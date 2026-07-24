Povestea mamei care și-a schimbat cariera învățând cot la cot cu copiii. „Am fost cofetar până la 43 de ani”

Nu se teme de competiție, doar speră ca după trei ani de provizorat să reușească să se titularizeze. Este povestea educatoarei care la 43 de ani a dat pasiunea din copilărie pentru o profesie care o împlinește și mai mult.

Vali Ilie a visat, în adolescență, să devină cofetar. Și-a urmat visul și a profesat peste două decenii, până într-o zi când a simțit că își poate susține cel mai bine copiii mergând împreună pe același drum.

Am stat de vorbă despre reușite și curajul de a pune în practică ce tot auzim în teorie - anume că învățarea trebuie să ne însoțească pe tot parcursul vieții - în ziua în care zeci de mii de profesori, sau doar aspiranți la catedră, susțin proba scrisă a concursului de Titularizare 2026.

Educatoarea este pentru a treia oară la examen. A obținut și la precedentele concursuri notă peste 7.00, necesară pentru titularizare, însă posturi titularizabile de educator nu sunt. Așa că nu s-a dat bătută și a mai făcut un master și concurează pentru posturile disponibile în creșă, mai numeroase și cu șanse de tiitularizare.

„Cel mai frustrant este să fii suplinitor pe un post vacant”

„Am fost prima dată pe învățământul preșcolar, educatoare, și acum, fiind posturi posturi titularizabile, am încercat să fac o tranziție spre posturile de educator-puericultor, pentru un serviciu stabil”, dezvăluie educatoarea.

A urmat cursurile facultății de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP), după peste două decenii de muncă în mediul privat, într-un cu totul alt domeniu.

„Am fost cofetar până la 43 de ani. La 43 de ani am urmat PIPP-ul, apoi imediat am dat Titularizarea, am obținut post, am fost educatoare trei ani. (...) Cel mai frustrant este să fii suplinitor pe un post vacant”, spune Vali Ilie. Speră ca în acest an situația să se încheie, pentru că pe specializarea pentru care a optat acum, educator-puericultor, sunt 10 posturi vacante pentru titularizare, ceea ce reprezintă o șansă uriașă.

Speră să obțină o nouă bună. Spune că s-a pregătit, emoții n-au fost. A urmat după facultate și un master în educație timpurie, „s-au îmbinat cunoștințele și s-au aprofundat în același timp, având în vedere că lucrez cu un nivel de vârstă mai mic”.

Cum s-a decis să-și schimbe cariera

A lăsat laboratorul de cofetărie din mai multe motive. Îi plăcea meseria, doar că la un moment dat turele de 12 h/24 nu-i mai permiteau să fie alături de copii așa cum își dorea. Acela a fost momentul când s-a schimbat totul.

„Învățarea este pe tot parcursul vieții. Am ales să mă ocup de copii în gimnaziu. Știți că părintele în spatele copilului e cel mai important, nu trebuie să dăm vina pe școală sub nicio formă, pentru că părintele trebuie să fie conștient ce vrea să formeze. Având doi, diferență de un an între ei, am avut așteptări mari și i-am dus spre licee foarte bune, militar și pedagogic. Anul acesta am fost trei care am susținut examene, ei Bacalaureatul, eu am avut finalizarea studiilor de master. În această zi pot să spun că emoțiile mi-au fost împărțite, deoarece băiatul meu are admiterea la Academie. A fost învățare alături de copii”, a dezvăluit educatoarea.

„Ca să dai un exemplu copiilor, trebuie să mergi pe același drum cu ei”, este convinsă Vali Ilie. Spune că nu și-a imaginat că lucrurile se vor întâmpla așa, dar totul s-a așezat cum nu se putea mai bine. În mediul privat lucra în condiții destul de solicitante și o făcea pentru salariul minim pe economie. Prin comparație, salariile din învățământ nu i se par chiar mici.

„Am trecut de la mediul privat către mediul de stat unde diferențele sunt destul de mari. Am plecat de la minimul pe economie, munca fiind de 12 ore/24 ore. (...) Eu urăsc Sărbătorile de iarnă, și în general mie sărbătorile nu-mi plac, pentru că au fost sărbătorile în care eu nu am stat lângă familie”, a mai spus educatoarea.

Facultatea a urmat-o la buget, programul de master la fel, ba mai mult, spune că a avut și bursă.

„Indiferent de vârstă să știți că se poate, doar trebuie să vrei, pe mine ceea ce mă caracterizează e ambiția, sunt un om foarte ambițios”, a mai spus Vali Ilie.

Semne clare că nu este o alegere de moment sunt examenele pe care deja le-a trecut. A promovat Definitivatul, acum pregătește gradul didactic II. Cea mai mare satisfacție este însă aceea că le-a putut fi, astfel, copiilor săi un model. „E o mulțumire, nu am cuvinte să vă spun cât de mare”, a mai spus educatoarea.