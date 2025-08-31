România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi numeam Securitatea”

România stârnește curiozitate și simpatie multor locuitori ai Peninsulei Balcanice, dar clișeele despre români sunt lăsate cu greu de-o parte. Totuși, bulgarii, sârbii și grecii găsesc cuvinte de laudă despre România.

Dincolo de stereotipurile legate de România, întrebați ce părere au despre ea, bulgarii, sârbii, albanezii, grecii și kosovarii o descriu, în general, într-o lumină pozitivă.

Bulgarii, prietenii de peste Dunăre

Limba română îi încurcă pe ceilalți balcanici, iar starea drumurilor, romii și corupția rămân printre clișeele cu care mulți dintre aceștia definesc România.

„Îi iubesc ca pe niște frați. Sunt vecinii mei preferați”, spune un bulgar pe platforma Reddit, invitat să vorbească despre România.

România este privită destul de pozitiv de bulgari, mai ales pentru că între cele două state vecine nu au existat conflicte majore în ultimul secol, este de părere un alt bulgar.

„Economic, noi vedem România ca fiind mai avansată, dar personal nu sunt de acord, pentru că puțin mai puțin sărac tot sărac înseamnă. Apoi există și o anumită simpatie față de România, din cauza unor lupte recente similare prin care am trecut (acceptarea în UE, dar și problema cu mulți romi). Din punct de vedere istoric, România e menționată doar atunci când a făcut parte din imperiile noastre și apoi în legătură cu marile războaie (Primul și Al Doilea Război Mondial). Per ansamblu, probabil e singura țară de aici care e privită pozitiv, în afară de Grecia (pentru că toată lumea își face vacanțele acolo). Nu am văzut niciodată ceva negativ în presă despre voi”, adaugă bulgarul.

Un alt bulgar povestește că nu știa prea multe despre români până când a ajuns să lucreze împreună cu ei în Marea Britanie.

„Sincer, limba noastră e diferită, dar cultura e practic aceeași – simțul umorului, felul de a ne exprima, relațiile de familie, absolut tot. Românii sunt cei mai buni frați și nu am întâlnit niciodată pe cineva care să aibă o părere proastă despre români”, relatează acesta.

Un alt utilizator din Bulgaria spune că românii sunt „frații” lui de la nord. Îi consideră apropiați cultural de bulgari, în ciuda limbilor diferite, și crede că, la rândul lor, și românii au o părere bună despre Bulgaria.

„Nu înțeleg nimic din limba voastră, dar țara e grozavă. Vara, mulți români vin la litoralul nostru și toată lumea este foarte prietenoasă și drăguță… nu am văzut niciodată atitudine sau comportament urât”, afirmă acesta.

Sârbii, atrași de Timișoara

Un sârb spune că, în ciuda relațiilor de bună vecinătate și a statutului prietenos dintre popoare și țări, stereotipurile asociate cu românii și România nu sunt chiar dintre cele mai bune.

„Românii și România sunt de obicei asociați cu sărăcia, populația mare de romi, înapoiere, gusturi proaste la modă și cântece amuzante… plus, ocazional, mențiuni despre Dracula. Totuși, eu iubesc România și pe români, așa cum o fac și cei mai mulți sârbi, ca să fie clar”, concluzionează acesta.

Altcineva din Serbia adaugă că românii sunt singurii vecini pe care îi plac cu adevărat sârbii.

„Timișoara este unul dintre cele mai frumoase orașe din Balcani. Am vizitat-o primăvara: era atât de verde, cu atâtea parcuri pline de flori superbe, iar centrul orașului era plin de viață și energie. Absolut fiecare persoană pe care am întâlnit-o a fost amabilă și primitoare. A fost una dintre cele mai frumoase escapade de weekend pe care le-am avut vreodată!”, își amintește sârbul.

Țepeș, personajul care încă dă fiori

Un turc îi descrie pe români ca fiind oameni călduroși, care au reușit să își dezvolte continuu țara.

„Și să-i vezi cum dărâmă, unul câte unul, stereotipurile despre Europa de Est e grozav. Și au mai încetat și cu obiceiul de a ne trage în țeapă, deci asta e deja o victorie”, adaugă turcul.

Un alt turc își amintește de prima întâlnire cu românii, în anii ’90, iar oaspeții veniți la Ankara i-au lăsat o impresie bună. Până atunci, știa despre România din relatările unchiului său.

„Unchiul meu era șofer de camion pe distanțe lungi, avea curse spre Germania, iar România era pe traseul lui. Îl auzeam plângându-se de furturi și mită în România. Asta se întâmpla în anii lui Nicolae Ceaușescu”, adaugă acesta.

Un albanez a rămas impresionat de muzica românească din anii 2000.

„Era atât de bună, încât încă mi se face pielea de găină de fiecare dată când o ascult”, adaugă acesta.

Limba română are câteva cuvinte foarte asemănătoare cu albaneza și invers, remarcă un alt albanez.

„O legătură interesantă, chiar dacă sunt limbi total diferite, dar ambele indo-europene. Chiar îmi plac. Iepure, furculiță, ciocan, groapă, roată și încă sute de altele”, adaugă acesta.

Un grec a rămas și el plăcut impresionat de români. În opinia lui, România este cea mai apropiată de Europa de Vest dintre țările din Balcani.

„Am lucrat cu români în timpul studiilor, iar acum am mai mulți colegi. Ne înțelegem foarte bine. Suntem cam invidioși (în sens bun) pe ascensiunea voastră economică și, în secret, ne-am dori să fi făcut și noi la fel. În ultimii ani, foarte mulți dintre voi vizitați Grecia (cel puțin în nord, unde locuiesc eu), iar impresia mea e că fiecare a doua casă de la mare ați cumpărat-o voi”, afirmă acesta.

Clișee despre români

Un bosniac a povestit că a lucrat alături de români în vestul Europei și a observat că adesea aceștia aveau așteptări greșite despre Uniunea Europeană și deveneau deprimați.

„Nu am avut nicio experiență neplăcută cu românii. Dar ei tind mereu să ducă dorul ritmului mai lent de viață pe care îl aveau înainte”, afirmă acesta.

Un alt locuitor din Bosnia-Herțegovina spune că îi vede pe români ca fiind „romi”, iar România este privită ca țara cu cele mai multe tinere de pe site-urile de videochat din Balcani.

„Nimic personal, știu că nu sunteți cu toții romi, dar stereotipul e atât de puternic încât vă urez mult noroc să-i convingeți pe ceilalți de contrariul”, le transmite acesta românilor.

Un kosovar îi descrie într-un mod mai simplu pe români, numindu-i iubitori de sârbi.

„Urși peste tot. Vampiri. Dacă se fură un BMW în Germania, caută-l mai întâi în România”, scrie altcineva.

„Balcanii sunt o regiune minunată, care oferă atâta frumusețe de explorat”, este de părere un croat. Acesta îi îndeamnă pe ceilalți balcanici să călătorească între țările peninsulei, în loc să meargă într-o excursie undeva în Europa de Vest. În ce îi privește pe români, i-au lăsat o impresie ciudată.

„Am lucrat cu câțiva dintre ei. Le place să bârfească la muncă. Nu spun că toți sunt așa. Doar cei cu care am lucrat eu. Pârau de parcă era ceva normal. Le ziceam mereu Securitatea”, își amintește acesta.