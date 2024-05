Centru de zi ultramodern pentru vârstnicii de la sat, cu cinema și kinetoterapie. „Mulți suferă de depresie” FOTO

Într-un sat din Vâlcea, Lungești, până la jumătatea acestei veri, cel târziu, urmează să fie inaugurat un Centru de Zi pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice în care beneficiarii se vor putea bucura atât de socializare, cât și de servicii de kineto și fizioterapie.

Peste 4,3 milioane de lei au fost investiți în construirea și dotarea centrului de zi de la Lungești Vâlcea (VEZI GALERIA FOTO), din care 70% a reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2% contribuția comunității, iar restul – finanțare nerambursabilă de la bugetul național.

Moderna instituție este destinată persoanelor de peste 55 de ani, din localitate și din afara ei, care, pe lângă serviciile îngrijire a sănătății fizice și psihologice, se vor putea bucura și de socializare, relaxare, consiliere juridică etc.. Are o capacitate de 65 de beneficiari pe tură, săli pentru a recuperare medicală, multimedia, fitness, sport, de luat masa etc., toate serviciile fiind oferite gratuit.

→ Imaginea 1/16: Centrul de zi pentru Îngrijire Persoane Vârstnice Lungești Vâlcea Foto Primăria Lungești

Se caută specialiști pentru servicii medicale gratuite la sat

„Centrul social este unul atipic, fiind vorba despre o clădire are dotări de ultimă generație, o investiție de aproximativ un milion de euro - în mare parte bani europeni. Suntem în faza procedurilor legale pentru angajarea unor medici și asistenți de specialitate pentru kinetoterapie și fizioterapie. În cadrul centrului de zi își vor oferi serviciile un medic generalist și un medic balneo-fizioterapeut. Unele posturi vor fi ocupate prin concurs, altele prin delegare, ca să putem completa schema de funcționare pentru a obține licența. Avem deja avizele de la Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Lucrăm la organigramă, la schema de funcționare și sperăm ca în luna iulie, cel târziu, să se bucure beneficiarii de serviciile oferite”, a menționat pentru „Adevărul” primarul comunei Lungești Vâlcea, Tiberiu Costea.

De la fitness și masaj, la lectură, cinema ori socializare, pentru persoanele vârstnice

Beneficiarii se vor putea bucura atât atât de procedurile medicale care se vor face în cadrul centrului, dar vor putea primi și recomandare din partea specialistului pentru a merge mai departe la analize sau alte proceduri suplimentare.

„Este special pentru persoanele de vârsta a treia, care depășesc vârsta de 55 – 60 de ani. Se adresează atât celor din localitate, cât și din afara ei. Are o capacitate de 65 de persoane vârstnice pe o tură, să-i spun așa. Pot să servească aici o masă de tip catering, să meargă la sala de sport, fitness, la sala de masaj, ori în sala de cinema, sau de festivități, să studieze, să citească – la sala de lectură”, spune edilul.



„Putem să le aducem psihologi pentru asistență, fiindcă suferă de singurătate”

Centrul de zi este dotat inclusiv cu lift pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități de la parter la partea superioară a clădirii și are și cărucioare de transport pentru cei care nu se pot deplasa pe propriile picioare, de la mașină în incintă.

„Beneficiarii se pot întâlni la centru pentru discuții, sau putem să le aducem medici de specialitate, psihologi pentru asistență, pentru că sunt foarte mulți vârstnici care suferă de singurătate, de depresie, deci nu neapărat pentru o anumită procedură trebuie să meargă acolo. Plus că Dispensarul Uman este lângă centru. Nu ne-am gândit doar la latura medicală, ci și la cea de asistență, la cea umană”, a mai menționat edilul Tiberiu Costea.

Și dispensarul uman beneficiază de servicii medicale de top. Aici, pe lângă cabinetele medicilor de familie există și unul stomatologic, dar și dotări pentru cabinet de ginecologie și pneumologie, pentru care s-au demarat deja procedurile privind încheierea unor contracte de servicii cu specialiști care să vină la consultații pe bază de programări o dată pe săptămână sau la două săptămâni. Localnicii nu trebuie să meargă la oraș nici pentru medicamente, întrucât există și o farmacie în comună.