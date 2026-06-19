Centura de siguranță este obligatorie și pentru pasagerii din spate. Ce excepții există și cât pot ajunge amenzile

Centura de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții unui autovehicul echipat cu acest sistem de protecție, indiferent dacă se află pe scaunele din față sau pe bancheta din spate. Codul rutier stabilește clar această obligație, iar nerespectarea ei se sancționează cu amendă și puncte de penalizare.

Deși regula pare simplă, există totuși câteva excepții limitate, strict reglementate de lege, iar amenzile pot depăși 600 de lei în funcție de situație.

Ce prevede Codul rutier privind purtarea centurii

Legislația rutieră din România, actualizată prin OUG 195/2002 și normele de aplicare, prevede că toate persoanele aflate într-un vehicul trebuie să poarte centura de siguranță atunci când locul pe care îl ocupă este dotat cu un astfel de sistem. Obligația nu face diferență între locurile din față și cele din spate, iar responsabilitatea respectării regulii revine fiecărui pasager adult în parte.

În același timp, șoferul are o responsabilitate suplimentară în ceea ce privește transportul minorilor, fiind obligat să se asigure că aceștia sunt fixați corespunzător în sisteme de retenție omologate, acolo unde legea o impune.

Când se aplică amenda și cât este sancțiunea

Nepurtarea centurii de siguranță este încadrată la contravenții și se sancționează cu amendă din clasa I, în general între 2 și 3 puncte de amendă. În 2026, valoarea unui punct de amendă face ca sancțiunea să ajungă, în practică, la sume cuprinse aproximativ între 400 și peste 600 de lei, în funcție de încadrarea exactă și de minimul aplicat, potrivit Portal Rutier.

Important este că, în cazul pasagerilor adulți, amenda poate fi aplicată direct persoanei care nu poartă centura, iar nu exclusiv șoferului. În schimb, atunci când sunt transportați minori fără respectarea regulilor, responsabilitatea revine conducătorului auto, care răspunde pentru siguranța acestora.

Pasagerii din spate au aceeași obligație ca cei din față

Una dintre cele mai frecvente confuzii în trafic este ideea că pasagerii de pe bancheta din spate ar fi exceptați de la purtarea centurii. Codul rutier nu face însă nicio astfel de diferențiere. Atâta timp cât vehiculul este echipat cu centuri pe locurile respective, acestea trebuie purtate obligatoriu pe durata deplasării.

Nerespectarea acestei reguli este tratată identic cu situația din față, iar poliția rutieră poate aplica sancțiunea indiferent de poziția ocupată în mașină.

Excepțiile prevăzute de lege

Deși regula generală este strictă, legislația rutieră prevede câteva situații în care purtarea centurii nu este obligatorie. Aceste excepții sunt interpretate restrictiv și, în general, trebuie susținute cu documente justificative.

Cine este responsabil dacă un pasager nu poartă centura de siguranță. Explicațiile Poliției Rutiere

Este vorba în principal despre persoane care au afecțiuni medicale atestate, despre femei însărcinate pentru care există recomandare medicală, precum și despre anumite categorii profesionale aflate în exercitarea atribuțiilor, cum sunt instructorii auto în timpul orelor de pregătire practică sau examinatorii în timpul testelor de conducere. De asemenea, există situații punctuale legate de manevrele de mers înapoi.

Lista afecțiunilor medicale pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, cuprinsă în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.246/2007:

sindroame hemoragipare;

sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive);

leucemii acute și cronice;

mielom multiplu;

limfoame maligne;

ciroza hepatică și cancerul hepatic cu ascită voluminoasă;

status posttoracotomie și sternotomie pentru diferite operații toracice, trei luni postoperator;

by-pass extraanatomic axilo-femural;

pace-maker cardiac recent montat;

afecțiuni acute ale sânului;

obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță;

afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare.

Conform Regulamentului de aplicare a Codului rutier, cei ce au astfel de probleme medicale sunt scutiți de la obligația de a purta centura de siguranță în baza unui certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță.

De ce rămâne centura una dintre cele mai importante reguli de siguranță

Dincolo de aspectul legal, centura de siguranță rămâne unul dintre cele mai eficiente sisteme de protecție în cazul unui accident rutier. Studiile citate frecvent în legislația de siguranță rutieră arată că utilizarea ei reduce semnificativ riscul de deces sau rănire gravă, atât pentru ocupanții din față, cât și pentru cei din spate.

În lipsa ei, chiar și un impact la viteze moderate poate transforma pasagerii din spate într-un risc suplimentar pentru toți ocupanții mașinii, nu doar pentru ei înșiși.