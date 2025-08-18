Român din Spania, laude la adresa sistemului sanitar românesc: „Mi-a mers la suflet ce am văzut... Nu dați șpagă, că nu aveți cui”

Un român stabilit în Spania, aflat în concediu în România, a relatat pe rețelele sociale experiența pe care a avut-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce fiul său a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul a povestit că băiatul a ajuns cu febră la spital, potrivit CT100.ro:

„Avea febra 38,5 și nu îi scăzuse nici după trei tipuri de antitermice, administrate la intervale de trei-patru ore. Am decis să mergem să îl vadă un medic. Cel mai sigur loc era la Urgente, la Spitalul din Constanta”.

„Nu e normal”

Românul a relatat că un vecin i-a sugerat să cheme salvarea, „că vine un paramedic sau medic, îi face o injecție și scăpăm de coadă”:

„Bineînțeles ca nu am făcut asta, nu e normal, în primul rând”.

Bărbatul a povestit cum, la triaj, a prezentat cardul de sănătate, iar personalul i-a înregistrat rapid, apoi au avut de așteptat câteva ore.

„După aproximativ trei ore, l-au strigat și am mers împreună în blocul de urgență. Acolo a fost preluat imediat de două asistente care i-au făcut două teste – COVID și gripă –, EKG, i-au măsurat temperatura și i-au pus o branulă pentru perfuzie. I-au recoltat și sânge pentru analize. A venit un medic, iar spre surprinderea mea, l-a trimis la radiografie pulmonară, apoi la ORL. La ORL am dat peste două asistente și un medic foarte profesionist, care a întrebat câte antibiotice a luat de-a lungul vieții. I-am spus că nu prea a luat, pentru că în Spania, dacă ești bolnav, primești „ibuprofeno” și ești trimis la specialist”, a mai povestit românul.

„Personalul a fost super profesionist”

Bărbatul a precizat că, după cinci ore în spital, au plecat „cu problema rezolvată de un specialist”

„În Spania, după atâtea ore, probabil primea doar un antitermic injectabil, îi scădea febra și a două zi mergeam la specialist (...) Personalul spitalului din Constanța – de la infirmiere până la medici – a fost super profesionist.

„Am văzut o tentativă de 50 de lei refuzată elegant de o asistentă de la Urgență”

Bărbatul a precizat cum lucrurile au funcționat fără șpagă:

„Nu dați șpagă, că nu aveți cui. Am văzut o tentativă de 50 de lei refuzată elegant de o asistentă de la Urgență. Mi-a mers la suflet ce am văzut. Veniți cu Cardul European de Sănătate și veți fi asigurați și în Romania”.



