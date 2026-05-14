Video O destinație celebră din Italia impune restricții pentru turiști ca să protejeze liniștea localnicilor

Autoritățile din două dintre cele mai vizitate localități din Cinque Terre, Italia, au decis să schimbe radical regulile pentru turiști, încercând să reducă aglomerația și zgomotul care au transformat zona într-un punct fierbinte al turismului de masă.

Autoritățile din Riomaggiore și Vernazza, două dintre cele mai vizitate localități din regiunea Liguria, au introdus noi reguli pentru turiști, în încercarea de a reduce impactul turismului de masă asupra vieții comunităților locale din zona Cinque Terre, inclusă în patrimoniul UNESCO, potrivit republica.

Măsurile vizează în special grupurile organizate, care nu vor mai putea depăși 25 de persoane. În cazul grupurilor de până la zece turiști, ghizii vor fi obligați să asigure utilizarea căștilor, pentru a evita folosirea sistemelor de amplificare a sunetului în spațiile publice înguste.

Decizia vine în contextul în care autoritățile locale spun că noile reguli sunt necesare „pentru protejarea liniștii locuitorilor”, pe fondul aglomerației tot mai mari din sezonul turistic.

De asemenea, difuzoarele și megafoanele folosite de ghizi au fost interzise, după ce s-a constatat că străzile înguste amplifică zgomotul și afectează confortul localnicilor.

În Vernazza, administrația locală pregătește și o așa-numită „interdicție de parcare pietonală”, care ar limita staționarea turiștilor în zonele centrale, în special pe scări și pe străzile înguste. Regulamentul include și o hartă detaliată a zonelor permise și restricționate.

Totodată, autoritățile au introdus anterior și măsuri de siguranță, precum interzicerea selfie-urilor în apropierea stâncilor și falezelor, după mai multe incidente.

Noile reguli fac parte dintr-un efort de a gestiona turismul intens din Cinque Terre și de a proteja atât patrimoniul natural și arhitectural, cât și viața cotidiană a locuitorilor din zonă.