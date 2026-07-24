 Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am fost cofetar până la 43 de ani” | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am fost cofetar până la 43 de ani”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nu se teme de competiție, doar speră ca după trei ani de provizorat să reușească să se titularizeze. Este povestea educatoarei care la 43 de ani a dat pasiunea din copilărie pentru o profesie care o împlinește și mai mult.

Vali Ilie a învățat alături de copii, schimbându-și cariera la 43 de ani FOTO: Alina Mitran
Vali Ilie a învățat alături de copii, schimbându-și cariera la 43 de ani FOTO: Alina Mitran

Vali Ilie a visat, în adolescență, să devină cofetar. Și-a urmat visul și a profesat peste două decenii, până într-o zi când a simțit că își poate susține cel mai bine copiii mergând împreună pe același drum.

Am stat de vorbă despre reușite și curajul de a pune în practică ce tot auzim în teorie - anume că învățarea trebuie să ne însoțească pe tot parcursul vieții - în ziua în care zeci de mii de profesori, sau doar aspiranți la catedră, susțin proba scrisă a concursului de Titularizare 2026.

Educatoarea este pentru a treia oară la examen. A obținut și la precedentele concursuri notă peste 7.00, necesară pentru titularizare, însă posturi titularizabile de educator nu sunt. Așa că nu s-a dat bătută și a mai făcut un master și concurează pentru posturile disponibile în creșă, mai numeroase și cu șanse de tiitularizare.

„Cel mai frustrant este să fii suplinitor pe un post vacant”

Am fost prima dată pe învățământul preșcolar, educatoare, și acum, fiind posturi posturi titularizabile, am încercat să fac o tranziție spre posturile de educator-puericultor, pentru un serviciu stabil”, dezvăluie educatoarea.

A urmat cursurile facultății de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP), după peste două decenii de muncă în mediul privat, într-un cu totul alt domeniu.

Am fost cofetar până la 43 de ani. La 43 de ani am urmat PIPP-ul, apoi imediat am dat Titularizarea, am obținut post, am fost educatoare trei ani. (...) Cel mai frustrant este să fii suplinitor pe un post vacant”, spune Vali Ilie. Speră ca în acest an situația să se încheie, pentru că pe specializarea pentru care a optat acum, educator-puericultor, sunt 10 posturi vacante pentru titularizare, ceea ce reprezintă o șansă uriașă.

Speră să obțină o nouă bună. Spune că s-a pregătit, emoții n-au fost. A urmat după facultate și un master în educație timpurie, „s-au îmbinat cunoștințele și s-au aprofundat în același timp, având în vedere că lucrez cu un nivel de vârstă mai mic”.

Cum s-a decis să-și schimbe cariera

A lăsat laboratorul de cofetărie din mai multe motive. Îi plăcea meseria, doar că la un moment dat turele de 12 h/24 nu-i mai permiteau să fie alături de copii așa cum își dorea. Acela a fost momentul când s-a schimbat totul.

Învățarea este pe tot parcursul vieții. Am ales să mă ocup de copii în gimnaziu. Știți că părintele în spatele copilului e cel mai important, nu trebuie să dăm vina pe școală sub nicio formă, pentru că părintele trebuie să fie conștient ce vrea să formeze. Având doi, diferență de un an între ei, am avut așteptări mari și i-am dus spre licee foarte bune, militar și pedagogic. Anul acesta am fost trei care am susținut examene, ei Bacalaureatul, eu am avut finalizarea studiilor de master. În această zi pot să spun că emoțiile mi-au fost împărțite, deoarece băiatul meu are admiterea la Academie. A fost învățare alături de copii”, a dezvăluit educatoarea.

Ca să dai un exemplu copiilor, trebuie să mergi pe același drum cu ei”, este convinsă Vali Ilie. Spune că nu și-a imaginat că lucrurile se vor întâmpla așa, dar totul s-a așezat cum nu se putea mai bine. În mediul privat lucra în condiții destul de solicitante și o făcea pentru salariul minim pe economie. Prin comparație, salariile din învățământ nu i se par chiar mici.

Am trecut de la mediul privat către mediul de stat unde diferențele sunt destul de mari. Am plecat de la minimul pe economie, munca fiind de 12 ore/24 ore. (...) Eu urăsc Sărbătorile de iarnă, și în general mie sărbătorile nu-mi plac, pentru că au fost sărbătorile în care eu nu am stat lângă familie”, a mai spus educatoarea.

Facultatea a urmat-o la buget, programul de master la fel, ba mai mult, spune că a avut și bursă.

Indiferent de vârstă să știți că se poate, doar trebuie să vrei, pe mine ceea ce mă caracterizează e ambiția, sunt un om foarte ambițios”, a mai spus Vali Ilie.

Semne clare că nu este o alegere de moment sunt examenele pe care deja le-a trecut. A promovat Definitivatul, acum pregătește gradul didactic II. Cea mai mare satisfacție este însă aceea că le-a putut fi, astfel, copiilor săi un model. „E o mulțumire, nu am cuvinte să vă spun cât de mare”, a mai spus educatoarea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Bolojan, despre criza petrolului după decizia Kazahstanului: România are rezerve pentru cel puțin două săptămâni
stirileprotv.ro
image
Guvernul demis Bolojan, acuzat că încalcă legea din nou și adoptă acte normative. Este al treilea derapaj al Executivului cu puteri limitate. Ce HG a adoptat și cum răspunde Bolojan la întrebarea Gândul
gandul.ro
image
Când va fi înmormântată Bonnie Tyler. Slujba va putea fi urmărită online de fani
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Auda 2-3: „Nu va mai intra niciodată!”
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
digisport.ro
image
Ce efecte pot avea îndulcitorii artificiali asupra creierului. Medicii trag un semnal de alarmă
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
observatornews.ro
image
Daniel Balaciu, primul interviu din închisoare! Ce s-a întâmpla în ziua în care Dana Roba a văzut moartea cu ochii
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când pot fi contestate actele
playtech.ro
image
Joacă de copii! FCSB riscă o amendă de la UEFA dintr-un motiv banal. Video
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a declanșat
digisport.ro
image
Trebuie spălat somonul înainte de preparare? Ce spun experții
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Statul acordă câte 1.000 de lei lunar, sprijin pentru tineri. Guvernul a aprobat o primă de angajare
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Unde a plecat Carmen Brumă în vacanță? Vedeta a lansat o provocare pentru fani: „Nu e insulă”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!