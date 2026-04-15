Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Noi detalii legate de „Grădinița groazei” din Craiova. Educatoarea le-ar fi lipit copiilor bandă adezivă pe gură și i-ar fi forțat să se lovească între ei

Au apărut noi detalii despre ororile la care au fost supuși copiii de la o grădiniță privată din Craiova, aflată în subordinea Mitropoliei Olteniei. Unitatea este în centrul unei anchete după ce mai mulți părinți au depus plângeri împotriva unei educatoare de 27 de ani acuzate că ar fi agresat fizic copiii de care trebuia să aibă grijă.

Educatoares este cercetată pentru purtare abuzivă. FOTO: Shutterstock
Educatoarea i-ar fi legat de scaune, le-ar fi lipit bandă adezivă pe gură și chiar i-ar fi forțat să se lovească între ei, potrivit Știrilor ProTV.

Taxa lunară la grădiniță este de 1.500 de lei, iar părinții spun că au început să bănuiască abuzuri după ce au observat schimbări de comportament la cei mici. Întrebați ce se întâmplă la cursuri, copiii ar fi povestit scene de violență.

O mamă susține că fiica ei era obligată să lovească alți copii, iar educatoarea nu intervenea în conflicte.

Am înțeles că erau legați de scaun cu sfoară, cu scotch la gură”, a declarat femeia.

Mai mulți părinți au depus plângeri la poliție.

Un tată relatează că fiica lui i-a spus în repetate rânduri că ar fi fost lovită în cap și peste față.

„Li se trăgea scăunelul ca să cadă”

O fostă angajată a grădiniței a înregistrat comportamentul educatoarei și confirmă acuzațiile.

Li se trăgea scăunelul ca să cadă. Când părinții reclamau că sunt bătuți, îi punea să se bată între ei, ca să poată spune că inventează”, spune fosta salariată

Poliția a deschis un dosar penal in rem pentru purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror”, a precizat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Educatoarea, care este și directoarea grădiniței de cinci ani, urmează să fie audiată în comisia de disciplină a Mitropoliei Olteniei.

Părinții susțin că problemele ar dura de aproximativ un an. Educatoarea nu a dorit să ofere un punct de vedere.

Top articole

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
mediafax.ro
image
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?! „Kopic mi-a scris când eram în Maldive, în vacanţă”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Biletele de tratament balnear pentru anul 2026, avizate
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Cum au comentat Teo Trandafir și Ilinca Vandici dezvăluirile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner: „Ce faci? Pui bodyguard la ușă?”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
Valentin Sanfira, atac după divorț! Artistul rupe tăcerea și reacționează dur în online
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson