Românii se ceartă pe regulile parcărilor private, după ce un șofer a tăiat „caracatița” cu flexul. „Suntem în Vestul Sălbatic?”

Un șofer român riscă un dosar penal pentru distrugere după ce a ales să își elibereze mașina dintr-o parcare privată tăind dispozitivul de blocare a roții cu un flex, la miezul nopții. Relatarea sa a iscat o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare.

Blocarea roților a stârnit o dezbatere aprinsă în on-line Foto: Pixabay. Mike

Un român care și-a găsit mașina într-o parcare privată, cu una dintre roți blocată printr-un dispozitiv de tip „caracatiță”, a decis să taie sistemul cu un flex pentru a putea pleca. Relatarea sa a stârnit o dezbatere pe internet despre dreptul administratorilor parcărilor private de a imobiliza autoturismele și despre consecințele pe care le poate avea distrugerea dispozitivelor de blocare.

„Și-a făcut dreptate” cu flexul

Bărbatul a relatat că, în urmă cu câteva zile, a fost în vizită la un prieten și și-a lăsat mașina într-o parcare privată din fața blocului, fără să observe vreun indicator care să interzică parcarea.

„Stau câteva ore și, după, să plec înapoi spre casă: surpriză, roata blocată cu «caracatiță» de către paznic, pentru că, aparent, era locul cuiva (al administratorului de bloc, din ce am înțeles). Nu mi-a dat nicio hârtie, nimic, și mi-a cerut suma de 800 de lei pentru a-mi îndepărta «caracatița», lucru pe care l-am refuzat și, după mai multe certuri, am plecat acasă ca să nu escaladez situația. A doua zi am făcut rost de un flex și, pe la 1-2 noaptea, m-am dus și am tăiat «caracatița» de pe roată și am pus-o la gunoi. Paznicul dormea în cotețul ăla al lui și tovarășul îmi dăduse telecomanda de la barieră, așa că am reușit să plec cu mașina”, a povestit el.

După alte două-trei zile, bărbatul a aflat că administratorul blocului ar fi decis să depună sau ar fi depus deja o plângere penală pentru distrugere.

„Având în vedere situația, am de ce să-mi fac griji, având în vedere că e parcare privată?”, a întrebat acesta pe platforma Reddit.

În unele procese privind blocarea roților autoturismelor în parcările private, instanțele au dat câștig de cauză șoferilor. Într-un astfel de dosar, judecat la Tribunalul București, judecătorii au stabilit că blocarea roților de către un operator privat, într-o parcare deschisă circulației publice, a fost nelegală.

Potrivit unei analize publicate de platforma Juridice.ro, instanța a reținut că imobilizarea unui autovehicul poate fi dispusă numai în condițiile prevăzute de Codul rutier.

Mulți români i-au luat apărarea șoferului

Relatarea șoferului a atras numeroase reacții, iar mulți români i-au luat apărarea, susținând că administratorii parcărilor private nu au dreptul de a bloca roțile autoturismelor ori de a-i penaliza pe șoferi.

Blocarea roților în parcări private, dezbătută pe rețelele de socializare. Foto: Reddit

„Au blocat roata ilegal. Legal este doar cu Poliția Rutieră sau Poliția Locală de față. Paznicul nu este agent constatator și nu are asemenea atribuții sau drepturi. Dar aici sunt două fapte: o posibilă contravenție sau infracțiune din partea lor și o infracțiune de distrugere din partea ta”, i-a transmis un român.

Și alți comentatori au reclamat că paznicul nu avea dreptul de a bloca roata, însă i-au atras atenția șoferului că trebuia să acționeze legal.

„Faptul că scrie ceva în regulament nu înseamnă că firma de pază are acele atribuții sau dreptul de a le exercita! Sunt lucruri diferite, iar imobilizarea unui autovehicul este clar reglementată de lege. Niciun contract, regulament sau incantație nu poate fi mai presus de lege”, a adăugat un alt utilizator.

Un alt român susține că înțelege nemulțumirea proprietarilor atunci când locurile le sunt ocupate de alte persoane, dar consideră exagerată blocarea roților.

„Am și eu loc de parcare la bloc și e inconfortabil când ți-l ocupă cineva, mai ales știind cât de scumpe au ajuns, unele chiar mai scumpe decât mașinile parcate pe ele, dar asta nu îi dă dreptul cuiva să îmi pună un blocator pe roată, să-mi zgârie janta și mașina. Putea suna la poliție dacă într-adevăr era parcată ilegal și putea să demonstreze că e locul lui. Plata asta de 800 de lei e așa o cifră scoasă din burtă”, a comentat acesta.

Alții au considerat că administratorul parcării ar fi trebuit să încerce identificarea șoferului înainte de imobilizarea autoturismului. Unii au recomandat solicitarea documentelor care justifică taxa, a regulamentului parcării și a dovezii dreptului de proprietate asupra locului ocupat.

Șoferul, criticat pentru distrugerea blocatorului

Mai mulți români au criticat gestul șoferului de a distruge „caracatița”, după ce a ocupat un loc de parcare privat.

„Putem vorbi și despre nesimțirea lui de a nu lăsa un număr de telefon la vedere, în așa fel ca cel care deține locul de parcare să se poată folosi de bunul lui. Și nu numai el a dat dovadă de nesimțire, dar și prietenul lui la fel, atunci când nu i-a păsat de vecini. Chiar ar fi bine să fie obligat să plătească mai mult decât cei 800 de lei, poate așa ne vom civiliza și noi”, a afirmat un român.

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Alții au contestat argumentul bărbatului că locul de parcare nu era marcat cu un indicator care să interzică staționarea.

