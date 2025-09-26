Un român de 21 de ani, erou în Italia după ce a salvat o femeie din flăcări. Tânărul practică parkour, dar spune că este împiedicat să devină pompier în această țară

La 21 de ani, Adrian Ștefan Popa, un român din Padova, a devenit erou local după ce a salvat o femeie din flăcări. Deşi a câştigat respectul şi încrederea comunităţii, visul lui de a deveni pompier rămâne deocamdată imposibil dintr-un motiv care nu ține de el.

Adrian Ștefan Popa, un român de 21 de ani stabilit în provincia Padova, a intrat în atenția opiniei publice după ce a salvat din flăcări o femeie blocată în propria locuință. Povestea sa a fost relatată într-un interviu pentru cotidianul italian Corriere del Veneto, unde a vorbit atât despre gestul eroic, cât și despre visul său de a deveni pompier.

Totul s-a întâmplat pe 29 august 2025, în zona Legnago, când tânărul român, care se întorcea de la o seară petrecută cu prietenii în Montagnana, a observat un incendiu.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Eram pe stradă cu prietenii, vorbeam, când am auzit o fată țipând și am văzut un băiat alergând înainte și înapoi. Am înțeles imediat că se întâmplase ceva grav, dar nu reușeam să înțeleg ce spunea. Apoi mi-am dat seama că izbucnise un incendiu. Atunci am sunat la Carabinieri, care erau opriți acolo aproape. În timp ce unii băieți ajutau echipele de salvare care tocmai sosiseră, eu am observat că o doamnă rămăsese blocată în casă. În acel moment nu m-am gândit la pericol, am urcat pe scară, am intrat în casă și am luat-o cu grijă pentru că avea mai multe arsuri”, a povestit Adrian Ștefan Popa.

Tânărul român practică parkour, abilităţile sale sportive fiindu-i de mare ajutor în situaţia dată, pentru că a reuşit să se mişte rapid şi să pătrundă în clădire.

„Nu m-am gândit la nimic, doar la a ajuta acea persoană. M-a ajutat sportul pe care îl practic, parkour-ul, care constă în a sări de la înălțimi mari și a te cățăra cu mâinile goale pe clădiri. Așa am urcat rapid și am sărit balconul fără probleme”, le-a povestit el, modest, jurnaliștilor italieni.

Gestul său a fost apreciat de comunitate, iar pentru Adrian Ștefan Popa a reprezentat confirmarea că vrea să își urmeze visul de a deveni pompier.

„Acesta nu este unul dintre acele visuri pe care le au toți copiii. Eu dintotdeauna mi-am dorit să fac o muncă ce îmi permite să ajut oamenii, iar pompierul face asta în fiecare zi”, a spus tânărul.

Lupta cu birocraţia

Cu toate acestea, drumul său spre o carieră în serviciul de pompieri este blocat de lipsa cetățeniei italiene.

„În acest moment nu mă pot înscrie la concurs pentru că nu am încă cetățenia italiană. Am făcut deja cerere, dar mi-au spus că termenele sunt foarte lungi, ar putea dura și trei ani. Birocrația pentru obținerea cetățeniei este foarte complexă, documentele de prezentat sunt multe şi de fiecare dată când le depun la ghișee se mai adaugă altele noi. E mai greu decât să mă caţăr pe clădiri cu mâinile goale, dar nu mă dau bătut pentru că orice mi-am propus să realizez, am făcut cu muncă şi efort şi am atins deja multe succese în ciuda tinereţii mele”, a mai povestit el în cadrul interviului.

Curajul său nu a trecut, însă, neobservat şi l-a ajutat să câştige respectul şi încrederea comunității. Nu doar oamenii simpli l-au felicitat, ci şi autorităţile locale, iar primarul din Legnago a propus chiar acordarea unei diplome de recunoaștere.

„Am primit multe laude şi primarul din Legnano a propus o diplomă. Mi s-a spus, de asemenea, că în urma acestui gest, ar putea accelera procedurile pentru acordarea cetăţeniei”, şi-a încheiat povestea Adrian Ștefan Popa.