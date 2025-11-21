search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Peste 2.900 de militari vor trece pe sub Arcul de Triumf de Ziua Națională. Ce aeronave și tehnică militară participă la paradă

0
0
Publicat:

Peste 2.900 de militari și specialiști din MapN, MAI, SRI, STS și ANP cu 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave vor participa la Parada Militară Națională organizată de 1 Decembrie, în București, în Piața Arcul de Triumf.

Parada militară de la Arcul de Triumf FOTO: Shutterstock
Parada militară de la Arcul de Triumf FOTO: Shutterstock

De asemenea, vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

MApN anunță că sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 9.00-12.00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiția generală.

Brigada Rutieră București va dispune restricții pe arterele care converg către Piața Arcul de Triumf, pentru zilele de 29 noiembrie și 1 decembrie.

Antrenamentele cu aeronave militare se vor desfășura între 26 și 29 noiembrie la înălțimi mici în județul Ilfov, în București și Alba Iulia. Zborurile de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi cu reducerea impactului fonic asupra populaţiei civile.

Atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, din 29 noiembrie, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

Ministerul anunță că luni, 1 Decembrie, drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din București va fi amplasată o expoziție de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
BIPA vine în România, va concura cu DM. Oraşele în care se deschid primele magazine
playtech.ro
image
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Sondaj Flashdata. Scor strâns între primii patru candidați la Primăria Generală a Capitalei
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!