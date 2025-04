Perlele Balcanilor, la câteva ore de România. Locurile din Grecia, Turcia și Bulgaria ideale pentru vacanțe cu mașina

Bulgaria, Turcia și Grecia oferă destinații spectaculoase, accesibile cu mașina, ideale pentru vacanțe scurte. Turiștii români sunt atrași de peisaje, prețuri bune și ospitalitatea locală din stațiunile bulgărești, orașele istorice din Turcia și de pe plajele grecești.

Excursiile cu mașina oferă mai multă flexibilitate în alegerea programului și bagajelor, sunt mai comode pentru numeroși români, iar opririle pe traseu pot deveni o parte din vacanțe. La câteva ore de orașele României, turiștii pot explora locurile istorice impresionante din Turcia, se pot relaxa pe plajele Greciei și Bulgariei ori pot descoperi ospitalitatea și tradiția balcanică, din care românii și-au păstrat unele rădăcini.

Litoralul bulgăresc, la câteva ore de București

Bulgaria este lăudată adesea de români pentru peisajele și stațiunile de pe litoralul Mării Negre. Turiștii sunt atrași aici și de prețurile accesibile, comparativ cu alte țări europene, și apreciază ospitalitatea locală.

Distanța dintre București și stațiunile de pe litoralul bulgăresc (Balcic, Albena, Nisipurile de Aur) este de 250–300 de kilometri, în funcție de ruta aleasă.

Un traseu popular este București – Giurgiu – Ruse – Varna – litoral, unde printre cheltuieli se numără și taxa de pod de la Giurgiu–Ruse, de circa 14 lei, și taxa de drum (vinieta) din Bulgaria. Al doilea traseu frecventat de românii care călătoresc spre litoralul bulgăresc este București – Vama Veche – Durankulak – litoral.

Drumurile spre Bulgaria pot fi parcurse în trei–cinci ore, în funcție de destinație, de aglomerația de pe șosea și de perioada călătoriei.

Una dintre cele mai recomandate destinații pentru călătoriile cu mașina în Bulgaria este Balcic, un oraș la malul mării, cunoscut pentru castelul Reginei Maria și grădinile regale. Turiștii pot vizita și Sozopol, tot pe malul mării, un oraș comparat cu Sighișoara pentru farmecul său istoric, dar aflat pe coastă.

„Sozopol este un loc grozav în care să petreci ceva timp. Vin aici de 10 ani, la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, chiar când orașul începe să se pregătească pentru sezonul turistic. Atunci este destul de liniștit, ceea ce mi se potrivește – îmi imaginez că în sezon este foarte animat și plin de atmosferă de vacanță. Orașul nou are un vibe complet diferit, cu o plajă bună. Sozopol are numeroase restaurante, iar, ca regulă generală: cu cât sunt mai aproape de apă / cu vedere în orașul vechi, cu atât tind să fie mai scumpe (dar tot mult mai ieftine decât în Marea Britanie)”, îl descrie un turist britanic, pe Tripadvisor.

La circa trei ore de mers cu mașina din București, orașul Veliko Tarnovo, o fostă așezare medievală din Bulgaria, se numără printre locurile căutate de turiști. Unii l-au descris ca fiind un muzeu în aer liber, dominat de cetatea Tsarevets.

Istanbul, perla turistică a Balcanilor

Mai îndepărtate decât orașele turistice ale Bulgariei, metropola Istanbul și vechea capitală otomană Edirne sunt două dintre perlele turistice ale Turciei, unde românii pot ajunge cu mașina, la capătul unei călătorii de jumătate de zi, începută din București.

Fostă capitală a două imperii, orașul Istanbul se află la circa 650 de kilometri de București, iar o călătorie între cele două orașe poate dura între 9 și 12 ore, în funcție de trafic și de aglomerația din vamă. Ruta clasică aleasă de turiști este București – Giurgiu – Ruse – Razgrad – Târgoviște – Yambol – Lesovo – Edirne – Istanbul.

Călătorii trebuie să se asigure că au pașaportul asupra lor, asigurarea auto valabilă, vinieta pentru Bulgaria și taxa de drum din Turcia. Istanbulul oferă numeroase oportunități excursioniștilor. Cele mai populare atracții ale sale sunt locurile istorice, precum Hagia Sophia – fostă catedrală bizantină, Moscheea Albastră și Palatul Topkapi – fostul palat al sultanilor otomani, aflate în centrul orașului (zona Sultanahmet), dar și bazarurile și croazierele pe Bosfor.

