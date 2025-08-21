Bolojan: „Nu trimitem trupe în Ucraina”. Rolul aeroporturilor românești în securitatea Mării Negre

Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seara, la Observator, cum va contribui România, în calitate de membru NATO, la menţinerea păcii durabile în Ucraina.

Prim-ministrul a subliniat că România nu va desfăşura trupe pe teritoriul Ucrainei.

„În toate aceste luni, atunci când s-a pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru a ajunge la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri cât se poate de răspicat: nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe din partea României pe teritoriul Ucrainei. A fost un punct cât se poate de clar" a spus Ilie Bolojan.

„Se fac exerciţii militare în comun”

Premierul a explicat în ce ar putea consta aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.

„Al doilea punct în discuţiile cu aliaţii noştri a fost acela că, având în vedere apartenenţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, SUA, ale celorlalţi aliaţi. Şi astăzi, de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliţie aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciţii militare în comun, şi deci aceasta ar putea să fie aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţilor NATO", a mai spus Ilie Bolojan, potrivit Observatornews.ro.

Amintim că, pe 8 iulie, premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său ucrainean despre sprijinul României pentru guvernul de la Kiev în fața agresiunii ruse,