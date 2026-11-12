S-a câștigat al patrulea mare premiu la Loto 6/49 din acest an. Unde a fost jucat biletul norocos

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 5.2 milioane de lei (980.000 de euro).

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Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 22.10.2026 și a fost în valoare de 17.76 milioane de lei. De asemenea, s-a mai câștigat un premiu la categoria a doua, în valoare de 241 milioane de lei. Biletul a fost jucat în București.

Numerele câștigătoare de joi, 12 noiembrie

Loto 6/49: 4, 33, 20, 41, 39, 3

Joker: 32, 40, 28, 18, 27 + 15

Loto 5/40: 19, 30, 34, 24, 14, 12

Noroc: 3 3 9 5 9 7 8

Noroc Plus: 8 7 6 7 5 5

Super Noroc: 2 3 7 3 4 6

La Noroc a fost în joc un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro). La Noroc Plus s-a înregistrat la categoria I un report în valoare de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, a fost în joc un report în valoare de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc s-a înregistrat la categoria I un report în valoare de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).