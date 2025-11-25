search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Recomandările ANSVSA pentru cei care fac cumpărături în preajma sărbătorilor: „În această perioadă, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este esenţială"

Publicat:

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că face controale extinse la nivel naţional, care vor fi intensificate în perioada următoare, în preajma sărbătorilor.

FOTO: Colaj Foto Mathaus și Savori Urbane
FOTO: Colaj Foto Mathaus și Savori Urbane

ANSVSA informează că porcii pot fi sacrificaţi în gospodărie doar sub control sanitar-veterinar, astfel încât să fie verificată sănătatea animalului şi siguranţa cărnii, iar carnea provenită din sacrificări tradiţionale în gospodărie nu poate fi vândută, ci este destinată exclusiv consumului familial.

De asemenea, este interzisă comercializarea cărnii provenite din gospodării situate în zone aflate sub restricţii sanitare veterinare din cauza Pestei Porcine Africane.

ANSVSA reamintește că toată carnea de porc, domestic sau mistreț, trebuie testată trichineloscopic în centre autorizate, contra 27–101 lei + TVA, altfel există risc de îmbolnăvire cu Trichinella. V

Vânzarea cărnii necontrolate este o contravenție gravă și este sancționată cu amenzi de până la 40.000 lei și poate favoriza răspândirea Pestei Porcine Africane. După cumpărare, produsele de origine animală trebuie refrigerate rapid și păstrate conform instrucțiunilor, altfel pot provoca toxiinfecții alimentare.

Recomandări pentru cumpărături în pieţe şi târguri

Autoritatea citată recomandă cetățenilor să cumpere produse doar din spații autorizate, să verifice existenţa vitrinelor frigorifice funcţionale, să controleze integritatea ambalajelor, să se asigure că etichetele conţin informaţii complete despre producător, condiţiile de păstrare, ingredientele şi termenele de valabilitate, să cumpere brânzeturi doar în ambalaje de unică folosinţă, etichetate corect şi să evite achiziţionarea produselor de origine animală de la persoane neautorizate sau din locuri improvizate.

Atenţia trebuie îndreptată şi asupra produselor comercializate temporar în tonete, chioşcuri, rulote, standuri sezoniere – care trebuie să fie autorizate şi să respecte normele sanitare veterinare.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în această perioadă aglomerată, medicii veterinari din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) şi ale circumscripțiilor sanitare veterinare oficiale (CSVSAO) vor avea program prelungit, inclusiv în weekend.

Programul, numele medicilor responsabili şi numerele de contact vor fi afişate pe site-urile autorităţilor şi în punctele de lucru.

„În această perioadă cu activitate intensă în gospodării şi comerţul alimentar, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este esenţială. Respectarea regulilor simple – de la controlul sanitar-veterinar la achiziţia alimentelor din surse autorizate – ne protejează sănătatea şi previne evenimente nedorite. ANSVSA va continua să fie prezentă în teren pentru a preveni riscurile şi pentru a proteja consumatorii,” declară dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

ANSVSA anunță o campanie amplă de controale la nivel național pentru a asigura siguranța alimentelor și a preveni toxiinfecțiile și bolile animalelor. Verificările vor avea loc în piețe, abatoare, unități de procesare, depozite, magazine alimentare, restaurante, pizzerii, catering, cofetării, hoteluri, pensiuni și mari lanțuri comerciale.

Sunt anunțate controale intensificate

În cadrul acestor controale vor fi verificate respectarea normelor sanitare veterinare privind igiena, trasabilitatea produselor, condiţiile de procesare, ambalare, depozitare şi comercializare.

În colaborare cu Inspectoratele de Poliţie Judeţene şi Inspectoratele de Jandarmi Judeţene, echipele ANSVSA verifică transporturile de animale şi produse alimentare, inclusiv respectarea restricţiilor aplicate în zonele cu focare active de PPA.

În situaţia în care se constată nereguli, ANSVSA aplică sancţiuni contravenţionale conform legislaţiei în vigoare, precum şi măsuri complementare prevăzute de legislaţia în vigoare, care pot include confiscări de produse sau suspendarea/interzicerea activităţii unităţii.

Pentru informaţii suplimentare şi sesizarea neregulilor, cetăţenii pot apela gratuit Call Center-ul ANSVSA la 0800 826 787. Numărul este disponibil din orice reţea de telefonie.

Societate

Ghid de cumpărături


Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol