Grupul românesc Transgaz a obținut venituri de peste 207 milioane de lei din operațiunile desfășurate în Republica Moldova, în primele nouă luni ale anului 2026. Suma este cu aproximativ 14 milioane de lei mai mare decât cea înregistrată în perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă un avans de 7,3%.

Compania românească Transgaz câștigă tot mai mult peste Prut Foto: adevărul

Potrivit raportului trimestrial al companiei, publicat la Bursa de Valori București, subsidiarele Transgaz din Republica Moldova au înregistrat venituri din exploatare de 207,14 milioane de lei românești, echivalentul a aproximativ 778,81 milioane de lei moldovenești.

Comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2025, când veniturile s-au ridicat la 193,07 milioane de lei, creșterea este de 14,07 milioane de lei românești, respectiv aproximativ 53 de milioane de lei moldovenești.

Cea mai mare parte a veniturilor provine din activitatea Vestmoldtransgaz, companie care asigură transportul gazelor naturale în Republica Moldova. Potrivit raportului Transgaz, serviciile de transport prestate de această societate au generat venituri de 207,1 milioane de lei în primele nouă luni din 2026.

Vestmoldtransgaz a fost desemnată, în septembrie 2023, operator al întregului sistem de transport al gazelor naturale din Republica Moldova. Compania face parte din grupul controlat de Transgaz prin intermediul Eurotransgaz, potrivit logos-pres.

Republica Moldova a redus tarifele de transport al gazelor

Activitatea companiei a fost influențată și de evoluția tarifelor reglementate pentru transportul gazelor naturale. După majorările aplicate în două etape, în perioada 2023-2024, tarifele din Republica Moldova au ajuns printre cele mai ridicate din regiune, potrivit analizelor publicate de presa de specialitate.

De la 1 octombrie 2026, tarifele reglementate pentru transportul gazelor naturale prin rețeaua Vestmoldtransgaz au fost reduse, în urma unei decizii a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova. Noile tarife se aplică pentru anul gazier 2026-2027.