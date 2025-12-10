Video Reacția virală a unui tânăr italian care a vrut să ajungă la Târgul de Crăciun din Craiova și a aterizat în Cracovia: „Fii atent să nu faci ca mine”

Un tânăr italian a confundat Craiova cu Cracovia și a aterizat în Polonia în loc de România. Totuși, el a tratat eroarea cu umor, devenind viral pe rețelele sociale.

Un tânăr din Italia, cunoscut pe rețelele sociale sub pseudonimul „Brandon”, a devenit viral după ce a povestit cum, din dorința de a merge la Târgul de Crăciun din Craiova, a aterizat în Cracovia, Polonia.

O simplă neatenție la rezervarea biletelor l-a trimis la sute de kilometri distanță de destinația dorită.

Italianul s-a îndrăgostit de imaginile cu luminile, decorațiunile și atmosfera feerică din Craiova și, hotărât să ajungă acolo, a tastat rapid. Fără să observe eroarea a ales însă „Cracovia”, în loc de „Craiova”.

Abia după ce avionul a aterizat și s-a trezit în centrul vechi al Cracoviei, printre străzi luminate și tarabe de târg, și-a dat seama de eroare.

În loc să se supere, tânărul a reacționat cu umor.

„Am greșit, dar e frumos și în Polonia!” a spus el într-un videoclip filmat în centrul istoric, înconjurat de lumini de Crăciun și vin fiert.

Videoclipul a strâns sute de comentarii, atât din Italia, cât și din România.

Mulți au glumit pe seama confuziei, iar alții l-au încurajat să viziteze totuși țara noastră.

„Acum trebuie să mergi și la Craiova, hai, e superb!” i-a scris un utilizator.

„Păcat, Craiova era mult mai frumoasă!”, a comentat altcineva.

În descrierea videoclipului, Brandon a adăugat cu umor. „Mercatini di Natale? Stai attento a non fare come me ???” („Târguri de Crăciun? Fii atent să nu faci ca mine”).

Reamintim că Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat locul I în competiția Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026.

„Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II”, a anunțat primarul Lia Olguța Vasilescu.

Distincția a fost acordată de European Best Destinations, cea mai vizitată platformă turistică europeană și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism.

În competiție s-au înscris 20 de orașe europene, inclusiv destinații cu tradiție în organizarea târgurilor de Crăciun, precum Paris, Viena, Bruges, Praga, Zurich, Köln, Frankfurt, Riga sau Asti-Govone.