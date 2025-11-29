search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Restricții de circulație în București pentru parada de 1 Decembrie 2025. Ce rute ocolitoare recomandă autoritățile

De 1 decembrie vor exista mai multe restricții de circulație în Capitală, ca urmare a Paradei care are loc de Ziua Națională a României.

FOTO Inquam Photos / George Calin
FOTO Inquam Photos / George Calin

„În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune acest lucru", a transmis Brigada Rutieră printr-un comunicat.

Zonele cu restricții de circulație

Potrivit sursei citate, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent şi în condiţii de siguranţă, traficul rutier va fi restricționat pe 1 decembrie, după cum urmează:

În ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 02.00-17.00, traficul va fi restricționat pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente.

În intervalul orar 04.00-17.00 vor fi valabile următoarele măsuri:

-restricționarea traficului rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și a străzilor adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, cu specificația că în pasajul de la Piața Presei Libere se va putea permite circulația doar către Piața Montreal;

-restricționarea traficului pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

-restricționarea traficului pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente;

-restricționarea traficului pe str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu Delavrancea, str. Nicolae Ionescu, str. Ady Endre, str. Sg. Vasile Dorobanțu, str. Docenților, str. Mahatma Gandhi și pe str. Petofi Sandor;

-restricționarea traficului pe str. Clucerului, între str. Arh. Ion Mincu și bd. Mareșal Alexandru Averescu, precum și pe străzile adiacente spre bd. Ion Mihalache;

-restricționarea traficului pe str. Gheorghe Brătianu, între str. Arh. Ion Mincu și str. Docenților, precum și pe străzile adiacente către bd. Aviatorilor;

-restricționarea traficului pe str. Uruguay, între bd. Aviatorilor și Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și pe străzile adiacente spre cele două bulevarde;

-restricționarea traficului pe str. Monetăriei și pe Aleea Primo Nebiolo;

-eliberarea parcării dispuse în rond Kiseleff.

Restricții pentru pietoni

De asemenea, în ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 02.00-14.00, traficul pietonal va fi restricționat astfel: pe bd. Regele Mihai I, între str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților; pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf; pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piața Arcul de Triumf, cu excepția reprezentanților mass-media și în parcul Regele Mihai I între Aleea Michael Jackson (porțiunea cuprinsă între Piața Arcul de Triumf și zona aleii de acces spre Muzeul Satului) – Aleea Grădina Japoneză – Aleea Aventura Parc și bd. Constantin Prezan.

Citește și: Peste 2.900 de militari vor trece pe sub Arcul de Triumf de Ziua Națională. Ce aeronave și tehnică militară participă la paradă

Totodată, accesul pietonal va fi restricționat și pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și str. Uruguay; pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf; pe bd. Mareșal Constantin Prezan, (pe trotuarul din partea stânga pornind de la Piața Charles de Gaulle) de la str. Mr. Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

De asemenea, în intervalul orar 19.00-22.00, se execută solemnitatea retragerii cu torțe pe prima bandă de circulație pe următorul traseu: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta - Bd. Mihail Kogălniceanu – Spl. Independenței - Bd. Eroilor Sanitari - Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu - Șos. Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - Bd. General Paul Teodorescu - Bd. Timișoara - sediul Brigăzii 30 Gardă.

Din acest motiv, se va restricționa traficul astfel: între orele 17.30-19.30, pe Str. Constantin Mille și în intervalul orar 18.40-19.45, pentru 10 minute, se va restricționa traficul rutier pe Calea Victoriei, benzile I și II, în fața Palatului Cercului Militar Național (între Str. Constantin Mille și Bd. Regina Elisabeta).

La ce oră începe Parada de 1 Decembrie

În data de 1 Decembrie 2025, cu prilejul Zilei Naționale a României, în Municipiul București sunt organizate mai multe activități dedicate sărbătoririi eroilor și valorilor naționale.

Între orele 06.00 și 11.00, la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, va avea loc o ceremonie militară și religioasă, cu depuneri de coroane și jerbe de flori în memoria celor căzuți pentru apărarea țării.

Începând cu ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, se va desfășura Parada Militară Națională, cel mai așteptat moment al zilei, cu participarea trupelor și tehnicii militare ale Armatei Române și ale aliaților NATO.

De la ora 12.30, tot în Piața Arcul de Triumf, publicul va putea vizita expoziția de tehnică militară, unde vor fi prezentate echipamente, vehicule și tehnologii moderne utilizate de forțele armate.

În intervalul 19.00-22.00, se va desfășura solemnitatea retragerii cu torțe, pe traseul: Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Spl. Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă.

Rute ocolitoare recomandate

1. Șos. Bucureşti-Ploieşti – Piaţa Presei Libere – Piaţa Montreal – Bd. Mărăşti – str. Turda – Bd. I Mihalache - Piața Victoriei;

2. Șos. Bucureşti-Ploieşti – Piaţa Presei Libere – Piaţa Montreal – Bd. Mărăşti – Str. Turda – Podul Grant;

3. Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – Șos. Bucureşti - Ploieşti;

4. Șos. Stefan cel Mare – Str. Barbu Văcărescu – Bd. Aerogării – Șos. Bucureşti-Ploieşti.

