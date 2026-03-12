search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O femeie a leșinat când a realizat cât a câștigat cu un loz pe care ezitase să-l cumpere cu 20 de dolari. Soțul: „Repeta că nu poate respira”

0
0
Publicat:

O femeie din Kentucky a avut parte de o surpriză uriașă în timpul unei sesiuni de cumpărături, după ce un un loz de 20 de dolari i-a adus un premiu de 500.000 de dolari. Când și-a dat seama cât a câștigat, a leșinat, potrivit People.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Câștigătoarea, care a ales să rămână anonimă, a povestit că nu obișnuia să meargă în magazinul de unde a cumpărat lozul, iar decizia de a-l achiziționa a fost una spontană. A mărturisit că intenționa inițial să încaseze câștigul de pe un alt bilet de loterie, dar s-a răzgândit în ultimul moment.

„Aveam un bilet de 20 de dolari de încasat și m-am gândit: «Lasă, iau unul nou cât sunt aici»”, a declarat femeia pentru Kentucky Lottery.

„Când am văzut cele trei zerouri, am încremenit”

Primele semne că biletul ar putea fi câștigător au apărut imediat. După ce a descoperit numărul 31 în prima linie, a continuat să răzuiască și a observat premiul cel mare.

„Când am văzut cele trei zerouri, am încremenit. Nu puteam să respir, tremuram, nu puteam să conduc. Cred că am leșinat pentru o clipă”, a spus ea.

Femeia a reușit să-și sune soțul.

„Nu putea să vorbească, tot repeta că nu poate să respire. Să aud că a câștigat o jumătate de milion de dolari a fost ultimul lucru la care m-aș fi așteptat”, a povestit bărbatul.

Cei doi s-au prezentat ulterior la sediul Kentucky Lottery pentru a revendica premiul, care, după reținerea taxelor a coborât la 362.500 de dolari. Magazinul Kroger unde a fost vândut lozul va primi, la rândul său, un bonus de 5.000 de dolari.

Femeia a avut și în trecut noroc la loterie. În 2017, ea a câștigat un premiu de 225.000 de dolari la Cash Ball.

„În sfârșit, îmi voi cumpăra o mașină”

Spune că suma recent câștigată îi va oferi stabilitate financiară și posibilitatea de a face câteva schimbări importante în viața de zi cu zi.

„Acești bani îmi dau răgaz. O voi ajuta pe fiica mea și, în sfârșit, îmi voi cumpăra o mașină nouă - una pe care să o aleg eu”, a declarat ea.

Amintim că  o pensionară din Carolina de Nord i-a oferit nepoatei sale, în cadrul tradiției familiale de Crăciun, un bilet răzuibil de 5 dolari. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât tânăra a câștigat premiul cel mare de 150.000 de dolari.

Un bărbat din Franța a câștigat de trei ori la loz, devenind astfel milionar. În 2025, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de Compania Națională de Loterie (FDJ), în urma jocurilor de tip „răzuiește și câștigă”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
digi24.ro
image
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ai aruncat CD-urile vechi? Mare greșeală! La ce le puteai folosi, de fapt
gandul.ro
image
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
mediafax.ro
image
Are bani Dan Şucu să ducă Rapidul în Champions League?! “Va merge până la capăt!”
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a murit la 59 de ani
gsp.ro
image
N-a purtat hijab în Iran și s-a dezlănțuit ”iadul”: ”Mi-au luat totul”. Anunțul teribil: ”Arest, viol sau execuție”
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia
observatornews.ro
image
Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care întoarce banii cu lopata în luna martie 2026: După faptă, și răsplată
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Cât costă să mergi cu mașina până în Grecia în 2026. Calcul complet
playtech.ro
image
Bătălia miliardarilor pentru Liberty Galați! Cine sunt cei patru afaceriști cu averi colosale, care concurează cu Umbrărescu pentru cel mai mare combinat siderurgic din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Zile libere 2026. Ce minivacanțe urmează în România
mediaflux.ro
image
Andrei Socaci, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a murit la 59 de ani
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Dan Negru, copleșit de durere după moartea lui Mugurel Vrabete: „Ultima mea poză cu el”. Ce au transmis Marcel Pavel, Horia Brenciu și Tudor Chirilă
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în muzica românească. Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit înainte cu câteva zile de concertul „Am rămas doar noi”
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri