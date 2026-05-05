Video Orașul european care pare desprins dintr-un basm și a devenit una dintre cele mai dorite destinații de city break din Europa

Supranumit adesea „Roma Nordului”, un oraș european continuă să atragă atenția turiștilor din întreaga lume, fiind descris de vizitatori drept un veritabil „oraș de basm”, cu arhitectură istorică și peisaje alpine spectaculoase.

Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, centrul vechi al orașului Salzburg, Austria, impresionează prin străduțele sale medievale, piețele pitorești și clădirile baroce bine conservate, potrivit express.

Situat la poalele Alpilor, orașul oferă acces facil la activități de sezon precum schi, snowboarding, drumeții montane și ciclism, devenind astfel o destinație perfectă pentru pasionații de sport, cât și pentru cei interesați de cultură și istorie.

În apropiere se află lacuri populare precum Wolfgangsee și Fuschlsee, unde turiștii pot practica sporturi nautice sau se pot relaxa în croaziere pe apă.

De asemenea, fortăreața Hohensalzburg, amplasată pe dealul Festungsberg, oferă panorame impresionante asupra orașului și împrejurimilor.

Popularitatea destinației este confirmată și pe rețelele sociale. O turistă britanică a relatat că a reușit să găsească un zbor către Salzburg pentru mai puțin de 9 lire, folosind aplicații de reduceri și programe de fidelizare ale companiilor aeriene low-cost.

„Orașul este ușor de parcurs pe jos, are o stradă comercială faimoasă și catedrale impresionante”, a spus Emma.

Orașul este recunoscut și pentru moștenirea sa culturală. Aici se află casa natală a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, iar anual are loc celebrul Festival de la Salzburg, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din lume.

Totodată, Salzburg are o legătură strânsă cu cinematografia, fiind locul de filmare pentru celebrul musical „The Sound of Music”, ale cărui locații pot fi vizitate și astăzi, inclusiv Grădinile Mirabell sau Mănăstirea Nonnberg.

Pe lângă obiectivele culturale, orașul este apreciat și pentru viața sa urbană.

Café Tomaselli, fondată în 1705, este una dintre cele mai vechi cafenele din Austria și rămâne populară pentru prăjiturile sale delicioase.

De asemenea, orașul oferă o gamă largă de baruri și cluburi pentru toate gusturile, de la taverne intime cu beri artizanale locale și cluburi cu muzică live și dans.