Kremlinul nu acceptă trupe NATO în Ucraina și critică planurile europene de garanții de securitate

Rusia nu este de acord cu propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și nu va accepta nicio prezență a trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a transmis miercuri Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apreciat însă eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina ca fiind „foarte importante” și a spus că Moscova speră că acestea vor continua, relatează Reuters.

Ca parte a unui potențial acord de pace, aliații europeni ai Ucrainei lucrează la un set de garanții care să o protejeze de un posibil atac viitor din partea Rusiei.

Însă Peskov a afirmat că o desfășurare de trupe europene în Ucraina ar însemna o prezență NATO acolo, ceea ce, spune el, este ceva ce Rusia a dorit să prevină încă de la început.

„De fapt, încă de la început, avansarea infrastructurii militare NATO și infiltrarea acestei infrastructuri în Ucraina ar putea fi numite printre cauzele rădăcină ale situației conflictuale care a apărut”, a spus el.

„Așadar, avem o atitudine negativă față de aceste discuții.”

Toate părțile sunt de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice acord de pace, dar se află în dezacord fundamental asupra formei pe care ar trebui să o ia acestea.

Rusia spune că ar trebui să fie unul dintre garantorii securității Ucrainei și dorește să reia o propunere discutată între cele două părți în 2022, în primele săptămâni ale războiului.

Kievul respinge această idee, susținând că ar fi oferit Moscovei un drept de veto efectiv asupra oricărei forme de sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a declarat că garanțiile de securitate sunt „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar că Rusia nu consideră util să le discute în public.

El a menționat că summitul SUA-Rusia de luna aceasta, desfășurat în Alaska între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost „foarte substanțial, constructiv și util”.

Trump a afirmat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina ca parte a oricăror viitoare garanții de securitate. Totuși, a lăsat deschisă posibilitatea altor forme de implicare militară americană, inclusiv sprijin aerian și de informații.

Peskov a spus că negociatorii pentru pace din Rusia și Ucraina sunt în contact, dar că nu poate da o dată pentru următoarea întâlnire. Ultimele discuții față în față au avut loc la Istanbul, pe 23 iulie, într-o sesiune care a durat doar 40 de minute.