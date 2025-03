Milioane de copii trăiesc în sărăcie în „a șasea cea mai bogată țară din lume”

După ce joi, 27 martie, Guvernul britanic a anunțat reducerea cheltuielilor cu ajutoarele sociale, analiștii declară că cei mai afectați de noile măsuri vor fi copiii și persoanele cu handicap.

De asemenea, activiștii au spus despre decizie că este „respingătoare moral din orice punct de vedere”, dat fiind faptul că persoanele vulnerabile suportă cea mai mare parte a reducerilor de cheltuieli.

Potrivit cifrelor oficiale, un număr record de 4,5 milioane de copii trăiesc în sărăcie în Regatul Unit, scrie The Guardian.

Datele publicate mai arată că încă 100.000 de copii trăiau sub limita subzistenței până în aprilie 2024 - ultimul an complet de statistici privind sărăcia în rândul copiilor realizat de guvernul conservator. Acesta este al treilea an consecutiv în care sărăcia în rândul copiilor a crescut.

Sărăcia alimentară și foametea au crescut, iar conform sondajelor oficiale, cu 300.000 mai mulți copii depind de băncile de alimente față de anul trecut, ceea ce înseamnă că au dificultăți în a-și permite mese regulate și sănătoase.

În plus, aproape o treime dintre copiii din Marea Britanie (28%) au fost afectați de lipsuri materiale, un indicator care evaluează dacă gospodăriile își pot permite bunurile de bază necesare pentru un nivel de trai minim acceptabil, precum hrana, îmbrăcămintea, jucării și excursii cu școala.

O analiză separată realizată de un important grup de experți a constatat că nivelul de trai în rândul gospodăriilor cu venituri reduse este pe cale să scadă și mai mult până la sfârșitul deceniului.

Potrivit Resolution Foundation, creșterea economică slabă în următorii cinci ani combinată cu reducerea ajutoarelor sociale care au afectat în mod disproporționat gospodăriile cu venituri mai mici ar duce la o pierdere anuală medie de 500 de lire sterline în 2030 pentru cei din cea mai săracă jumătate a populației.

De asemenea, activiștii au avertizat că sărăcia va continua să se adâncească sub guvernarea laburiștilor dacă nu vor fi luate măsuri ferme pentru a combate tendința, cum ar fi cum ar fi eliminarea plafonului de ajutoare sociale pentru familiile cu doi copii în strategia sa privind sărăcia în rândul copiilor, așteptată în iunie.

În timpul campaniei pentru alegeri, partidul laburist a promis o „strategie ambițioasă de reducere a nivelului sărăciei în rândul copiilor”, alături de un angajament de a pune capăt „dependenței uriașe” de băncile alimentare pe care le-a numit „o cicatrice morală pentru societatea noastră”.

„Trăim în a șasea cea mai bogată țară din lume, unde miliardarii și-au văzut bogăția crescând cu 11 miliarde de lire sterline anul trecut. Este respingător din punct de vedere moral că copiii, persoanele cu dizabilități și îngrijitorii sunt cei care iau lovitura”, a afirmat Silvia Galadini, de la organizația caritabilă Oxfam.

Puțin peste 370.000 de persoane care beneficiază în prezent de programul Plata pentru independență personală (PIP) își vor pierde eligibilitatea ca urmare a reducerilor, în timp ce alte 430.000 care ar fi fost eligibile pentru acest ajutor nu îl vor mai primi. În medie, aceste persoane vor rămâne fără 4.500 de lire sterline pe an.

În cadrul unui protest organizat în fața parlamentului, joi dimineață, Liv Eren, un ambasador al tinerilor pentru organizația End Child Poverty, care a crescut în sărăcie, a declarat că reducerile guvernului au fost „un act de autovătămare”.

„Știm că din ce în ce mai mulți copii vor fi împinși în sărăcie, dar oricum ei aleg să o facă. Acest lucru îmi provoacă furie.

Acesta a fost un guvern care a spus că vrea să aducă schimbări și a stat la pupitru de nenumărate ori, atacând politicienii conservatori pentru rata sărăciei copiilor și, totuși, cu prima ocazie, ei nu aduc schimbarea”, a afirmat aceasta.