pe care șoferii din Europa le tratează ca o funcție standard de navigație ar putea dispărea discret pe unele piețe, rămânând în același timp pe altele.

Pentru informare, aceeași hotărâre judecătorească a tratat și o chestiune separată, confirmând că statele membre pot solicita verificarea vârstei pe site-urile pornografice. Cele două cazuri au fost conexate deoarece au ridicat aceeași întrebare fundamentală cu privire la regulile din care țară se aplică serviciilor online, dar partea privind vigilența rutieră este cea care contează pentru șoferi.