search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România urcă în clasamentele celor mai sărace țări din Europa: depășește câteva state, dar decalajul față de Vest rămâne vizibil în 2025

0
0
Publicat:

Europa rămâne una dintre cele mai prospere regiuni ale lumii, fiind a doua cea mai mare economie globală. Țările din vestul continentului se bucură de industrii performante, inovație și un nivel de trai ridicat, însă contrastul cu statele din est și sud-est rămâne vizibil.

Imaginea sărăciei: un român și căruciorul în care colectează materiale reciclabile Foto Shutterstock
Sărăcia, realitate pentru mulți români în ciuda urcării României în clasamente europene Shutterstock

Moștenirea deceniilor de comunism, resursele naturale limitate, reformele lente și instabilitatea politică au lăsat urme adânci. În unele cazuri, războaiele și crizele economice au frânat dezvoltarea, accentuând diferențele dintre „două Europe” – una bogată și una aflată încă în tranziție.

În acest context, două clasamente internaționale recente – realizate de Stars Insider și World Population Review – oferă o imagine clară și, totodată, surprinzătoare asupra locului pe care România îl ocupă în economia europeană.

Aflăm care sunt cele mai sărace țări de pe continent, pe ce poziție se clasează România în raport cu vecinii săi și ce factori istorici, sociali și economici continuă să influențeze aceste diferențe majore dintre vest și est.

România în clasamentele celor mai sărace țări din Europa: două surse, rezultate diferite

România continuă să fie prezentă constant în clasamentele celor mai sărace țări din Europa, însă poziția exactă diferă în funcție de sursă și metodologie.

Recent, două publicații internaționale au oferit perspective diferite asupra locului ocupat de țara noastră în economia europeană.

Stars Insider plasează România pe locul 13, după Letonia, dar înainte de Ungaria.

World Population Review o poziționează pe locul 11, după Bulgaria, dar înainte de Letonia.

Diferențele provin din criteriile utilizate – fie PIB-ul pe cap de locuitor, fie paritatea puterii de cumpărare (PPP) – dar și din anul de referință al datelor analizate.

Clasamentul Stars Insider 2025: România iese din topul celor mai sărace țări din Europa

Publicația Stars Insider a inclus România într-o analiză a celor 15 economii europene cu cele mai reduse performanțe raportate la PIB pe cap de locuitor.

Potrivit sursei, România nu mai este printre cele mai sărace țări din Europa, dar încă se află în zona inferioară a Uniunii Europene, cu un PIB pe cap de locuitor de 19.566 de dolari și o putere de cumpărare (PPP) de 40.600 de dolari.

Citește și: Țara saracă, dar „absolut superbă și neatinsă de turismul de masă”, în care doi americani au ales să se stabilească după ce au văzut întreaga lume

Pe primul loc al clasamentului se află Ucraina, considerată cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB per capita de 4.847 de dolari. Țara a fost grav afectată de invazia rusă din 2022, care a distrus o mare parte din infrastructură și a încetinit semnificativ redresarea economică.

Top 5 Stars Insider al celor mai sărace țări din Europa este completat de Republica Moldova, Albania, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.

România depășește în acest top țări precum Belarus, Serbia, Muntenegru și Rusia, dar și state UE precum Grecia, Slovacia și Letonia. Totuși, este întrecută de Ungaria și Croația, care au înregistrat progrese economice mai rapide în ultimii ani.

Clasamentul World Population Review: România urcă pe locul 11 în Europa după PIB per capita

Platforma World Population Review propune o imagine ușor diferită, concentrându-se strict pe PIB-ul pe cap de locuitor.

În acest top, cele mai sărace economii, cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Europa, sunt: Ucraina (5.278 dolari), Republica Moldova, Belarus, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord.

România în clasamentele economiilor europene în 2025 Sursă World Population Review
Locul României în clasamentele economiilor europene în 2025 Sursă World Population Review

România ocupă locul 11, cu un PIB pe cap de locuitor de 21.334 dolari, fiind devansată de țări precum Letonia, Ungaria, Polonia, Croația și Slovacia.

În același timp, însă, în acest clasament, Grecia se află pe locul 17, în timp ce Luxemburg domină clasamentul, cu un PIB de aproximativ 142.000 de dolari per capita, de aproape șapte ori mai mare decât cel al României.

Ce arată aceste diferențe despre economia României

Deși cifrele par reci, ele reflectă realități complexe: investițiile în infrastructură, productivitatea muncii, nivelul de educație și stabilitatea politică influențează direct prosperitatea unei țări.

România a făcut pași importanți în ultimii ani – mai ales după aderarea la Uniunea Europeană –, însă decalajul față de vestul Europei rămâne vizibil.

Astfel de clasamente economice, precum cele realizate de Stars Insider și World Population Review în 2025, oferă o imagine clară a progresului României în Europa: o economie aflată în creștere, care depășește tot mai multe state din regiune și continuă să reducă diferențele față de media europeană.

Cu un PIB pe cap de locuitor în creștere și o putere de cumpărare tot mai mare, România își consolidează poziția în clasamentele economice ale Europei – dovadă că drumul spre prosperitate este lent, dar sigur.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
fanatik.ro
image
Șeful NATO râde de Rusia, după ce submarinul Novorossiisk s-a stricat în apele Meditarenei: „Un submarin mic și singur care șchiopătează spre casă”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
playtech.ro
image
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Cuvioasa Parascheva. De ce nu e bine să dai bani cu împrumut în 14 octombrie și ce mai este interzis azi
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică