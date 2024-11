Cum să petreci vacanța de Revelion în trei țări, 10 zile, cu mai puțin de 1.500 de euro, două persoane

Grupurile de călătorii de pe Facebook sunt adesea surse excelente de inspirație pentru pasionații de aventuri și explorări neconvenționale. Un exemplu este povestea unui cuplu care a sărbătorit trecerea dintre ani 2023–2024 explorând România, Ungaria și Georgia.

În loc să se bucure de Revelion într-o singură destinație din România, în locuri precum Valea Prahovei sau Bucovina, cuplul a ales să exploreze trei țări timp de 10 zile, cheltuind pentru amândoi aproximativ suma pe care ar fi plătit-o pentru o vacanță de Revelion doar unul dintre ei.

Cu un buget redus, au trăit la maxim magia sărbătorilor de iarnă într-unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa, unde au urmărit un show impresionant de artificii în noaptea dintre ani. După aceea, au explorat peisaje uluitoare în Georgia, lăsându-se captivați de frumusețea acestora și încărcându-și bateriile. La final, s-au relaxat în apele termale ale Budapestei. Înainte de toate, salinele de la Praid și Sovata le-au oferit încă din țară energia necesară pentru a întâmpina Noul An într-un mod deosebit.

Biletele de avion pentru rutele România - Ungaria, Ungaria - Georgia și retur i-au costat în total 250 de euro. Cazările, mâncarea și restul cheltuielilor pentru distracție în cele trei țări au depășit cu puțin 1.000 de euro. În noaptea dintre ani, au colindat prin târgurile de Crăciun din Budapesta, fără să mai opteze pentru cazare, având un zbor spre Georgia dis-de-dimineață. În total, au cheltuit puțin peste 1.300 de euro.

Deși autoarea nu menționează direct, povestirea sa sugerează că au ales să exploreze cât mai multe locuri, optând pentru autostop, mijloace de transport locale, aeroporturi mai mici (precum Târgu Mureș și Kutaisi) și destinații neplanificate care, la final, s-au dovedit a fi fascinante. Acest lucru subliniază ideea că, atunci când ești deschis, flexibil și ieși din zona ta de confort, vacanța poate deveni o experiență memorabilă.

Aventura lor, marcată de întâlniri autentice și peisaje spectaculoase, servește ca inspirație pentru cei în căutare de escapade speciale.

„Am vrut să trăim experiența ca localnicii”

Iată cum și-a început autoarea postarea într-un grup de Facebook destinat celor care obișnuiesc să-și planifice singuri vacanțele: „Dacă încă nu ți-ai făcut planuri de Revelion și cauți ceva diferit, îți povestim experiența noastră de anul trecut. Pe 29 decembrie, am plecat cu mașina din București spre Târgu Mureș, un oraș pe care nu-l vizitasem până atunci. Am explorat orașul, am fost la Salina Praid și la Sovata. A fost frig, dar a meritat. Pe 31 decembrie, la prânz, am zburat la Budapesta (cu Wizz Air). Nu am închiriat cazare, ci ne-am lăsat bagajele într-un locker din centrul orașului. Târgul de Crăciun din Budapesta rămâne deschis și de Revelion. Ne-am încălzit cu (multe pahare) vin fiert, am mâncat langoș și ne-am plimbat prin oraș toată noaptea. Am văzut artificii spectaculoase, centrul era plin de oameni, fiind noaptea de Revelion”.

Din Budapesta, la ora 06:00 dimineața, au zburat spre Kutaisi, al doilea mare oraș al Georgiei, tot cu o cursă low-cost. Frânți de oboseală după o noapte nedormită, s-au îmbarcat într-un autobuz cu destinația Tbilisi, Capitala Georgiei, aflată la mai bine de 200 km depărtare, nu înainte de a cumpăra o cartelă SIM, „pentru că sunt costuri foarte mari în Roaming, chiar și pe Digi”.

„Menționez de la început că am ales să nu închiriem mașină pentru că am vrut să trăim experiența ca localnicii”, a mai precizat autoarea postării motivul pentru care au apelat la transportul cu autobuzul.

„Georgia a fost superbă. Am fost foarte surprinși de frumusețe, mâncare și cultură”

Destinația le-a întărit convingerea că au făcut o alegere excelentă: „Georgia a fost superbă. Impresionează prin autenticitate și peisaje neșlefuite, oferind călătorilor experiențe rare. Am vizitat Tbilisi, Mtskheta, Kutaisi, Tskaltubo și Peștera Prometeu. La Mtskheta am ajuns doar pentru că am făcut autostopul, iar familia care ne-a luat a vrut să ne arate mai mult din cultura lor. Nu vorbeau foarte bine engleză, dar modul în care s-au conectat instantaneu cu noi ne-a impresionat profund. Am făcut hike spre Lomiso, dar nu l-am finalizat, deoarece zăpada trecea de brâu”.

Georgia atrage iubitorii de drumeții cu munții săi impunători și traseele accesibile, oferind experiențe autentice și peisaje de neuitat. Un loc de neratat este traseul de lângă satul Stepantsminda, cunoscut și sub numele de Kazbegi, unde călătorii pot descoperi o biserică faimoasă cocoțată pe un deal, cu priveliști spectaculoase. În apropiere, traseul Lomiso își croiește drum către o mănăstire de călugări, loc unde turiștii români plănuiau să se încălzească la o cană cu ceai fierbinte. Deși zăpada le-a dat planurile peste cap, liniștea și măreția peisajului i-au cucerit definitiv.

„La Kutaisi voiam să ajungem și la renumitele canioane de lângă oraș, dar vremea nu ne-a permis. La Tskaltubo am ajuns din întâmplare, însă am fost fermecați de clădirile superbe, foste resorturi de spa rusești, aflate acum în paragină. Erau locuite doar de câțiva câini destul de teritoriali și de refugiați din Abhazia”, a mai povestit autoarea postării.

Măreție și decădere, într-un cadru fascinant

Tskaltubo, una dintre „nestematele” ascunse ale Georgiei, este un oraș încărcat de istorie și contrast, unde arhitectura impunătoare a vechii stațiuni sovietice încă păstrează amintirile unor resorturi odinioară opulente: „Vizitatorii Peșterii Prometeu, una dintre atracțiile principale ale țării, ajung adesea în Tskaltubo călătorind pe cont propriu cu marshrutka, transportul local popular. Orașul este fascinant pentru turiști, însă necesită și o sensibilitate aparte față de locatarii săi, care din 1992 au găsit adăpost în clădirile abandonate. Acest turism aparte poate fi fermecător, însă implică respectul pentru intimitatea celor care trăiesc aici”.

Turista a menționat și despre provocările transportului local din Georgia: „Călătoriile aici sunt o provocare, dar și o experiență autentică în sine. Marshrutka, maxi-taxi-ul tradițional, nu are orar fix și nu poate fi găsit online. Însă, toate întârzierile și imprevizibilitatea au fost compensate de întâlnirile cu localnicii, oferindu-ne o privire autentică asupra vieții georgiene”.

Pe parcursul celor patru zile petrecute în Georgia, turiștii români s-au declarat „profund impresionați de peisajele superbe, de gastronomia locală delicioasă și de cultura autentică”. Au reușit să comunice cu localnicii folosind limbajul universal al gesturilor: „Am conversat mult, de cele mai multe ori prin semne. Am apelat la autostop, deoarece transportul public este imprevizibil și astfel am ajuns în locuri surprinzătoare, pe care inițial nu le planificasem”.

O destinație cu tradiție, mai puțin turistică: băile termale din perioada otomană

Pe 5 ianuarie 2024, turiștii români s-au reîntors la Budapesta, unde au ales să se cazeze pentru următoarele două nopți: „Am vizitat Băile Veli Bej, pe care le recomandăm cu căldură. Sunt ieftine, autentice și mult mai puțin aglomerate decât celelalte băi din oraș, care sunt adesea supraaglomerate, mai ales în perioada sărbătorilor”.

Băile Veli Bej din Budapesta sunt o destinație termală mai puțin cunoscută, dar apreciată pentru atmosfera liniștită și autentică, în contrast cu băile mai populare și aglomerate din capitala Ungariei. Celebre pentru băile termale alimentate de izvoare naturale cu apă bogată în minerale, Veli Bej oferă o experiență mai relaxantă și mai intimă. Sunt adesea apreciate de cei care doresc să se relaxeze într-un mediu mai liniștit și departe de agitația turistică a altor locuri din Budapesta, precum Complexul Gellért sau Széchenyi.

Au o istorie îndelungată, fiind una dintre cele mai vechi instalații termale din Budapesta, cu o tradiție care datează din perioada otomană. În plus față de băile termale, complexul oferă și servicii de masaj și alte facilități de wellness.

Pe 7 ianuarie, cuplul de români a revenit în țară cu avionul, la Târgu Mureș, de unde și-au recuperat mașina cu care s-au dus acasă, la București.

Costul total al aventurii de 10 zile prin trei țări: 6.700 de lei

Autoarea postării a împărtășit detalii și despre cheltuielile din vacanța de iarnă: „În total, am cheltuit aproximativ 6.700 lei, defalcate astfel: 1.300 lei în România pentru cazare, parcare, mâncare, benzină și intrări la obiective turistice; 1.950 lei în Ungaria pentru intrări, cazare, mâncare și transport; 2.250 lei în Georgia pentru cazare, mâncare, cartelă SIM și transport intern. În plus, am plătit 1.200 de lei pentru zborurile TGM-BUD, BUD-KUT și retur”.

Într-un final, cuplul a recunoscut: „Sigur, e mult, e pe fugă, dar e și palpitant, cu multe amintiri și multe locuri în care ne-am întoarce fără să clipim”.