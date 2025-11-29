search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Zgomote puternice în zona Arcului de Triumf. MApN face recomandări pentru posesorii de animale de companie

0
0
Publicat:

Ministerul Apărării Naționale anunță că în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun, iar zgomotul poate fi deranjant, în special pentru necuvântătoare. Astfel, MApN recomandă posesorilor de animale de companie să evite zona sâmbătă și luni, în prima parte a zilei.

Parada din 1 decembrie 2023. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Parada din 1 decembrie 2023. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Autoritățile îi roagă pe posesorii de animale să evite zona Piața Presei-Arcul de Triumf-Piațeta Regelui sâmbătă, 29 noiembrie, și luni, 1 decembrie, în intervalul 9:00 – 12:00, perioadă în care vor fi trase salve de tun.

Sâmbătă, 29 noiembrie, la Arcul de Triumf are loc repetiția generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie.

În acest an, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor vor participa cu aproximativ 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 vor fi expuse static, iar 45 de aeronave vor survola zona.

La paradă vor lua parte și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și din alte state aliate care contribuie la structurile NATO din România.

Evenimentul oficial este programat luni, 1 decembrie, de la ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le-a cerut românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Gina Gogean, gimnasta de aur care a bucurat milioane de români. Ce face acum, a ajuns de nerecunoscut și a trăit o dramă uriașă
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Cum aerisești corect locuința pe timp de iarnă fără să pierzi căldură și fără să apară mucegaiul
playtech.ro
image
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Modificări importante făcute de Hidroelectrica. Toți clienții din România care au contract trebuie să știe
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!