Un român stabilit în Spania a povestit cum o vacanță de o lună s-a transformat într-o mutare de aproape doi ani. După ce a locuit o perioadă și în Anglia, bărbatul spune că a găsit în Spania lucrurile care îi lipseau cel mai mult: liniștea, soarele și bucuria de a trăi fără presiunea permanentă a zilei de mâine.

Daniel Balaș locuiește în Spania Foto: FB

Daniel Balaș a relatat, într-o postare pe Facebook, experiența sa după plecarea din România. În urmă cu un an și nouă luni, a ajuns în Spania pentru o vacanță de o lună, însă a decis să rămână. Nu era prima dată când pleca din țară. De la 18 ani, spune că a fost mereu în căutarea unui loc în care să se simtă mai bine.

„În urmă cu un an și nouă luni, am venit în Spania pentru o vacanță de o lună și… am uitat să mai plec! De la 18 ani mă știu un fugar prin lume. Am locuit și în Anglia, dar nu m-am împăcat niciodată cu vremea de acolo. Parcă și soarele avea depresie! România este o țară superbă, dar, din păcate, sistemul și mentalitatea unor oameni îți pot transforma viața într-o luptă continuă”, a scris românul.

De ce a ales să rămână în Spania

Daniel Balaș spune că primește frecvent întrebări de la românii care se gândesc să se mute în Spania.

„Mă întreabă mulți dacă merită să se mute în Spania. Eu am mers întotdeauna pe un principiu: decât să rămân la zero într-un loc în care nu mai văd un viitor, prefer să plec de la zero într-un loc în care pot construi ceva! Să nu credeți că în Spania umblă câinii cu covrigi în coadă! Chiriile au explodat, salariile nu prea țin pasul cu prețurile, iar începutul poate fi foarte greu”, a explicat acesta.

Dincolo de dificultățile materiale, spune că a descoperit un lucru pe care îl consideră esențial pentru calitatea vieții: liniștea. În opinia sa, oamenii par mai relaxați, își acordă timp pentru lucrurile simple și nu trăiesc permanent sub presiunea problemelor cotidiene.

„Dar aici am descoperit ceva ce, pentru mine, valorează enorm: liniștea! Oamenii par mai relaxați, își beau cafeaua fără grabă, zâmbesc, se plimbă și parcă nu trăiesc permanent cu nervii întinși la maximum. Bineînțeles, au și ei jigodiile lor, că nesimțirea este o boală internațională!”, a scris românul.

Daniel Balaș Foto: FB

Clima este un alt argument important pentru care s-a atașat de Spania. Soarele și posibilitatea de a petrece timp în aer liber chiar și în sezonul rece reprezintă, spune el, unul dintre cele mai mari avantaje ale vieții în această țară.

„Ce iubesc cel mai mult? Clima! Soarele, marea și faptul că pot ieși la plimbare în tricou fix în mijlocul iernii fără să-mi înghețe sufletul în mine!”, a povestit acesta.

„Parcă prea mulți oameni au uitat să mai trăiască”

Românul spune că revine destul de des în țară, iar fiecare vizită îi trezește sentimente contradictorii. Pe de o parte, se bucură să-și revadă locurile natale, pe de altă parte, este afectat de nemulțumirea pe care o observă în jurul său.

„Vin destul de des în România și, de fiecare dată, mă încearcă două sentimente: bucuria că îmi revăd țara și tristețea când văd câtă nemulțumire există în jur. Parcă prea mulți oameni au uitat să mai trăiască. Muncesc, se stresează, se ceartă, discută politică și așteaptă mereu să vină vremuri mai bune. Și uite așa trec anii, iar viața se consumă așteptând să înceapă!”, a scris Daniel Balaș.

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Acesta precizează că nu consideră Spania un paradis și nici România un loc în care oamenii nu pot fi fericiți. „Nu spun că Spania este paradisul și nici că România este iadul. Am văzut oameni nefericiți în vile de milioane și oameni fericiți în case modeste. Dar am înțeles că nu este suficient să ai bani în buzunar dacă nu mai ai liniște în suflet!”, a mărturisit românul.

Mesajul transmis românilor care se gândesc să plece din țară

Deși a ales să-și continue viața în Spania, bărbatul spune că nu încearcă să-i convingă pe ceilalți români să emigreze.

„Eu nu vă îndemn să plecați din România. Vă îndemn doar să nu vă condamnați la o viață care nu vă mai reprezintă, din frica de a o lua de la capăt. Am plecat de multe ori în viața asta. Am pierdut oameni, am schimbat locuri, am luat-o de la zero și am învățat că nicăieri nu este perfect”, a transmis acesta.

El spune că plecările sale repetate nu au fost neapărat o fugă de România, ci o încercare de a găsi un loc în care să se poată bucura de propria viață.

„Dar astăzi, când privesc în urmă, îmi dau seama că poate niciodată n-am fugit de o țară. Am fugit de sentimentul că viața mea trece pe lângă mine fără să mă mai bucur de ea. Și poate cel mai frumos lucru pe care l-am câștigat în Spania nu este soarele, marea sau confortul. Este faptul că dimineața, când deschid ochii, nu mă mai gândesc unde aș putea să fug ca să-mi fie mai bine! Pentru că, după atâția ani în care am alergat prin lume, am înțeles ceva: Acasă nu este întotdeauna locul în care te-ai născut. Uneori, acasă este locul în care sufletul tău încetează să mai fugă!”, a încheiat românul.

Reacțiile românilor: „Și pentru mine Spania este acasă”

Postarea a stârnit numeroase reacții, în special din partea românilor care locuiesc în străinătate sau au trecut prin experiența emigrării.

„Și pentru mine Spania este acasă!”, a scris o româncă, în timp ce o altă persoană, care locuiește de 24 de ani în această țară, a povestit că a găsit acolo oportunități și o viață la care nu credea că ar fi putut visa în România.

„E o țară frumoasă cu oameni speciali, mi-a dăruit ani binecuvântați și realizări la care, cred că în România, nici nu puteam visa. Pot să spun că mă simt ACASĂ!”, a relatat aceasta.

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O altă româncă a povestit că a locuit cinci ani în Valencia și patru în Palma de Mallorca. Deși spune că acolo a avut liniște, dorul de familie a determinat-o să se întoarcă în România.

„Acolo am avut liniște, dar nu bani. Singurul meu dor... familia mea. Și pentru asta m-am întors”, a explicat femeia.

Au existat și comentarii din partea românilor care consideră că adevăratul cămin rămâne țara natală, indiferent de experiențele trăite în străinătate.

„Sa știi că nu toată lumea iubește arșița din Spania, iar opiniile sunt împărțite referitor la «acasă este unde ai liniște». Și eu am lucrat în UE, dar «acasă» pentru mine a fost și este numai în România”, a comentat o utilizatoare.

„Pentru mine acasă este locul unde sufletul meu are liniște, acasă este unde am copiii și nepoții! Ne bucurăm unii de alții”, a scris o româncă.

„Locul unde te naști nu întotdeauna înseamnă acasă, dar întotdeauna este locul de care îți va fi dor să te întorci, oricât de bine îți va fi în altă parte”, a spus altcineva.