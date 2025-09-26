search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Român de 38 de ani, găsit mort într-un depozit din Italia. Bărbatul ar fi fost ucis în urma unei împușcături

Publicat:

Un român în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort în noaptea de miercuri spre joi, 25 septembrie, într-un depozit aflat la periferia localității Colico, în provincia Lecco, pe malul unui lac din Italia. Bărbatul lucra ca electrician.

Bărbatul a fost omorât, cel mai probabil, cu o armă de foc. FOTO: arhivă
Parchetul de pe lângă Tribunalul din Lecco a deschis o anchetă pentru omor, coordonând verificările efectuate de carabinierii sosiți la fața locului.

Primele date indică faptul că victima ar fi fost omorâtă, cel mai probabil, de un glonț tras cu o armă de foc. Trupul său a fost găsit fără viață în interiorul clădirii și urmează să fie supus autopsiei. Se numea Florean Ioan și lucra ca electrician, informează publicația italiană Lecco Today.

Anchetatorii adună probele necesare pentru a reconstitui modul în care s-au petrecut faptele și pentru a identifica eventualii responsabili. Carabinierii au început audierile martorilor și verifică imaginile camerelor de supraveghere din zonă.

În prezent, anchetatorii păstrează discreția în ceea ce privește detaliile cazului. în schimb, Parchetul din Lecco a anunțat că va comunica public orice evoluție semnificativă a cazului în perioada următoare.

