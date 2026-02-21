search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mașinuțele electrice mici, probleme sau soluții pentru traficul din orașe: „Ajungi la teama că rămâi fără baterie”

0
0
Publicat:

Mașinile electrice de mici dimensiuni au devenit tot mai populare în România. Unii români le apreciază datorită accesibilității lor și pentru că sunt mai ușor de manevrat pe străzile orașelor, însă pentru alți români conducerea unei astfel de mașini ar însemna mai multe neajunsuri.

Mașină de mici dimensiuni. Rutger van der Maar. Wikipedia.
Mașină de mici dimensiuni. Rutger van der Maar. Wikipedia.

Mașinile electrice de mici dimensiuni sunt numite „quadricicluri” în Europa, termen care indică vehicule ușoare cu patru roți, situate la granița dintre motociclete și autoturisme.

Controversele mașinilor de mici dimensiuni

Ele sunt împărțite în două categorii principale: L6e (quadricicluri ușoare) și L7e (quadricicluri grele).

„Această clasificare a fost concepută pentru a sprijini opțiuni de transport urban accesibile și eficiente din punct de vedere al consumului. Totuși, acest lucru nu înseamnă că oferă un nivel echivalent de siguranță sau performanță cu cel al autoturismelor clasice. În unele țări, aceste vehicule sunt promovate drept «mașini fără permis», ceea ce poate induce în eroare cumpărătorii în privința restricțiilor reale. În realitate, chiar dacă anumite modele L6e pot fi conduse cu un permis minim (de exemplu, categoria AM pentru mopede sau în baza unor drepturi dobândite anterior), ele necesită în continuare înmatriculare, plata taxelor și asigurare pentru a putea circula legal pe drumurile publice”, informează platforma CarInterior, dedicată pieței auto.

În ultimii ani, interesul românilor a crescut pentru acest tip de mașini. Unii mizează pe prețul mai mic de achiziție și asigurare, alții le apreciază pentru că sunt mai ușor de folosit în orașe afectate de insuficiența locurilor de parcare. Întreținerea lor este simplificată, având mai puține sisteme decât vehiculele convenționale, iar airbagurile nu sunt obligatorii.

Specialiștii arată însă că „mașinuțele” electrice au mai multe neajunsuri. Spațiul interior este limitat, fiind adesea potrivite pentru o singură persoană, iar bagajele voluminoase nu încap. Încălzirea este mai puțin eficientă, iar viteza maximă este, în general, limitată la 25 de kilometri pe oră, la unele modele ajungând la 45–50 de kilometri pe oră. De asemenea, oferă o protecție marginală pentru ocupanți, potrivit testelor de siguranță realizate de Euro NCAP.

Nu oricine le poate conduce

În România, cei care vor să conducă o astfel de mașină trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani.

„Chiar dacă sunt denumite generic mașini fără permis, este important de menționat că, de fapt, necesită deținerea unui permis de conducere specific, și anume pentru categoria B1 sau AM. Examenul pentru această categorie implică rezolvarea unui chestionar, unde trebuie să obții minimum 22 de răspunsuri corecte dintr-un total de 26 de întrebări. De asemenea, este necesară susținerea unei probe practice, unde candidatul este evaluat de un examinator al Poliției”, notează platforma asigurări.ro.

Site-ul de specialitate CarInterior le recomandă celor care vor să achiziționeze astfel de mașini să țină cont de parametrii tehnici ai acestora, nu de reclama care li se face.

Viteza maximă trebuie să fie limitată electronic la 45 km/h pentru categoria L6e, deoarece depășirea acestei limite încadrează vehiculul la L7e sau îi poate anula omologarea. Puterea motorului nu trebuie să depășească 4 kW în cazul motoarelor termice și 6 kW pentru cele electrice, iar aceste date trebuie verificate în documentația oficială. Masa vehiculului, respectiv greutatea la gol, trebuie să se încadreze în limitele impuse de Uniunea Europeană, deoarece modificările ulterioare pot duce la pierderea conformității.

„Este esențială și omologarea de tip, fiind necesar marcajul ECWVTA (European Community Whole Vehicle Type Approval), întrucât omologările naționale pot să nu fie suficiente pentru utilizarea în alte state. De asemenea, vehiculul trebuie să fie echipat cu sisteme complete de iluminare și semnalizare, incluzând faruri, stopuri, semnalizatoare și elemente reflectorizante. Pentru utilizatorul obișnuit, regula e simplă: dacă vânzătorul nu poate furniza un certificat de conformitate (CoC) care să ateste încadrarea L6e/L7e, mai bine renunți la achiziție”, arată platforma dedicată pieței auto.

