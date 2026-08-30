Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei

Există o situație mai puțin cunoscută în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonul nu se află pe o trecere marcată.

Șoferii sunt obligați să oprească la semnalul nevăzătorilor. Foto: Magnific.com

Codul rutier prevede că semnalul dat de o persoană nevăzătoare, prin ridicarea bastonului alb în timp ce traversează strada, trebuie respectat obligatoriu de participanții la trafic. Ignorarea acestuia poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei.

Când sunt obligați șoferii să oprească în afara trecerii de pietoni

Regulamentul de aplicare a Codului rutier include printre semnalele care trebuie respectate obligatoriu de participanții la trafic și semnalul persoanelor nevăzătoare.

„Oprirea participanților la trafic este obligatorie la semnalele date de nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceștia traversează strada”, prevede Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Într-o asemenea situație, conducătorii auto trebuie să oprească și să permită traversarea în siguranță, chiar dacă în locul respectiv nu există o trecere de pietoni marcată.

Ce amendă riscă șoferii care ignoră semnalul nevăzătorilor

Nerespectarea semnalului dat de o persoană nevăzătoare este sancționată de Codul rutier. Fapta se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă o amendă de 4 sau 5 puncte-amendă.

Codul rutier prevede sancționarea pentru „nerespectarea semnalelor patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor”, în categoria contravențiilor pentru care se aplică amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni.

Din 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, iar valoarea unui punct-amendă reprezintă 5% din acesta. Astfel, un punct-amendă este de 216,25 lei.

În aceste condiții, șoferul care ignoră semnalul unei persoane nevăzătoare riscă o amendă cuprinsă între 865 de lei și 1.081 lei, corespunzătoare celor 4 sau 5 puncte-amendă.

Unde pot traversa pietonii dacă nu există o trecere marcată

Codul rutier prevede și situațiile în care pietonii pot traversa strada în locuri unde nu există treceri special amenajate. În localități, dacă în apropiere nu se află o trecere pentru pietoni, traversarea se poate face pe la colțul străzii, după o asigurare corespunzătoare.

„În lipsa locurilor amenajate, pietonii pot traversa partea carosabilă pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic”, arată Codul rutier.

Pietonul care traversează printr-un asemenea loc trebuie să se asigure, în timp ce șoferilor le revine obligația de a conduce preventiv și de a evita producerea unui accident.

Ce alte semnale îi obligă pe șoferi să oprească

Bastonul alb al persoanelor nevăzătoare nu este singurul semnal făcut de o persoană pe care șoferii sunt obligați să îl respecte. Regulamentul rutier enumeră mai multe situații în care oprirea participanților la trafic este obligatorie.

Printre acestea se numără semnalele polițistului rutier, ale polițistului de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației în zona lucrărilor pe drumurile publice și ale patrulelor școlare de circulație.

Șoferii trebuie să respecte și semnalele personalului autorizat din zona trecerilor la nivel cu calea ferată și alte semnale prevăzute expres de legislația rutieră.