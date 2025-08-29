România nu va trimite trupe în Ucraina. Consilierul Cristian Diaconescu: vom avea „linii roșii” în negocierile de pace Ucraina-Rusia

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că, în negocierile pentru pace dintre Ucraina și Federația Rusă, România va avea „linii roșii”. Diplomatul a subliniat că „anumite compromisuri în ceea ce privește România nu vor fi făcute”.

La summitul istoric de la Washington, interesele României au fost „susținute”de către liderii europeni, a declarat Cristian Diaconescu:

„La Washington și interesele noastre au fost susținute. Deocamdată ca să ne pregătim pentru negocierea multilaterală facem cât mai multe demersuri sub mandatul președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește negocierea bilaterală. Am avut cu Londra, la începutul săptămânii plec la Berlin, după care vor urma Finlanda și Roma”.

Consilierul prezidențial a explicat că există un consens între șefii armatelor țărilor NATO cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Garanțiile de securitate vor privi pe de-o parte asigurarea securității, suveranității și a nu crea un precedent în ceea ce privește folosirea forței pentru a încălca dreptul internațional. Ca să nu mai vorbim că cine știe ce se întâmplă în privința intențiilor Federației Ruse de a merge și mai spre vest, din câte am înțeles foarte aproape de Gurile Dunării, acolo unde există un anume tip de așteptare al Moscovei”, a spus consilierul prezidenția

Cristian Diaconescu a mai precizat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, vor veni la București săptămâna viitoare.

Linii roșii pentru România

Cristian Diaconescu a mai spus că securitatea României nu va fi ignorată la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, iar țara noastră va avea, la discuții, anumite „linii roșii”.

„La orice negociere privind garanțiile de securitate, fără a neglija toate elementele regionale, securitatea României este extrem de importantă din perspectiva României, Poloniei și a statelor baltice. Vom avea linii roșii, adică anumite compromisuri în ceea ce privește România nu vor fi făcute” a spus Diaconescu.

Consilierul prezidențial a explicat și ce înseamnă acest lucru.

„Liniile roșii se referă, de exemplu, dincolo de Gurile Dunării, la regulile dreptului mării privind delimitările teritoriale, platforma continentală și zona economică exclusivă. Sperăm, 2027, faptul că Neptun Deep și zonele de exploatare vor fi operaționale, or din această perspectivă am convingerea că partenerii noștri vor înțelege acest aspect”, a spus Cristian Diaconescu.

România nu va trimite trupe în Ucraina, spune Diaconescu

Cristian Diaconescu a subliniat că România are sprijinul partenerilor săi strategicii.

„Americanii sunt prezenți la baza de la Kogălniceanu, între 2000 și 5000 de americani se află în România și nu există vreun semnal cu privire la redislocarea din România. Sprijinul partenerilor noștri strategici e acolo. Von der Leyen va vizita zonele de interes. De la strategia din punct de vedere al garanțiilor de securitate până la reconstrucția Ucraina, Constanța e zona strategică cheie dina ceastă perspectivă.”, a spus consilierul prezidențial.

Consilierul prezidențial a întărit ideea că România nu va trimite trupe militare în Ucraina.

„În ceea ce privește România, nu există în acest moment și nu va exista nicio discuție privind dislocarea militarilor sau a unei prezențe militare fizice din România în zona de conflict”, a precizat consilierul prezidențial.