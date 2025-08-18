search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Român din Spania, laude la adresa sistemului sanitar românesc: „Mi-a mers la suflet ce am văzut... Nu dați șpagă, că nu aveți cui”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un român stabilit în Spania, aflat în concediu în România, a relatat pe rețelele sociale experiența pe care a avut-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce fiul său a avut nevoie de îngrijiri medicale. 

Românul și-a dus copilul la Spitalul Județean Constanța. FOTO Facebook
Românul și-a dus copilul la Spitalul Județean Constanța. FOTO Facebook

Bărbatul a povestit că băiatul a ajuns cu febră la spital, potrivit CT100.ro:

„Avea febra 38,5 și nu îi scăzuse nici după trei tipuri de antitermice, administrate la intervale de trei-patru ore. Am decis să mergem să îl vadă un medic. Cel mai sigur loc era la Urgente, la Spitalul din Constanta”.

„Nu e normal”

Românul a relatat că un vecin i-a sugerat să cheme salvarea, „că vine un paramedic sau medic, îi face o injecție și scăpăm de coadă”:

„Bineînțeles ca nu am făcut asta, nu e normal, în primul rând”.

Bărbatul a povestit cum, la triaj, a prezentat cardul de sănătate, iar personalul i-a înregistrat rapid, apoi au avut de așteptat câteva ore.

„După aproximativ trei ore, l-au strigat și am mers împreună în blocul de urgență. Acolo a fost preluat imediat de două asistente care i-au făcut două teste – COVID și gripă –, EKG, i-au măsurat temperatura și i-au pus o branulă pentru perfuzie. I-au recoltat și sânge pentru analize. A venit un medic, iar spre surprinderea mea, l-a trimis la radiografie pulmonară, apoi la ORL. La ORL am dat peste două asistente și un medic foarte profesionist, care a întrebat câte antibiotice a luat de-a lungul vieții. I-am spus că nu prea a luat, pentru că în Spania, dacă ești bolnav, primești „ibuprofeno” și ești trimis la specialist”, a mai povestit românul.

„Personalul a fost super profesionist”

Bărbatul a precizat că, după cinci ore în spital, au plecat „cu problema rezolvată de un specialist”

„În Spania, după atâtea ore, probabil primea doar un antitermic injectabil, îi scădea febra și a două zi mergeam la specialist (...) Personalul spitalului din Constanța – de la infirmiere până la medici – a fost super profesionist.

„Am văzut o tentativă de 50 de lei refuzată elegant de o asistentă de la Urgență”

Bărbatul a precizat cum lucrurile au funcționat fără șpagă:

Nu dați șpagă, că nu aveți cui. Am văzut o tentativă de 50 de lei refuzată elegant de o asistentă de la Urgență. Mi-a mers la suflet ce am văzut. Veniți cu Cardul European de Sănătate și veți fi asigurați și în Romania”.


Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
Pronunțare în dosarul 2 Mai. În primă instanță, Vlad Pascu a primit 10 ani de închisoare. Istoria unei tragedii
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM: Unde LOVEȘTE VREMEA REA!
gandul.ro
image
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
mediafax.ro
image
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe Facebook
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
stiripesurse.ro
image
Schimbări majore privind rovinieta: Șoferii vor plăti în funcție de numărul kilometrilor parcurşi
antena3.ro
image
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
observatornews.ro
image
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Elena Udrea, lăsată cu ochii în soare? Unde a fost filmat Adrian Alexandrov în weekend, se distra fără parteneră
playtech.ro
image
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
digisport.ro
image
VACANTA IN ALASKA
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
wowbiz.ro
image
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică
romaniatv.net
image
Carduri cu 500 de lei pentru rechizite. Ministrul Dragoș Pîslaru: ”Trebuie cheltuiți până pe 31 august”
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei ”a furat” stilul glam al celebrei sale soacre, Regina Rania. Cât de șic a apărut Prințesa Rajwa!

Click! Pentru femei

image
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!