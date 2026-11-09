 Patru premii mari la LOTO, unul de peste un milion de lei. Două dintre bilete au fost jucate la aceeași agenție din Vaslui | adevarul.ro
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Patru premii mari la LOTO, unul de peste un milion de lei. Două dintre bilete au fost jucate la aceeași agenție din Vaslui

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Patru jucători au obținut premii la extragerile Loto de duminică. Cel mai mare câștig depășește un milion de lei, iar două premii au fost obținute cu bilete jucate la aceeași agenție din Vaslui.

femeie loterie loto istock jpg
Foto: istock

Patru români au câștigat premii importante la extragerile Loto de duminică, 8 noiembrie. Unul dintre ei va încasa 1.031.000 de lei la Noroc, iar alți doi au obținut câte 264.556 de lei la Joker, după ce au jucat la aceeași agenție din Vaslui. Al patrulea câștigător a completat un bilet la Noroc, la o agenție din Suceava.

Premiul cel mai mare, de 1.031.000 de lei, a fost câștigat la categoria a II-a a jocului Noroc. Câștigătorul a jucat online, prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

Tot la Noroc, un alt participant a obținut un premiu de categoria a III-a, în valoare de 79.688,64 de lei. Acesta și-a jucat biletul la o agenție loto din Suceava, a tansmis Loteria Română.

La Joker, doi jucători au câștigat câte 264.556,09 lei, după ce au nimerit numerele la categoria a II-a. Amândoi au cumpărat biletele de la aceeași agenție loto din Vaslui.

În total, cele patru premii valorează 1.639.800,82 de lei.

În plus, Loteria Română a mai anunțat că, în urma extragerilor de duminică, a acordat peste 21.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

Următoarele extrageri vor avea loc joi, pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Ce reporturi sunt în joc

La Loto 6/49, categoria I, reportul a depășit 4,50 milioane de lei, echivalentul a peste 843.000 de euro. La Noroc, reportul cumulat este de peste 977.800 de lei, adică mai mult de 183.000 de euro.

La Joker, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro), în timp ce la Noroc Plus, pentru aceeași categorie, reportul depășește 62.500 de lei.

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc, suma acumulată la categoria I este de peste 534.700 de lei, echivalentul a mai mult de 100.000 de euro.

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