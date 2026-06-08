Educatoare înregistrată în timp ce teroriza copiii: „Vierme, handicapat, turbat, să te doară până nu mai poți”

Poliția a deschis o anchetă la o grădiniță din Pașcani, județul Iași, după ce părinții mai multor copii au reclamat comportamentul unei educatoare, care i-ar fi agresat verbal și, în unele cazuri, fizic pe cei mici.

Suspiciunile au apărut în cazul unui băiețel de 4 ani, ai cărui părinți au observat schimbări bruște de comportament: micuțul devenise anxios, se trezea speriat din somn și „implora să nu fie bătut”, potrivit Observaror.

Mama copilului a explicat că ea și tatăl au fost alarmați și de limbajul copilului: „Am observat că este nervos tot timpul și are anumite cuvinte «te bat», «treci afară»… cuvintele astea nu se folosesc la noi în casă”.

Un microfon ascuns în jucărie le-a confirmat suspiciunile

După ce conducerea grădiniței a respins inițial plângerile, părinții au decis să obțină dovezi. Tatăl copilului a ascuns un microfon într-un ursuleț de pluș, cu care copilul a mers la grădiniță.

Înregistrările au surprins un limbaj agresiv din partea educatoarei, care îi jignea și amenința pe copii: „vierme, handicapat, turbat”, dar și replici dure precum: „să te doară până nu mai poți”.

Părinții spun că, după ce au prezentat dovezile conducerii unității, directoarea ar fi încercat să minimalizeze situația.

„A spus «hai să acoperim treaba asta să nu mergem la ISJ»”, susține tatăl copilului.

Familia a depus însă sesizări la Inspectoratul Școlar și plângere penală la poliție.

Cazul nu ar fi izolat. Mai mulți părinți au semnalat că micuții refuzau să mai intre în sala de clasă, de teamă.

Inspectoratul Școlar Iași a anunțat că situația este analizată și că vor fi aplicate măsurile ce se impun.

Amintim că, recent, au apărut detalii despre ororile la care au fost supuși copiii de la o grădiniță privată din Craiova, aflată în subordinea Mitropoliei Olteniei. Unitatea a ajuns în centrul unei anchete după ce mai mulți părinți au depus plângeri împotriva unei educatoare de 27 de ani acuzate că ar fi agresat fizic copiii de care trebuia să aibă grijă.