„Cum ai gândit că pe un loc privat este nevoie să scrie să nu parchezi? Dacă omul are poarta de la curte deschisă, tu parchezi în curte că nu are semn de parcare interzisă?”, l-a întrebat un comentator.

Alți români au atras atenția asupra consecințelor juridice ale distrugerii „caracatiței”, indiferent dacă montarea acestuia era sau nu legală.

„Ai distrus un bun, fără drept. Intri sub incidența infracțiunii de distrugere prevăzută de art. 253 alin. (1) din Codul penal. Trebuia, când ți s-a imobilizat mașina, să suni la poliție. Oare ce vă poate poseda să vă faceți dreptate singuri? Credeți că suntem în Vestul Sălbatic?”, a comentat un utilizator.

Altcineva a arătat că ocuparea unui loc privat nu justifică blocarea roților, dar nici distrugerea dispozitivului.

„Din punctul meu de vedere, cei care blochează roți nu au o bază legală și, dacă te întorci serios împotriva lor, poți să le faci lor plângere penală pentru lipsire de posesie. Asta nu înseamnă că avem dreptul să tăiem blocatoare. Poliția face ordine în țara asta, nu își face fiecare dreptate în felul său”, a adăugat el.

Un alt român i-a recomandat șoferului să folosească o altă metodă pentru a scăpa de dispozitivul de blocare, fără să îl distrugă. Acesta a susținut că a procedat astfel de mai multe ori, atât în parcările unor supermarketuri din România, cât și în străinătate.

„Nu le mai tăiați, că e distrugere. Eu fac altceva, ușor, simplu și fără bătăi de cap. Dacă se poate și nu sunt blocate, întâi deșurubezi prezoanele de la roată, o vei scoate de tot. Dezumfli roata respectivă, lăsând aerul să iasă. În timp ce roata se dezumflă, pui cricul aproape de ea și ridici mașina. Dai roata jos și scoți «caracatița» de pe ea, iese ușor cu roata dezumflată de tot. Pui roata la loc și o umfli cu compresorul din kitul de pană”, a relatat acesta.

El a adăugat că eficiența metodei depinde de modelul dispozitivului, unele blocatoare împiedicând accesul la prezoanele roții. Explicațiile românului au atras mai multe reacții negative. Unii utilizatori i-au reproșat că încearcă să evite consecințele parcării neregulamentare, în loc să respecte regulile.

„Nu este mai ușor să respecți niște obligații amărâte? Mi se pare de bun-simț, de educație, de cei șapte ani de acasă. Că de-aia avem renume de hoți afară”, i-a transmis un alt român.

„Ai parcat aiurea? Da. Ai distrus proprietatea altcuiva? Da. Vrei un sfat? Mergi la ei, plătești ce ai stricat. Scapi de dosar penal. Altfel, te aperi în justiție”, i-a transmis altcineva.

Roți blocate și în alte parcări private

Relatarea le-a amintit altor români de experiențele lor în parcările private, unde se folosesc dispozitive de blocare a roților.

„De opt ani, de când e complexul, se blochează roți. Am contract cu firma de pază, dar nu am avut nevoie vreodată să apelez la blocatul roților. În schimb, i-am întrebat de ce mai prestează serviciile astea dacă sunt ilegale și mi-au zis că nu sunt ilegale, că altfel nu le-ar mai presta. Lunar sunt minimum două-trei mașini blocate prin complex. Mă gândesc că, de opt ani, dacă era ilegal, se opreau”, a relatat un român.

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Potrivit acestuia, în complexul unde locuiește, taxa pentru deblocare ar fi de 200 de lei pe zi, iar regulile ar fi fost aprobate de asociația de proprietari.

„Tot ei mi-au explicat că regulamentul este aprobat de Adunarea Generală și a fost depus împreună cu toată documentația la Poliția Rutieră când s-au obținut avizele, unde intră sensurile de mers în complex, semnalizarea rutieră, limite de viteză etc. Asociația de proprietari are contract pentru blocarea roților pe spațiile comune, iar proprietarii pe locurile individuale”, a mai susținut acesta.

El a relatat și cazul unui șofer care ar fi tăiat cu flexul un dispozitiv de blocare, în prezența polițiștilor, iar ulterior ar fi plătit aproximativ 2.500 de lei firmei de pază pentru retragerea plângerii. Episodul nu a fost confirmat independent.

Altcineva a povestit că un prieten de-al său a reușit să își elibereze de două ori mașina fără să plătească pentru deblocare.

„Am un amic, odată a schimbat roata și odată a tăiat caracatița. N-a pățit nimic, dar nu m-aș baza că e legal”, a relatat acesta.

Un român care a parcat lângă un restaurant, într-o parcare privată cu bariera ridicată, s-a trezit că nu mai putea pleca după ce accesul a fost închis.

„Când să plec, bariera lăsată. Nu am vrut să forțez bariera, dar am trezit tot blocul până cineva a deschis bariera. Am sunat la toate ușile de la interfon”, a povestit acesta.

Un alt român a relatat că, atunci când a reclamat asemenea situații, polițiștii i-au transmis că litigiile privind locurile private trebuie rezolvate în instanță.

„Ai sunat vreodată la poliție pentru loc privat de parcare ocupat abuziv? Poliția îți zice să te duci să îl dai în judecată, că nu se ocupă de locurile de parcare private. Chiar înțeleg că nu este frumos să blochezi roata și să răspunzi cu o ilegalitate la ilegalitate, dar procedura legală este absurdă. Stai să faci plângere zilnic pentru fiecare ocupare de loc de parcare?”, a întrebat acesta.