Citește și: Kilometrul zero al Autostrăzii Sibiu – Pitești. Tunelul Boița prinde contur printre viaductele aflate în construcție

Ce trebuie verificat la „mașinuțe”

Înainte de a alege o astfel de mașină, specialiștii recomandă verificarea clasificării acesteia ca L6e sau L7e. De asemenea, cumpărătorii trebuie să solicite Certificatul de Conformitate (CoC) de la producător sau dealer, să verifice cerințele locale privind permisul, taxele de drum și asigurarea, dacă sunt furnizate plăcuțele de înmatriculare și dacă modelul permite transportul pasagerilor. Înainte de achiziție trebuie testate sistemele de iluminare, claxonul, oglinzile și frânele.

Specialiștii recomandă astfel de vehicule celor care locuiesc într-un oraș aglomerat, doresc cerințe minime de licențiere și parcurg zilnic sub 30 de kilometri. Sunt potrivite și pentru zonele rurale, uneori pentru transport ușor de marfă.

„Ai nevoie de viteză mare sau acces pe autostradă? Nu este potrivit. Vrei să conduci fără permis complet? Confirmă eligibilitatea în țara ta. Plănuiești navete lungi? Analizează autonomia și nivelul de confort. Te preocupă siguranța? Consultă datele independente din testele de impact, dacă există”, arată platforma.

Astfel de mașini nu sunt la fel de utile pentru cei care călătoresc frecvent peste 60 de kilometri sau transportă des pasageri; în acest caz, mai potrivită ar putea fi o mini-mașină second-hand. De asemenea, semnale de alarmă pot fi modelele neînmatriculate, promovate ca „legale pe drumurile publice”, cele propuse de dealeri care sugerează evitarea înmatriculării sau vehiculele cu prețuri mult sub media pieței, care pot indica o construcție neconformă.

Cum văd românii mașinuțele electrice

Un eveniment tragic petrecut recent, în care au fost implicați ocupanții unei astfel de mașini, iar o femeie a murit după ce vehiculul electric a luat foc în București, a stârnit numeroase reacții în spațiul public.

Citește și: „Ce e ieftin arde mai ușor!” Avertismentul dur al lui Titi Aur pentru românii care își cumpără mașini. RAR: Mașina care a ars avea omologare emisă în străinătate

Mulți români au încercat să răspundă la întrebarea cât de eficiente pot fi astfel de vehicule pentru deplasarea în orașe. Unii se declară atrași de costurile reduse de întreținere și de mobilitatea acestora. Alții le consideră inutile în zonele aglomerate.

„În epoca actuală, pentru ca ele să poată circula în siguranță, ar avea nevoie de banda lor. De aceea, în București, nu prea merge lumea pe bicicletă. Se văd plângerile constante privind confruntarea dintre bicicletă și mașină. Nu prea își au locul”, susține un localnic din Capitală, într-un mesaj pe Reddit.

Mini-mașinile nu sunt soluții adaptate traficului din București, crede altcineva.

„Riști să ajungi sub roțile vreunei autospeciale de gunoi sau ale unui camion care nu te vede la intersecție când virează și trece peste tine!”, afirmă acesta.

Un alt român susține că astfel de mașini au o autonomie prea mică pentru nevoile sale.

„Cu o astfel de mașină ajungi să stai cu teama că rămâi fără baterie. Am mașină electrică și vorbesc din experiență. Va trebui să o încarci zilnic acasă; la început nu va părea greu, dar în timp poate deveni enervant. În plus, dacă merge cu 25 km/h, este posibil să fii înjurat în trafic, pentru că mai mult vei încurca circulația. Iar prețul lor nu este mic pentru ce oferă”, afirmă acesta.

Altcineva crede că, deși pot fi avantajoase în privința parcării și reduc riscul amenzilor pentru depășirea vitezei legale, sunt prea fragile.

„Integritatea structurală este atât de redusă încât, la un impact minor chiar și cu un autoturism poți ajunge la spital cu leziuni serioase. Singurul loc unde le văd cu adevărat potrivite este în mediul rural”, afirmă acesta.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
mediafax.ro
image
Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Pensia românilor, decizie în Uniunea Europeană. Se propun două noi forme de pensie
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?