Un bărbat a câștigat 44 de milioane de euro la Loto 6/49 și nu i-a spus nimic soției sale timp de câteva zile

Un bărbat din sudul Germaniei a câștigat 44 de milioane de euro la loterie, devenind al patrulea cel mai mare câștigător individual din istoria jocului 6 din 49. Acesta a mărturisit că a ales să păstreze secret față de soția timp de câteva zile.

Un bărbat din Bavaria a câștigat 44 de milioane de euro la loterie. Lotto Bayern a anunțat că bărbatul va primi exact 44.200.989,10 euro, fiind al patrulea cel mai mare câștig individual acordat vreodată în istoria loteriei 6 din 49.

Bărbatul a spus că inițial a fost uluit când a aflat de câștigul său. Numerele sale fuseseră extrase pe 25 martie, dar Lotto Bayern nu știa inițial cui aparținea biletul câștigător. Fiind o înscriere anonimă, câștigătorul a trebuit mai întâi să contacteze Administrația Loteriei de Stat și a Cazinourilor și să-și revendice premiul, scrie T-online.

Jucătorul de la loterie a avut nevoie de ceva timp pentru a procesa vestea. „Joc acest bilet de câțiva ani”, l-a citat Lotto Bayern. „De fiecare dată când îl verific la casa de loterie, spun: «Încă nu ai dat lovitura? Atunci continuă să joci.»”

Câștigătorul la loteriei: „Atâtea numere, abia le puteam citi!”

Câștigătorul spune că a verificat numerele unul câte unul. „Doar ultimul set de numere se potrivea”, a relatat el. „Când am văzut suma premiului, m-am gândit doar – Nu! Nu poate fi adevărat! Erau atât de multe numere, încât abia le puteam citi.”

De asemenea, bărbatul a ales să-i ascundă soției sale că a câștigat la loterie. El a susținut că și-a dorit să împărtășească vestea abia după ce va vedea banii în contul său.

„O să cred când văd banii în cont”, a spus el.

Noul multimilionar este acum ceva mai relaxat, relatează Lotto Bayern. Nu este încă sigur ce vrea să facă cu milioanele sale: „Am câteva idei în minte, dar o să mă ocup de ele în timp util”, a declarat el.