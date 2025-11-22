Alertă în Istanbul: 25 de persoane internate după ce ar fi mâncat o lipie tradițională, cu un amestec de carne tocată

Zeci de persoane au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară în Instanbul, după ce au consumat preparate tradiționale. Clienții unui restaurant au început să se simtă rău la scurt timp după masă, prezentând greață și vărsături.

În Istanbul, 25 de persoane au fost internate în spital, după ce au mâncat Lahmacun, un restaurant fără autorizație din districtul Şişli.

Șeful Direcției de Sănătate, Abdullah Emre Güner, a anunțat că toți pacienții sunt în stare stabilă și primesc tratatement. Clienții restaurantului au început să se simtă rău la scurt timp după masă, prezentând greață și vărsături, potrivit CNN Türk. Localul a fost sigilat de autorități.

„Persoanele afectate se află însă în stare generală bună de sănătate și beneficiază de examinările și tratamentele medicale necesare”, a scris Abdullah Emre Güner, șeful autorității sanitare competente din Istanbul, pe platforma X, potrivit spiegel.

Lahmacun este o lipie tradițională din aluat dospit, care înainte de coacere se umple cu carne tocată, ceapă și roșii.

În provincia Kocaeli, 14 elevi de la un liceu privat au ajuns, de asemenea, la spital după ce au consumat un preparat cu pui în cantina școlii. Elevii au sesizat profesorii imediat ce au apărut simptomele, iar paramedicii i-au transportat la unități medicale din districtul Gebze.

Autoritățile au transmis că starea lor este bună. Mostre din preparatul servit au fost trimise pentru analize, iar o anchetă este în desfășurare.

Reamtim că o familie din Hamburg a murit, recent, într-un hotel din cartierul Fatih. Inițial, autoritățile au vorbit despre o posibilă intoxicație alimentară. Totuși, investigația a arătat că familia să fi fost expusă la niveluri letale de fosfid de aluminiu.