Noi detalii legate de „Grădinița groazei” din Craiova. Educatoarea le-ar fi lipit copiilor bandă adezivă pe gură și i-ar fi forțat să se lovească între ei

Au apărut noi detalii despre ororile la care au fost supuși copiii de la o grădiniță privată din Craiova, aflată în subordinea Mitropoliei Olteniei. Unitatea este în centrul unei anchete după ce mai mulți părinți au depus plângeri împotriva unei educatoare de 27 de ani acuzate că ar fi agresat fizic copiii de care trebuia să aibă grijă.

Educatoarea i-ar fi legat de scaune, le-ar fi lipit bandă adezivă pe gură și chiar i-ar fi forțat să se lovească între ei, potrivit Știrilor ProTV.

Taxa lunară la grădiniță este de 1.500 de lei, iar părinții spun că au început să bănuiască abuzuri după ce au observat schimbări de comportament la cei mici. Întrebați ce se întâmplă la cursuri, copiii ar fi povestit scene de violență.

O mamă susține că fiica ei era obligată să lovească alți copii, iar educatoarea nu intervenea în conflicte.

„Am înțeles că erau legați de scaun cu sfoară, cu scotch la gură”, a declarat femeia.

Mai mulți părinți au depus plângeri la poliție.

Un tată relatează că fiica lui i-a spus în repetate rânduri că ar fi fost lovită în cap și peste față.

„Li se trăgea scăunelul ca să cadă”

O fostă angajată a grădiniței a înregistrat comportamentul educatoarei și confirmă acuzațiile.

„Li se trăgea scăunelul ca să cadă. Când părinții reclamau că sunt bătuți, îi punea să se bată între ei, ca să poată spune că inventează”, spune fosta salariată

Poliția a deschis un dosar penal in rem pentru purtare abuzivă.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror”, a precizat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Educatoarea, care este și directoarea grădiniței de cinci ani, urmează să fie audiată în comisia de disciplină a Mitropoliei Olteniei.

Părinții susțin că problemele ar dura de aproximativ un an. Educatoarea nu a dorit să ofere un punct de vedere.