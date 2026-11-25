Polonia le-a cerut aliaților să analizeze posibilitatea de a doborî rachetele rusești deasupra Ucrainei atunci când se îndreaptă spre teritoriul NATO. Solicitarea vine după ce, săptămâna trecută, trei rachete rusești au căzut pe teritoriul polonez, potrivit Bloomberg.

Resturi ale unei rachte rusești Foto: EPA/EFE

Surse citate de agenție spun că Varșovia a pus ideea în discuție luni, la o reuniune a ambasadorilor statelor membre NATO de la Bruxelles. Discuția a fost preliminară și nu s-a luat nicio decizie. Nu s-a vorbit despre detalii privind resursele pe care le-ar implica o eventuală reacție a Alianței.

Potrivit acelorași surse, o astfel de măsură ar presupune probabil ca Kievul să transmită avertizări și să ofere Alianței acces la spațiul său aerian. Ar fi nevoie, de asemenea, de acordul unanim al aliaților, care în prezent nu există, precum și de coordonarea comandantului suprem aliat al forțelor NATO din Europa.

„O țară singură nu poate face asta“

Miercuri, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că discuția privind interceptarea rachetelor continuă. „Nu a început acum. Durează de mult timp. Dar, în opinia mea, o singură țară nu este evident capabilă să facă asta“, a spus el la postul de radio RMF FM.

Ministrul a adăugat că vede o „mai mare disponibilitate de a discuta subiectul“ din partea aliaților, dar că „deocamdată nu există hotărâre“ de a acționa.

Riscul ca NATO să devină parte în conflict

Sursele spun că o asemenea decizie ar avea și riscuri, pentru că ar putea transforma NATO în parte a conflictului. Un oficial dintr-un stat de pe flancul estic a descris-o ca pe o linie pe care Alianța încearcă să nu o treacă.

În același timp, creșterea numărului de acte de sabotaj din Europa readuce în discuție unde ar trebui să tragă Alianța linia în fața amenințării rusești. Unii oficiali cer o reacție mai fermă.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri, la Radio Polonia, că o rachetă sau o dronă care se apropie de spațiul aerian al țării reprezintă deja o amenințare directă. El consideră că doborârea unei rachete deasupra Ucrainei, la cererea Kievului, ar intra sub incidența dreptului la autoapărare.

Ce s-a întâmplat pe 20 noiembrie

În noaptea de 20 noiembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Moscova a folosit peste 400 de drone și aproximativ 110 rachete. În aceeași noapte, trei obiecte au căzut pe teritoriul Poloniei.

Kosiniak-Kamysz a anunțat inițial că au căzut două rachete rusești și o dronă. El a spus că rachetele au lovit zona localității Nowy Lipowiec și orașul Rudnik nad Sanem, iar o dronă cu reacție a căzut la Młodycz. Parchetul din Lublin a anunțat ulterior că a găsit rămășițele a trei rachete de croazieră rusești H-101, nu a două. Localitățile se află la aproximativ 30-60 de kilometri de granița cu Ucraina.

Varșovia: reacția SUA nu a fost cea așteptată

Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia încă așteaptă o reacție adecvată din partea SUA după căderea celor trei rachete H-101 și a dronei. Varșovia pare să considere insuficientă declarația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia Vladimir Putin ar fi lansat din greșeală asupra Poloniei o dronă și „rachete mici“.

„Desigur, reacția pe care o așteptam nu există“, a recunoscut ministrul, citat de RMF24. El a spus că nu este clar de ce tac americanii: din dorința de a obține pacea sau din lipsa unor detalii suplimentare. Ministrul a asigurat că Varșovia își informează constant partenerii despre astfel de incidente și că specialiști americani au participat la examinarea resturilor armamentului rusesc.