O renovare obișnuită s-a transformat într-o descoperire istorică de proporții pentru un locuitor al unui oraș din Spania. În spatele zidurilor unei case vechi, acesta a găsit un portal renascentist monumental, despre care se credea că dispăruse. După aproape zece ani de procese, proprietarul urmează să primească o recompensă de peste un milion de euro.

Juan Francisco León Catena, din orașul Úbeda, provincia Jaén, cumpărase imobilul din centrul istoric cu intenția de a-l renova treptat și de a se muta acolo împreună cu familia. În noiembrie 2016, când a început lucrările alături de tatăl său, cei doi au făcut însă o descoperire neașteptată.

Un portal renascentist ascuns timp de aproape șase secole, găsit în spatele zidurilor unei case Foto: Diego Godoy /FB

În timp ce îndepărtau tencuiala și porțiuni din ziduri, au dat peste fațada unei vechi biserici, ascunsă în interiorul clădirii. Era vorba despre portalul bisericii fostului Spital San Jorge, cunoscut și sub numele de Spitalul Pero Almides, potrivit ElPais.

Construcția religioasă datează din anul 1347, însă portalul descoperit este mai recent, fiind realizat spre sfârșitul secolului al XV-lea. Acesta este atribuit arhitectului Andrés de Vandelvira, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Renașterii spaniole, cunoscut pentru contribuția sa la realizarea unor monumente emblematice din Úbeda și Baeza.

Un portal renascentist ascuns timp de aproape șase secole, găsit în spatele zidurilor unei case Foto: Diego Godoy /FB

Dimensiunile descoperirii sunt impresionante: aproximativ 15 metri lățime și 11 metri înălțime. Practic, fațada se întinde pe mai multe niveluri ale clădirii în care a fost găsită.

O descoperire unică, evaluată de specialiști

Importanța portalului a fost confirmată de experții care l-au analizat la scurt timp după descoperire. Aceștia au remarcat starea foarte bună de conservare și valoarea estetică deosebită a construcției.

Specialiștii au identificat un stil renascentist târziu, caracteristic unei intrări de capelă funerară, și au subliniat caracterul său excepțional. Portalul reprezintă un caz unic în orașul Úbeda, datorită particularităților sale arhitecturale.

Valoarea istorică a descoperirii este cu atât mai importantă cu cât Úbeda și orașul învecinat Baeza au fost incluse în patrimoniul mondial UNESCO în 2003, datorită ansamblurilor lor arhitecturale renascentiste.

Un portal renascentist ascuns timp de aproape șase secole, găsit în spatele zidurilor unei case Foto: Diego Godoy /FB

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După identificarea monumentului, autoritățile regionale din Andaluzia au impus restricții stricte asupra intervențiilor care puteau fi făcute asupra imobilului. Potrivit legislației privind patrimoniul istoric, orice lucrare trebuie să respecte regimul special de protecție al construcției.

O luptă juridică de aproape zece ani pentru recompensa de peste un milion de euro

Potrivit Legii Patrimoniului Istoric Spaniol din 1985, persoanele care descoperă întâmplător bunuri cu valoare istorică sau artistică pot beneficia de o recompensă financiară. Legea include în această categorie descoperirile făcute în timpul unor lucrări de construcție, demolare sau excavare.

Juan Francisco León a solicitat acordarea recompensei, însă Guvernul Regional al Andaluziei a refuzat inițial să îi recunoască acest drept.

Autoritățile au invocat o excepție prevăzută de regulamentul regional privind protecția patrimoniului și au susținut că pe fațada descoperită s-ar afla stema familiei Messía, un simbol heraldic inclus în categoria Bunurilor de Interes Cultural.

Proprietarul a contestat decizia în instanță. În 2020, Înalta Curte de Justiție a Andaluziei i-a dat dreptate, apreciind că argumentele administrației nu erau susținute de dovezi. Ulterior, Curtea Supremă a Spaniei a confirmat hotărârea, punând capăt litigiului și recunoscând dreptul acestuia la recompensă.

Comisia de evaluare a Guvernului Regional al Andaluziei a stabilit că suma care trebuie plătită depășește un milion de euro. Astfel, după aproape un deceniu de la descoperire, proprietarul se pregătește să primească banii pentru portalul renascentist găsit în propria locuință.

Monumentul riscă să se degradeze din cauza infiltrațiilor

În timp ce disputa privind recompensa s-a apropiat de final, viitorul monumentului continuă să reprezinte o preocupare pentru proprietar.

Juan Francisco León se află în negocieri cu Primăria din Úbeda pentru a găsi o soluție prin care portalul să poată fi restaurat și pus în valoare, astfel încât să fie accesibil publicului.

Proprietarii au propus păstrarea fațadei vizibile din stradă, chiar dacă acest lucru ar presupune reducerea suprafeței clădirii. În schimb, ei solicită ca municipalitatea să suporte costurile reabilitării imobilului cu patru etaje.

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„A trecut prea mult timp, iar acum prioritatea mea este să pun cât mai repede în valoare acest monument, care a stat ascuns timp de aproape șase secole”, a declarat León.

Acesta susține că, dacă administrația locală nu poate realiza lucrările, ar trebui cel puțin să le permită proprietarilor să intervină, cu respectarea tuturor garanțiilor legale.

Între timp, portalul renascentist a rămas în aceeași stare în care a fost descoperit în noiembrie 2016, protejat și împrejmuit.

Descoperirea a schimbat complet planurile familiei. Proprietarii nu au mai putut renova casa pentru a locui în ea, iar în cele din urmă au cumpărat o altă locuință pe aceeași stradă. În locul unei renovări obișnuite, s-au trezit responsabili pentru conservarea unui monument istoric de o valoare excepțională.