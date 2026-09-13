 Românii petrec aproape o oră pe zi pe drum spre serviciu. În Capitală, naveta e un adevărat coșmar | adevarul.ro
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Românii petrec aproape o oră pe zi pe drum spre serviciu. În Capitală, naveta e un adevărat coșmar

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Românii petrec aproape o oră pe zi pe drum spre și dinspre locul de muncă, arată un studiu care a analizat date din 16 țări. În București-Ilfov, naveta ajunge depășește o oră.

aglomeratie trafic
În București-Ilfov, naveta ajunge depășește o oră Foto: Shutterstock

Românii parcurg, în medie, 17 kilometri pe zi pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă, cea mai scurtă distanță dintre cele 16 țări europene analizate. Cu toate acestea, timpul petrecut pe drum ajunge, în medie, la 53 de minute.

Conform datelor analizate de SD Worx, România se află pe locul al șaselea în clasamentul european în funcție de durata medie a navetei, deși distanța parcursă este cea mai mică din analiză, potrivit Agerpres.

„Angajații din România petrec, în medie, 53 minute pe zi pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă, deși parcurg doar 17 kilometri, față de o medie europeană de 45 kilometri - cea mai mică distanță medie dintre cele 16 țări europene incluse în studiul HR & Payroll Pulse (...) Ca durată a navetei, România se află pe locul al șaselea în clasamentul european. Mai mult, durata efectivă a navetei depășește chiar timpul maxim pe care angajații români spun că ar fi dispuși să-l petreacă zilnic pe drum, respectiv 51 minute. Prin comparație, la nivel european, timpul maxim acceptat este de 62 minute, cu 14 minute peste durata medie efectivă a navetei”, precizează realizatorii cercetării.

Cele mai lungi durate medii ale navetei sunt raportate în Belgia, unde angajații parcurg, în medie, 64 de kilometri dus-întors și petrec 61 de minute pe drum. Urmează Suedia, cu 53 de kilometri și 57 de minute, și Irlanda, cu 47 de kilometri și 56 de minute.

La polul opus, Croația are o navetă medie de 37 de kilometri în 41 de minute, Italia de 42 de kilometri în 35 de minute, iar Slovenia de 42 de kilometri în 32 de minute.

Astfel, România înregistrează cea mai scurtă distanță medie din analiza celor 16 țări, de 17 kilometri, în timp ce Belgia are cea mai lungă, de 64 de kilometri.

Aproape două treimi dintre români fac navete de 10-29 de kilometri

Diferența dintre timpul petrecut pe drum și distanța parcursă indică, potrivit realizatorilor cercetării, o problemă care ține mai degrabă de mobilitate decât de distanță.

În România, 63% dintre respondenți declară o navetă de 10-29 de kilometri dus-întors. Procentul este de peste două ori mai mare decât media europeană, de 27%.

Cu toate acestea, doar 47% dintre angajații români încheie naveta în mai puțin de 45 de minute.

În același timp, 16% petrec cel puțin 90 de minute zilnic pe drum, față de 13% la nivel european. Alți 11% dintre respondenții din România spun că petrec cel puțin două ore pe drum în fiecare zi.

București-Ilfov, cea mai lungă navetă

Datele regionale evidențiază o situație diferită în București-Ilfov. Naveta dus-întors durează aici, în medie, 73 de minute, deși distanța parcursă este de numai 16 kilometri.

În celelalte șapte regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 și 49 de minute.

Mai mult de jumătate dintre respondenții din București-Ilfov, respectiv 51%, susțin că petrec cel puțin o oră pe zi pe drumul spre și dinspre serviciu. Totodată, 33% declară că ajung la minimum 90 de minute de navetă, iar 23% spun că petrec cel puțin două ore pe drum.

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Procentul celor care petrec cel puțin două ore pe drum în București-Ilfov este aproximativ dublu față de media națională, de 11%.

38,2% dintre români ar prefera mai multă muncă de acasă

Durata navetei se reflectă și în preferințele angajaților privind munca de acasă.

„Aceste date nu se traduc automat într-o respingere a deplasării la birou. Aproape jumătate dintre respondenții români, respectiv 48%, ar dori să lucreze de acasă în aceeași măsură ca în prezent, în timp ce 38,2% ar prefera mai multă muncă de acasă, procent ușor peste media europeană de 35,8%.

Alți 13,7% dintre angajații români și-ar dori să lucreze mai puțin de acasă. În București-Ilfov, unde presiunea navetei este cea mai ridicată dintre regiunile analizate, 47% dintre respondenți ar dori să lucreze mai mult de acasă, iar numai 10% și-ar dori mai puțină muncă de acasă. Totodată, 35% consideră că pierd pe drum timp important care ar putea fi folosit pentru muncă. În București-Ilfov, procentul ajunge la 43%”, se arată în studiul citat.

România, pe locul al doilea la disponibilitatea opțiunilor de navetă

În ciuda timpului petrecut pe drum, România se află pe locul al doilea dintre cele 16 țări analizate în ceea ce privește disponibilitatea opțiunilor de navetă.

Astfel, 61% dintre respondenții români consideră că au suficiente variante pentru a ajunge la locul de muncă, față de o medie europeană de 53%. Un procent mai mare este înregistrat doar în Țările de Jos, unde ajunge la 70%.

Totodată, 52% dintre angajați consideră transportul public convenabil, fiabil și ușor accesibil, comparativ cu media europeană de 36%.

„Contradicția este și mai vizibilă în București-Ilfov: 58% dintre respondenți evaluează pozitiv transportul public, cel mai mare procent dintre regiunile României, deși aici este raportată și cea mai lungă durată medie a navetei. Totuși, durata relativ ridicată raportată pentru cea mai scurtă distanță medie din analiză arată că existența și aprecierea opțiunilor de transport nu se traduc întotdeauna într-o deplasare rapidă”, subliniază datele din cercetare.

Cum a fost realizat studiul

Studiul „HR & Payroll Pulse” a fost realizat în perioada 27 ianuarie - 20 februarie 2026 în 16 țări europene: Belgia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Croația, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Suedia.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 5.936 de decidenți HR și 16.500 de angajați.

SD Worx este specializată în soluții de HR, salarizare și administrarea timpului de lucru. Compania sprijină peste 100.000 de organizații, procesează salariile a peste șase milioane de angajați în fiecare lună și a înregistrat venituri de 1,3 miliarde de euro în 2025.

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