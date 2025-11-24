Militarii moldoveni, printre participanții la parada militară de la București de Ziua României

Mai mulți militari moldoveni au plecat luni, 24 noiembrie, spre București, unde vor participa pe 1 decembrie la parada militară organizată cu prilejul Zilei României, au anunțat responsabilii Ministerului Apărării de la Chișinău.

Conform reprezentanților Ministerului moldovean al Apărării, din militarii care vor participa la evenimentul important sunt fac parte ,,pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania Garda de Onoare.Formaţia Armatei Naţionale va fi condusă de locotenentul major Boris Răileanu, de curând revenit din misiunea de menținere a păcii EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina”.

Participă de 11 ani la paradă

Militarii moldoveni participă la parada militară din România începând cu anul 2014.

În total, 240 de militari străini vor fi prezenți la eveniment, printre ei numărându-se cei din Franța, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Eveniment grandios

În acest an, peste 2.900 de militari și specialiști din MApN, MAI, SRI, STS și ANP, împreună cu 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Națională organizată de 1 Decembrie în Piața Arcul de Triumf din București.

Repetițiile au început în data de 19 noiembrie, acestea fiind organizate în diverse locații.