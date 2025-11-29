Zgomote puternice în zona Arcului de Triumf. MApN face recomandări pentru posesorii de animale de companie

Ministerul Apărării Naționale anunță că în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun, iar zgomotul poate fi deranjant, în special pentru necuvântătoare. Astfel, MApN recomandă posesorilor de animale de companie să evite zona sâmbătă și luni, în prima parte a zilei.

Autoritățile îi roagă pe posesorii de animale să evite zona Piața Presei-Arcul de Triumf-Piațeta Regelui sâmbătă, 29 noiembrie, și luni, 1 decembrie, în intervalul 9:00 – 12:00, perioadă în care vor fi trase salve de tun.

Sâmbătă, 29 noiembrie, la Arcul de Triumf are loc repetiția generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie.

În acest an, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor vor participa cu aproximativ 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 vor fi expuse static, iar 45 de aeronave vor survola zona.

La paradă vor lua parte și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și din alte state aliate care contribuie la structurile NATO din România.

Evenimentul oficial este programat luni, 1 decembrie, de la ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le-a cerut românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI.