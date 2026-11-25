Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea continua până la 30 iunie 2027, potrivit unei propuneri a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Ministerul urmărește, separat, menținerea licențelor pentru anumite importuri agricole din Ucraina până la 31 decembrie 2027, relatează Adevărul Financiar.

Ministerul Agriculturii propune plafonarea adaosului la alimente până la 30 iunie 2027 Foto: arhivă

Termenul actual pentru ambele mecanisme este 31 decembrie 2026, iar schimbarea lui depinde de adoptarea actelor normative necesare de către Guvern.

Adaos limitat, nu preț final stabilit de stat

Mecanismul de plafonare, introdus în 2023, limitează adaosurile comerciale pe anumite verigi ale lanțului de aprovizionare. El nu stabilește direct prețul de la raft și nu se aplică tuturor alimentelor, ci numai produselor care respectă lista și definițiile din actul normativ.

Printre produsele vizate se numără pâinea albă simplă, laptele de consum, ouăle, făina, uleiul de floarea-soarelui și carnea proaspătă de pui și de porc. Lista include, de asemenea, anumite legume și fructe, precum și alte alimente de bază.

Potrivit sursei citate, reglementarea actuală limitează adaosul cumulat pe întregul lanț de distribuție la 5%, iar pe cel practicat la vânzarea cu amănuntul și cash&carry la 20%, în condițiile de calcul prevăzute de ordonanță. Pentru anumite produse importate și vândute fără procesare sunt prevăzute reguli speciale.

Ministrul cere o evaluare a efectelor în retail

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că plafonarea a contribuit la temperarea scumpirilor alimentelor. El a solicitat Consiliului Concurenței, ANAF și INS să analizeze efectele mecanismului asupra pieței de retail, astfel încât Guvernul să dispună de o evaluare înaintea deciziei privind continuarea măsurii, mai scrie Adevărul Financiar.

Lista celor 17 alimente cu adaos comercial plafonat

Potrivit anexei OUG 67/2023, lista cuprinde următoarele produse:

Pâine albă simplă, cu gramaj între 300 și 500 g, fără specialități. Lapte de vacă de consum, 1 litru, cu 1,5% grăsime, cu excepția celui UHT. Brânză telemea de vacă, comercializată vrac. Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, în ambalaje de maximum 200 g. Făină albă de grâu tip „000”, până la 1 kg. Mălai, până la 1 kg. Ouă de găină, calibrul M. Ulei de floarea-soarelui, până la 2 litri. Carne proaspătă de pui: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe întregi cu os și aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă de porc: carne de porc pentru lucru, pulpă cu os sau fără os și spată de porc. Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi. Fructe proaspete vrac: mere roșii, mere Golden, prune, pere și struguri de masă. Cartofi proaspeți albi, comercializați vrac. Zahăr alb tos, până la 1 kg. Smântână, cu 12% grăsime. Unt, până la 250 g. Magiun, până la 350 g.

Lista este cea prevăzută de legislația în vigoare și a fost menținută nemodificată la ultima prelungire aprobată în 2026.

Licențe pentru importurile agricole din Ucraina până la finalul lui 2027

A doua propunere ar prelungi cu un an mecanismul de licențiere a unor importuri agricole din Ucraina. Acesta vizează produse precum grâul, porumbul, semințele de floarea-soarelui și cele de rapiță, pentru care importatorii trebuie să obțină autorizarea MADR și să respecte condițiile stabilite de autorități.

Plafonarea adaosului comercial, protecție pentru consumatori sau sabie cu două tăișuri?

Sistemul nu echivalează cu o interdicție generală a importurilor din Ucraina. Produsele vizate pot fi aduse în România dacă sunt îndeplinite cerințele legale și sunt obținute documentele necesare. Obiectivul prezentat de minister este controlul acestor fluxuri și limitarea presiunii asupra producătorilor locali.

Până la aprobarea prelungirilor, ambele măsuri rămân valabile până la sfârșitul lui 2026. Calendarul propus de MADR este diferit pentru cele două mecanisme: încă șase luni pentru plafonarea adaosurilor și încă un an pentru licențierea importurilor agricole din Ucraina.