O femeie a leșinat când a realizat cât a câștigat cu un loz pe care ezitase să-l cumpere cu 20 de dolari. Soțul: „Repeta că nu poate respira”

O femeie din Kentucky a avut parte de o surpriză uriașă în timpul unei sesiuni de cumpărături, după ce un un loz de 20 de dolari i-a adus un premiu de 500.000 de dolari. Când și-a dat seama cât a câștigat, a leșinat, potrivit People.

Câștigătoarea, care a ales să rămână anonimă, a povestit că nu obișnuia să meargă în magazinul de unde a cumpărat lozul, iar decizia de a-l achiziționa a fost una spontană. A mărturisit că intenționa inițial să încaseze câștigul de pe un alt bilet de loterie, dar s-a răzgândit în ultimul moment.

„Aveam un bilet de 20 de dolari de încasat și m-am gândit: «Lasă, iau unul nou cât sunt aici»”, a declarat femeia pentru Kentucky Lottery.

„Când am văzut cele trei zerouri, am încremenit”

Primele semne că biletul ar putea fi câștigător au apărut imediat. După ce a descoperit numărul 31 în prima linie, a continuat să răzuiască și a observat premiul cel mare.

„Când am văzut cele trei zerouri, am încremenit. Nu puteam să respir, tremuram, nu puteam să conduc. Cred că am leșinat pentru o clipă”, a spus ea.

Femeia a reușit să-și sune soțul.

„Nu putea să vorbească, tot repeta că nu poate să respire. Să aud că a câștigat o jumătate de milion de dolari a fost ultimul lucru la care m-aș fi așteptat”, a povestit bărbatul.

Cei doi s-au prezentat ulterior la sediul Kentucky Lottery pentru a revendica premiul, care, după reținerea taxelor a coborât la 362.500 de dolari. Magazinul Kroger unde a fost vândut lozul va primi, la rândul său, un bonus de 5.000 de dolari.

Femeia a avut și în trecut noroc la loterie. În 2017, ea a câștigat un premiu de 225.000 de dolari la Cash Ball.

„În sfârșit, îmi voi cumpăra o mașină”

Spune că suma recent câștigată îi va oferi stabilitate financiară și posibilitatea de a face câteva schimbări importante în viața de zi cu zi.

„Acești bani îmi dau răgaz. O voi ajuta pe fiica mea și, în sfârșit, îmi voi cumpăra o mașină nouă - una pe care să o aleg eu”, a declarat ea.

Amintim că o pensionară din Carolina de Nord i-a oferit nepoatei sale, în cadrul tradiției familiale de Crăciun, un bilet răzuibil de 5 dolari. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât tânăra a câștigat premiul cel mare de 150.000 de dolari.

Un bărbat din Franța a câștigat de trei ori la loz, devenind astfel milionar. În 2025, 189 de milionari au fost înregistrați în Franța de Compania Națională de Loterie (FDJ), în urma jocurilor de tip „răzuiește și câștigă”.