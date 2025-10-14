România urcă în clasamentele celor mai sărace țări din Europa: depășește câteva state, dar decalajul față de Vest rămâne vizibil în 2025

Europa rămâne una dintre cele mai prospere regiuni ale lumii, fiind a doua cea mai mare economie globală. Țările din vestul continentului se bucură de industrii performante, inovație și un nivel de trai ridicat, însă contrastul cu statele din est și sud-est rămâne vizibil.

Moștenirea deceniilor de comunism, resursele naturale limitate, reformele lente și instabilitatea politică au lăsat urme adânci. În unele cazuri, războaiele și crizele economice au frânat dezvoltarea, accentuând diferențele dintre „două Europe” – una bogată și una aflată încă în tranziție.

În acest context, două clasamente internaționale recente – realizate de Stars Insider și World Population Review – oferă o imagine clară și, totodată, surprinzătoare asupra locului pe care România îl ocupă în economia europeană.

Aflăm care sunt cele mai sărace țări de pe continent, pe ce poziție se clasează România în raport cu vecinii săi și ce factori istorici, sociali și economici continuă să influențeze aceste diferențe majore dintre vest și est.

România în clasamentele celor mai sărace țări din Europa: două surse, rezultate diferite

România continuă să fie prezentă constant în clasamentele celor mai sărace țări din Europa, însă poziția exactă diferă în funcție de sursă și metodologie.

Recent, două publicații internaționale au oferit perspective diferite asupra locului ocupat de țara noastră în economia europeană.

Stars Insider plasează România pe locul 13, după Letonia, dar înainte de Ungaria.

World Population Review o poziționează pe locul 11, după Bulgaria, dar înainte de Letonia.

Diferențele provin din criteriile utilizate – fie PIB-ul pe cap de locuitor, fie paritatea puterii de cumpărare (PPP) – dar și din anul de referință al datelor analizate.

Clasamentul Stars Insider 2025: România iese din topul celor mai sărace țări din Europa

Publicația Stars Insider a inclus România într-o analiză a celor 15 economii europene cu cele mai reduse performanțe raportate la PIB pe cap de locuitor.

Potrivit sursei, România nu mai este printre cele mai sărace țări din Europa, dar încă se află în zona inferioară a Uniunii Europene, cu un PIB pe cap de locuitor de 19.566 de dolari și o putere de cumpărare (PPP) de 40.600 de dolari.

Pe primul loc al clasamentului se află Ucraina, considerată cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB per capita de 4.847 de dolari. Țara a fost grav afectată de invazia rusă din 2022, care a distrus o mare parte din infrastructură și a încetinit semnificativ redresarea economică.

Top 5 Stars Insider al celor mai sărace țări din Europa este completat de Republica Moldova, Albania, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.

România depășește în acest top țări precum Belarus, Serbia, Muntenegru și Rusia, dar și state UE precum Grecia, Slovacia și Letonia. Totuși, este întrecută de Ungaria și Croația, care au înregistrat progrese economice mai rapide în ultimii ani.

Clasamentul World Population Review: România urcă pe locul 11 în Europa după PIB per capita

Platforma World Population Review propune o imagine ușor diferită, concentrându-se strict pe PIB-ul pe cap de locuitor.

În acest top, cele mai sărace economii, cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Europa, sunt: Ucraina (5.278 dolari), Republica Moldova, Belarus, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord.

România ocupă locul 11, cu un PIB pe cap de locuitor de 21.334 dolari, fiind devansată de țări precum Letonia, Ungaria, Polonia, Croația și Slovacia.

În același timp, însă, în acest clasament, Grecia se află pe locul 17, în timp ce Luxemburg domină clasamentul, cu un PIB de aproximativ 142.000 de dolari per capita, de aproape șapte ori mai mare decât cel al României.

Ce arată aceste diferențe despre economia României

Deși cifrele par reci, ele reflectă realități complexe: investițiile în infrastructură, productivitatea muncii, nivelul de educație și stabilitatea politică influențează direct prosperitatea unei țări.

România a făcut pași importanți în ultimii ani – mai ales după aderarea la Uniunea Europeană –, însă decalajul față de vestul Europei rămâne vizibil.

Astfel de clasamente economice, precum cele realizate de Stars Insider și World Population Review în 2025, oferă o imagine clară a progresului României în Europa: o economie aflată în creștere, care depășește tot mai multe state din regiune și continuă să reducă diferențele față de media europeană.

Cu un PIB pe cap de locuitor în creștere și o putere de cumpărare tot mai mare, România își consolidează poziția în clasamentele economice ale Europei – dovadă că drumul spre prosperitate este lent, dar sigur.