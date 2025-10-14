search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România, locul trei în UE la rata sărăciei infantile: „Nu este o statistică, este un eşec colectiv”

0
0
Publicat:

Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, arată cel mai recent raport „Salvați Copiii”. România se situează pe locul trei în Uniunea Europeană la acest capitol, după Bulgaria și Spania. Organizația avertizează că fenomenul este în creștere, iar efectele sale se transmit din generație în generație.

Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie FOTO: Shutterstock
Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie FOTO: Shutterstock

În 2024, 33,8% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, un procent mult peste media Uniunii Europene, de 24,2%, potrivit datelor publicate de organizația Salvați Copiii.

Situația este mult mai gravă în mediul rural, unde 41,7% dintre copii trăiesc în sărăcie, iar copiii ai căror părinți au un nivel scăzut de educație sunt cei mai afectați: 75,8% dintre aceștia se află în risc de sărăcie, față de doar 5,9% dintre copiii proveniți din familii cu studii universitare.

România ocupă locul trei în Uniunea Europeană la rata sărăciei în rândul copiilor, fiind devansată doar de Bulgaria (35,1%) și Spania (34,6%). La polul opus se află Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%).

Fenomenul sărăciei, în creștere în toată Europa

Între 2019 și 2024, numărul copiilor săraci din Europa a crescut cu 446.000, deși Uniunea Europeană își propusese să scoată din sărăcie cinci milioane de copii până în 2030. În prezent, aproape 19,5 milioane de copii din UE trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, adică unul din patru copii.

Raportul „Sărăcia copiilor – un cost pe care Europa nu şi-l poate permite” a fost lansat în cadrul unei dezbateri organizate la Parlamentul European, de către europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, împreună cu Salvați Copiii. La eveniment a participat și comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale.

Sărăcia afectează sănătatea, educația și viitorul copiilor

În România, 1,255 milioane de copii se confruntă cu dificultăți în a-și asigura resursele necesare unui trai decent. Potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii România în vara anului 2025, 58% dintre familiile sprijinite de organizație nu pot acoperi cheltuielile educaționale fără ajutor extern. În rândul familiilor aflate în sărăcie subiectivă, procentul urcă la 87%.

Vulnerabilităţile socio-economice se transmit de la o generaţie la alta, iar veriga principală prin care aceste dezavantaje se propagă este educaţia. Este crucială incluziunea educaţională a tuturor copiilor vulnerabili, dar ca parte a unor politici sociale integrate, care să-i sprijine activ pe copii şi pe părinţii acestora. Sărăcia ucide educaţia”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România, potrivit News.ro.

Citește și: Copii forțați să devină adulți: jumătate renunță la liceu din cauza sărăciei

Cauzele majore ale sărăciei: investiții insuficiente și lipsa predictibilității fondurilor

Raportul evidențiază câteva cauze structurale care alimentează fenomenul sărăciei: investițiile insuficiente în copii, cheltuielile mici pentru protecție socială, educație și sănătate, precum și lipsa de planificare și monitorizare eficientă a programelor sociale.

Cheltuielile României pentru protecţie socială (12,8% din PIB), educaţie (3,3%) şi sănătate (4,7%) sunt mult sub media Uniunii Europene. În plus, lipsa de predictibilitate a fondurilor bugetare sau europene limitează sustenabilitatea intervențiilor.

„Europa nu-și mai poate permite să ignore copiii”

În deschiderea dezbaterii de la Bruxelles, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat: „Sărăcia unui copil nu este o statistică, este un eşec colectiv. Astăzi, aproape unul din patru copii din Uniunea Europeană trăieşte în risc de sărăcie sau excluziune socială. Europa nu îşi mai poate permite să trateze lipsa de investiţii în copii ca pe o opţiune bugetară, ci trebuie să o vadă ca pe o urgenţă morală şi economică”.

Negrescu a subliniat că a susținut crearea Garanției Europene pentru Copii și a cerut creșterea fondurilor dedicate acestora în bugetul Uniunii Europene după 2028: „Fiecare copil exclus astăzi înseamnă o Europă mai săracă mâine”.

La rândul său, comisarul european Roxana Mînzatu a afirmat: „Investiţia în copii nu este o cheltuială, ci o datorie morală şi cea mai înţeleaptă decizie economică pentru viitorul nostru comun. Nu putem scoate copiii din sărăcie atâta timp cât părinţii lor trăiesc în sărăcie. Sprijinul pentru familii, locuri de muncă decente şi servicii publice de calitate reprezintă temelia unei Europe echitabile”.

„Nu dacă Europa își permite să investească, ci dacă își permite să nu o facă”

Raportul Salvați Copiii atrage atenția că sărăcia nu este o consecință inevitabilă a contextului economic, ci rezultatul lipsei de investiții și al neglijenței sistemice.

„Măsurile de intervenţie nu trebuie doar să atenueze sărăcia existentă, ci să rupă cercul vicios al dezavantajului transmis între generaţii. În condiţiile în care asistăm deja la costuri uriaşe ale lipsei de acţiune, întrebarea nu mai este dacă Europa îşi permite să investească, ci dacă îşi permite să nu investească”, se arată în raport.

Organizația subliniază că efectele sărăciei se resimt pe termen lung, influențând sănătatea, educația și viitoarea participare pe piața muncii. Adulții care au crescut în sărăcie câștigă, în medie, cu 20% mai puțin și au o stare de sănătate mai precară, pierzând echivalentul a două săptămâni din speranța de viață.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
stirileprotv.ro
image
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
gandul.ro
image
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
mediafax.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV „Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță din Poliția Română ajuns o formă de „trafic de influență
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Poți obține certificat de moștenitor fără succesiune? Ce prevede legea în 2025
playtech.ro
image
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Se dau banii pentru încălzirea locuințelor. Cum poți beneficia de sprijin
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Filmul Horror în care apare Jenna Ortega (Wednesday) pe Netflix. Este în top favorite
actualitate.net
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”