Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF verifică sursa fondurilor folosite pentru achiziția unor proprietăți rezidențiale și automobile de lux, în cadrul anchetei DIICOT care vizează două grupări acuzate că ar fi obținut sume importante de bani prin șantajarea și intimidarea unor interpreți de muzică lăutărească. Printre persoanele vizate în dosar se află membri ai Clanului Cămătaru, iar printre victime s-ar număra Florin Salam și Tzancă Uraganu.

ANAF: „Sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă” Foto: Facebook

Verificările antifraudă au loc la solicitarea și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – Structura Centrală. Inspectorii au identificat până în prezent achiziții de bunuri mobile și imobile pentru care proveniența fondurilor nu a putut fi clarificată, conform unui comunicat transmis de ANAF.

„Sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă”, precizează ANAF, referindu-se la achizițiile de proprietăți rezidențiale și automobile de lux.

45 de percheziții în București și șase județe

Ancheta DIICOT vizează două grupări care au urmărit să preia controlul asupra activității profesionale a unor interpreți de muzică lăutărească, prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

Miercuri, polițiștii și procurorii au efectuat 45 de percheziții în București și în șase județe. Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor ar fi obținut bani din taxe de protecție impuse artiștilor, exploatarea sexuală a unor persoane în Germania și Elveția, precum și din camătă.

Surse judiciare susțin că printre persoanele vizate se află membri ai clanului Cămătaru. Aceleași surse afirmă că Sile Cămătaru, Nuțu Cămătaru și Manu ar fi împărțit între ei interpreții, le-ar fi găsit evenimente la care să cânte și le-ar fi interzis să colaboreze cu alți organizatori sau să accepte spectacole fără acordul lor. Banii obținuți în urma evenimentelor ar fi ajuns ulterior la membrii grupării.

Printre artiștii menționați de sursele judiciare ca victime se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Potrivit acelorași surse, un alt membru al grupării, cunoscut drept Dani al lui Sile, s-ar fi ocupat în principal de activitățile de trafic de persoane și de colectarea banilor obținuți din exploatarea sexuală a unor femei în Germania și Elveția. Un alt suspect, Petcu Cezar, ar fi controlat un club din Ploiești, unde ducea artiștii să cânte, iar încasările ar fi fost preluate de grupare.