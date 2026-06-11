SUA au lovit a treia navă suspectată că transporta petrol iranian. Trei marinari indieni au murit într-un atac anterior

Statele Unite continuă să aplice blocada maritimă impusă Iranului, iar armata americană a confirmat joi un nou atac asupra unei nave suspectate că transporta petrol iranian, relatează BBC.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), petrolierul Jalveer, care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, a fost lovit în Golful Oman după ce echipajul ar fi ignorat în repetate rânduri instrucțiunile transmise de forțele americane.

SUA continuă blocada maritimă impusă Iranului

Tot joi, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a folosit două rachete Hellfire pentru a imobiliza petrolierul Jalveer, aflat sub pavilionul Guineei-Bissau, în Golful Oman.

Potrivit armatei americane, echipajul navei nu a respectat în mod repetat instrucțiunile transmise de forțele americane, iar vasul încerca să transporte petrol din Iran.

CENTCOM a precizat că rachetele au lovit compartimentul motoarelor pentru a opri nava. Jalveer este a treia navă lovită de forțele americane în Golful Oman în această săptămână, după petrolierele Marivex și Settebello. Potrivit armatei americane, toate cele trei vase au încălcat blocada impusă Iranului prin încercarea de a transporta petrol iranian.

Autoritățile americane afirmă că nouă nave au fost deja imobilizate de la introducerea blocadei maritime asupra porturilor iraniene.

Trei marinari indieni au murit într-un atac american

Escaladarea conflictului a provocat și victime civile.

Ministrul indian al Transporturilor Maritime, Sarbananda Sonowal, a confirmat moartea a trei marinari indieni aflați la bordul petrolierului Settebello, lovit miercuri de forțele americane.

Nava, care naviga sub pavilionul statului Palau, a fost atacată după ce armata americană a acuzat-o că încalcă blocada și încearcă să transporte petrol iranian.

La bord se aflau 24 de membri ai echipajului, dintre care 21 au fost salvați.

Sindicatul marinarilor din India a criticat operațiunea și a susținut că autoritățile americane ar fi putut opri și inspecta nava fără a recurge la forță.

Este al doilea petrolier cu echipaj indian lovit de forțele americane în această săptămână. Luni, un alt vas, Marivex, a fost atacat în Golful Oman după ce nu ar fi respectat instrucțiunile transmise de armata americană. Toți cei 24 de membri ai echipajului au fost salvați.