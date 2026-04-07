Ministrul Economiei, despre o eventualitate raționalizare a benzinei și motorinei: „Există riscuri și multiple scenarii”

În următoarele 2-3 luni va exista o presiune pe prețul combustibililor, dar România are un avantaj, având producție de țiței, spune ministrul Economiei, Irineu Darău. Acesta spune că nu poate avea un răspuns în privința evoluției războiului sau a prețului combustibilului.

Irineu Darău a fost întrebat, marți, la Digi 24, când va ajunge România la raționalizarea consumului de carburanți, după ce patru aeroporturi din Italia au redus zborurile mai scurte de trei ore, au prioritizat urgențele, în sensul raționalizării cherosenului, iar în Franța, benzinăriile care au practicat un preț mai mic au rămas după câteva zile fără combustibil.

„Există riscuri și există multiple scenarii. Cred că, totuși, fără să pretind că s-au găsit soluțiile perfecte, până acum (…) s-au luat măsurile corect dimensionate și observăm că în România nu există raționalizare, nu există lipsă la aprovizionare, există, raportat la măsurile Guvernului, o mică scădere de preț față de nivelul de la care s-a plecat în ziua respectivă. Restul depinde de ce se va întâmpla”, a spus Darău, scrie Mediafax.

Carburant cu rație la pompă?

Ministrul Economiei a fost chestionat dacă va ajunge România să permită cetățenilor să ia carburanții la pompă cu rație, iar el a spus că nu va face predicții.

„Așa cum pe partea pozitivă ar fi hazardat să facem predicții, exact așa e și pe partea negativă. Aceasta, bineînțeles, trebuie să fie una dintre ultimele măsuri absolut necesare, dacă la un moment dat, de așa natură, va evolua criza în rău și va trebui să luăm astfel de măsuri, se vor lua. Dar nu suntem în acea situație. România are și o particularitate a producției interne. (…) Înțeleg și nevoia oamenilor, în primul rând, dar și nevoia presei de siguranță. Dar vă întreb, retoric, foarte sincer, are cineva acest răspuns? Eu aș vrea să știu dacă are cineva în toată lumea aceasta largă răspunsul legat de evoluția războiului sau de evoluția prețurilor combustibilului. În primul rând, cred că unii s-ar îmbogăți prin această predicție, dar s-ar lua și deciziile perfecte peste tot în lume. Toate statele fac un reglaj fin, de la săptămână la săptămână, cu măsuri diferite. Uitați-vă că nu prea seamănă măsurile între ele. Trebuie ținut conștient de specificitatea fiecărui stat. Noi avem un avantaj. Faptul că există producție de țiței în România contează în această ecuație. Și poate și de aceea, împreună cu măsurile guvernului, nu avem o criză încă scăpată de sub control, dar nu putem să minimalizăm criza internațională care nu depinde de noi”, a mai spus Darău.