Video Destinația subestimată din Grecia cu prețuri mici, plaje pustii și peisaje spectaculoase: „Mult mai relaxată decât Mykonos și fără mulțimi de turiști”

Insula grecească Alonissos a fost desemnată cea mai relaxantă destinație turistică din lume pentru anul 2026, potrivit unui studiu realizat de specialiști în turism. A fost aleasă dintr-un total de peste 160 de destinații evaluate la nivel global, fiind apreciată pentru atmosfera liniștită, lipsa aglomerației turistice, peisajele naturale spectaculoase și ritmul de viață lent.

Cunoscută drept una dintre cele mai izolate insule ale Greciei, Alonissos oferă o experiență autentică, departe de turismul de masă întâlnit pe insule precum Mykonos sau Santorini.

Specialiștii de la Solmar Villas au subliniat că insula se remarcă prin liniște, climat plăcut, natură bine conservată și un stil de viață relaxat, elemente care au contribuit decisiv la clasarea sa pe primul loc, potrivit express.

Vizitatorii descriu Alonissos ca pe o „bijuterie ascunsă”, cu un farmec aparte și o atmosferă nealterată de turismul comercial.

O bloggeriță de călătorii care a vizitat insula a declarat că aceasta este mult mai liniștită și mai accesibilă decât alte destinații populare din Grecia, menționând și prețuri mai scăzute față de insulele intens frecventate.

„Alonissos este unul dintre acele locuri pe care le simți. Este liniștită, puțin sălbatică și complet subestimată. Mult mai relaxată decât Mykonos, fără mulțimi de turiști sau prețuri exagerate”, a declarat aceasta.

Potrivit mărturiei sale, prețurile sunt semnificativ mai mici decât în destinațiile turistice intens promovate, menționând că un cocktail Aperol Spritz costă în medie 9 euro, aproape la jumătate față de Mykonos.

Unul dintre principalele puncte de atracție ale insulei este Parcul Național Marin al Sporadelor de Nord, o zonă protejată de aproximativ 2.200 de kilometri pătrați, considerată cea mai mare arie marină protejată din Europa. Aici trăiește și foca monah mediteraneană, o specie aflată pe cale critică de dispariție.

Alonissos este recunoscută și pentru oportunitățile de explorare, inclusiv excursii cu barca spre insule nelocuite precum Kyra Panagia, unde se află o mănăstire din secolul al XII-lea.

De asemenea, zona Peristera găzduiește primul muzeu subacvatic al Greciei, cunoscut sub numele de „Parthenonul epavelor”, unde pot fi admirate mii de amfore antice la adâncimi de aproximativ 30 de metri.

Insula oferă și trasee de drumeție de peste 40 de kilometri prin păduri de pini și plantații de măslini, precum și plaje spectaculoase precum Agios Dimitrios, Kokkinokastro și Chrisi Milia.

Satul vechi Chora, situat pe un deal cu vedere panoramică, completează peisajul turistic prin arhitectura sa tradițională și atmosfera autentică.

Studiul arată că Grecia domină clasamentul destinațiilor relaxante, aproximativ 70% dintre primele zece locuri fiind ocupate de destinații grecești, confirmând popularitatea țării pentru vacanțe liniștite.

Insula nu dispune de aeroport, accesul fiind posibil doar pe cale maritimă, prin feribot din Skiathos sau Volos, ori prin conexiuni din Atena sau Salonic.