„Prețurile în Sultanahmet au fost mult mai mici decât acasă (eu sunt din Belgia, Antwerp). Eu și iubita mea suntem doar studenți, așa că nu am luat foarte mulți bani cu noi. Am trăit ca un rege cu 550 de euro timp de 7 zile, deși aveam un buget de 850 de euro (inclusiv băuturi, mâncare, narghilea, transport, activități etc.). În opinia mea, a fost foarte ieftin”, relatează, pe Reddit, un turist belgian care a vizitat centrul istoric din Istanbul.

Mai apropiat de București, orașul Edirne (cunoscut și ca Adrianopol) – și el fostă capitală otomană – este căutat de turiști pentru bazarurile sale, dar și pentru obiectivele sale istorice. Drumul de circa 530 de kilometri urmează traseul București – Giurgiu – Ruse – Veliko Tarnovo – Haskovo – Svilengrad – Edirne și poate fi parcurs în 7–8 ore.

Pe platforme precum TripAdvisor și Reddit, turiștii care au vizitat Turcia oferă sfaturi utile celor care plănuiesc o călătorie. Recomandările includ folosirea transportului public, foarte eficient în orașe mari precum Istanbul, evitarea schimbului valutar pe stradă și preferarea plăților cu cardul.

În zonele religioase, turiștii sunt sfătuiți să respecte obiceiurile locale, iar în bazaruri, negocierea prețurilor este încurajată. Mulți recomandă și explorarea bucătăriei locale și ceaiului turcesc, o tradiție a ospitalității.

Drumurile spre plajele Greciei

Grecia oferă românilor care doresc să o viziteze cu mașina o mulțime de destinații accesibile, cu peisaje și plaje spectaculoase, ruine antice și sate autentice grecești.

Aflată la 750–800 de kilometri de București, la capătul unui drum ce poate fi parcurs în 9–10 ore, peninsula Halkidiki, cu cele trei brațe ale sale – Kassandra, Sithonia și Athos – poate fi o destinație ideală pentru o minivacanță sau chiar pentru un weekend prelungit. Cele mai animate stațiuni se află pe brațul vestic, Kassandra, cunoscut pentru plajele sale, în timp ce brațul central, Sithonia, este mai sălbatic și mai liniștit.

Athosul este dedicat în mare parte vieții monahale, însă mănăstirile sale pot fi admirate de pe mare, în timpul croazierelor care înconjoară peninsula. Traseul recomandat pentru această călătorie este: București – Giurgiu – Ruse – Veliko Tarnovo – Stara Zagora – Svilengrad – Kulata – Salonic – Halkidiki.

Thassos, destinație de vacanță pentru români

Mai aproape de capitala României, insula Thassos este și ea una dintre destinațiile preferate ale românilor care călătoresc cu mașina.

Drumul de aproximativ 600 de kilometri poate fi parcurs în 9–10 ore, pe ruta București – Giurgiu – Ruse – Veliko Tarnovo – Stara Zagora – Haskovo – Svilengrad – Ormenio – portul Keramoti – Thassos, ultima parte a traseului fiind realizată cu feribotul. Thassos este faimoasă pentru plajele sale, dar și pentru atracțiile istorice și culturale, precum Mănăstirea Arhanghelului Mihail sau satul Panagia.

„Este aproape de România, perfectă pentru o vacanță cu mașina”, o descrie un român pe Reddit. Alți turiști români atrag însă atenția că, în sezon, insula poate deveni prea aglomerată pentru gusturile lor.

Mai departe de Thassos, insula grecească Lefkada se află la circa 1.000 de kilometri de România, dar rămâne o destinație favorită, apreciată pentru plajele sale. Un pod o leagă de continent, ceea ce o face ușor accesibilă cu mașina. Unii turiști o descriu drept o adevărată bijuterie a Mării Ionice.

„Plajele din partea de vest a insulei sunt cu adevărat impresionante, datorită culorii apei și peisajelor spectaculoase, dominate de stânci abrupte și roci uriașe. Multe dintre ele sunt mai greu accesibile, deoarece drumurile sunt foarte înguste, cu numeroase serpentine strânse și pante accentuate (dar sunt asfaltate). Există locuri de parcare, însă multe dintre acestea sunt cu plată”, scrie o vizitatoare pe blogul Omiesiunadecalatorii.

Sfaturi de călătorie în Grecia

Alți turiști au remarcat dificultatea accesului la unele plaje, prețurile mai ridicate și faptul că multe dintre plaje au pietriș în loc de nisip fin.

Cei care au călătorit cu mașina în Grecia le recomandă amatorilor de excursii să își planifice din timp călătoria, ținând cont de documentele necesare – precum vinieta pentru tranzitarea Bulgariei – și de taxele de drum din Grecia.

Drumul poate fi lung, așa că mulți sugerează opriri de odihnă sau chiar o noapte intermediară, mai ales în cazul celor care călătoresc cu copii.