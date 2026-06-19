search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Centura de siguranță este obligatorie și pentru pasagerii din spate. Ce excepții există și cât pot ajunge amenzile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Centura de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții unui autovehicul echipat cu acest sistem de protecție, indiferent dacă se află pe scaunele din față sau pe bancheta din spate. Codul rutier stabilește clar această obligație, iar nerespectarea ei se sancționează cu amendă și puncte de penalizare.

Un bărbat care stă pe bancheta din spate a mașinii pune centura de siguranță șoferiței tinere
Centura de siguranță este obligatorie pentru toți pasagerii. Foto Shutterstock

Deși regula pare simplă, există totuși câteva excepții limitate, strict reglementate de lege, iar amenzile pot depăși 600 de lei în funcție de situație.

Ce prevede Codul rutier privind purtarea centurii

Legislația rutieră din România, actualizată prin OUG 195/2002 și normele de aplicare, prevede că toate persoanele aflate într-un vehicul trebuie să poarte centura de siguranță atunci când locul pe care îl ocupă este dotat cu un astfel de sistem. Obligația nu face diferență între locurile din față și cele din spate, iar responsabilitatea respectării regulii revine fiecărui pasager adult în parte.

În același timp, șoferul are o responsabilitate suplimentară în ceea ce privește transportul minorilor, fiind obligat să se asigure că aceștia sunt fixați corespunzător în sisteme de retenție omologate, acolo unde legea o impune.

Când se aplică amenda și cât este sancțiunea

Nepurtarea centurii de siguranță este încadrată la contravenții și se sancționează cu amendă din clasa I, în general între 2 și 3 puncte de amendă. În 2026, valoarea unui punct de amendă face ca sancțiunea să ajungă, în practică, la sume cuprinse aproximativ între 400 și peste 600 de lei, în funcție de încadrarea exactă și de minimul aplicat, potrivit Portal Rutier.

Important este că, în cazul pasagerilor adulți, amenda poate fi aplicată direct persoanei care nu poartă centura, iar nu exclusiv șoferului. În schimb, atunci când sunt transportați minori fără respectarea regulilor, responsabilitatea revine conducătorului auto, care răspunde pentru siguranța acestora.

Pasagerii din spate au aceeași obligație ca cei din față

Una dintre cele mai frecvente confuzii în trafic este ideea că pasagerii de pe bancheta din spate ar fi exceptați de la purtarea centurii. Codul rutier nu face însă nicio astfel de diferențiere. Atâta timp cât vehiculul este echipat cu centuri pe locurile respective, acestea trebuie purtate obligatoriu pe durata deplasării.

Nerespectarea acestei reguli este tratată identic cu situația din față, iar poliția rutieră poate aplica sancțiunea indiferent de poziția ocupată în mașină.

Excepțiile prevăzute de lege

Deși regula generală este strictă, legislația rutieră prevede câteva situații în care purtarea centurii nu este obligatorie. Aceste excepții sunt interpretate restrictiv și, în general, trebuie susținute cu documente justificative.

Cine este responsabil dacă un pasager nu poartă centura de siguranță. Explicațiile Poliției Rutiere

Este vorba în principal despre persoane care au afecțiuni medicale atestate, despre femei însărcinate pentru care există recomandare medicală, precum și despre anumite categorii profesionale aflate în exercitarea atribuțiilor, cum sunt instructorii auto în timpul orelor de pregătire practică sau examinatorii în timpul testelor de conducere. De asemenea, există situații punctuale legate de manevrele de mers înapoi.

Lista afecțiunilor medicale pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, cuprinsă în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.246/2007:

  • sindroame hemoragipare;
  • sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive);
  • leucemii acute și cronice;
  • mielom multiplu;
  • limfoame maligne;
  • ciroza hepatică și cancerul hepatic cu ascită voluminoasă;
  • status posttoracotomie și sternotomie pentru diferite operații toracice, trei luni postoperator;
  • by-pass extraanatomic axilo-femural;
  • pace-maker cardiac recent montat;
  • afecțiuni acute ale sânului;
  • obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță;
  • afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare.

Conform Regulamentului de aplicare a Codului rutier, cei ce au astfel de probleme medicale sunt scutiți de la obligația de a purta centura de siguranță în baza unui certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță.

De ce rămâne centura una dintre cele mai importante reguli de siguranță

Dincolo de aspectul legal, centura de siguranță rămâne unul dintre cele mai eficiente sisteme de protecție în cazul unui accident rutier. Studiile citate frecvent în legislația de siguranță rutieră arată că utilizarea ei reduce semnificativ riscul de deces sau rănire gravă, atât pentru ocupanții din față, cât și pentru cei din spate.

În lipsa ei, chiar și un impact la viteze moderate poate transforma pasagerii din spate într-un risc suplimentar pentru toți ocupanții mașinii, nu doar pentru ei înșiși.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Care sunt cele mai răcoroase destinații din Europa. Unde poți fugi de caniculă vara aceasta
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Florin Chilian, dezvăluiri incendiare despre perioada petrecută de Gigi Becali după gratii: „Eu l-am scos din pușcărie!”
fanatik.ro
image
„Mi-au spus «Marș la muncă!», «Luați cu Mucușor» și «Lichelele societății este profesorii». Mărturia șocantă a învățătorului Petruț Rizea, linșat în online după ce a participat la protestul sindicatelor din Piața Victoriei
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
digisport.ro
image
Experții în longevitate dezvăluie alimentele care nu trebuie să lipsească de la micul dejun. Ora ideală la care ar trebui să iei prima masă a zilei
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 37 de lei la recalculare. De ce unii pensionari se pot trezi cu o pensie mai mică?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Elevii se întorc la școală cu reguli noi. Cum vor arăta testele și evaluările din toamnă. Profesorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni
playtech.ro
image
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit împlinirea a 16 ani
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
digisport.ro
image
Un bucătar renumit dezvăluie alimentele care nu ar trebui puse pe grătar. Greșeala pe care mulți o fac
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Arma secretă a lui Donald Trump. Membrii cabinetului său o mănâncă zilnic
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii
click.ro
image
„Nunta” lui Mihai Trăistariu a stârnit hohote de râs. Cine este mireasa de la brațul lui: „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!”
click.ro
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
shot beautiful young businesswoman wearing blue chiffon shirt while standing building street with folded arms jpg
Obiceiul toxic care îți erodează încrederea în tine fără să-ți dai seama
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate