Alertă în Arad: zeci de anunțuri cu porci și carne în plină epidemie de pestă porcină

Sute de arădeni vând online porci și carne, deși județul are focare active de pestă porcină. Autoritățile anunță controale, iar ANSVSA avertizează că vânzarea cărnii din gospodării este ilegală și riscantă, în timp ce fermierii cer respectarea strictă a regulilor sanitar-veterinare.

Zeci de persoane postează zilnic astfel de anunțuri, iar pe Facebook au apărut chiar grupuri dedicate exclusiv comerțului cu porci și carne de porc. Conform ofertelor publicate, porcii vii sunt vânduți în medie cu 15 lei kilogramul, iar carcasele ajung la prețuri între 22 și 25 de lei kilogramul.

Contactați de Agerpres, mai mulți vânzători recunosc că au auzit despre focarele de pestă, însă susțin că animalele lor sunt sănătoase.

„Nu i-am testat, că la noi în Sâmbăteni nu avem pestă. Dacă vrea cineva carcasă, poate merge cu carnea la analize. Noi garantăm că sunt sănătoși”, a declarat pentru sursa citată un bărbat care își promovează animalele cu prețuri între 15 și 25 de lei kilogramul. Un alt vânzător, din Pecica, a declarat pentru aceeași sursă că „porcii sunt crescuți tot anul, sunt sănătoși și n-avem pestă aici”, precizând că îi vinde cu 14 lei kilogramul.

Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Marcel Roșu, a declarat miercuri, că instituția pe care o conduce, împreună cu alte autorități, va face verificări în perioada următoare.

„Conform legii, este interzis comerțul cu carne rezultată din sacrificările efectuate în gospodării. Această carne poate fi folosită doar pentru consum propriu”, a subliniat Roșu.

Dimitrie Muscă, cel mai mare fermier din vestul țării și proprietarul fermei din Olari, unde a fost confirmat focarul de pestă porcină africană, a declarat că regulile sanitar-veterinare trebuie respectate strict și în gospodăriile individuale.

„Nu ar trebui interzisă creșterea porcilor în gospodării, dar trebuie respectate draconic legile sanitar-veterinare. Așa cum la noi nu intră nici păsările în ferme, așa trebuie și în gospodării. Altfel, riscurile sunt foarte mari”, a spus Muscă, adăugând că medicii veterinari concesionari, plătiți cu 10.000 de lei pe lună, au obligația să verifice lunar animalele din gospodării. El a amintit că fermele sale au mai trecut prin focare: în 2022, la Curtici, au fost uciși preventiv 24.000 de porci, iar acum, la Olari, vor fi eliminate aproximativ 6.000 de animale.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a avertizat, într-un comunicat transmis luni, asupra riscurilor achiziționării de carne și produse alimentare vândute pe rețelele de socializare de persoane fizice neautorizate.

ANSVSA a precizat că este „interzis comerțul – inclusiv online – cu carne de porc și produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcilor crescuți în exploatații cu status neconform în relație cu pesta porcină africană”, potrivit legislației în vigoare. Instituția a atras atenția că doar carnea provenită de la porci sacrificați în abatoare autorizate poate fi comercializată legal și doar cu respectarea strictă a normelor de igienă și a lanțului frigorific.

Achiziția de animale vii prin anunțuri online este, de asemenea, nerecomandată, deoarece, în lipsa unui control veterinar, astfel de tranzacții pot contribui la răspândirea bolilor cu impact major, precum PPA.

În județul Arad sunt active trei focare de pestă porcină africană: două în gospodăriile din Șiclău și Frumușeni și unul la ferma din Olari, unde aproximativ 6.000 de porci vor fi eliminați preventiv.