Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova impresionează prin decoruri și atmosferă, dar prețurile mari la mâncare și dulciuri îi fac pe mulți să se gândească de două ori înainte să scoată banii din portofel.

Târgurile de Crăciun de la Sibiu și Craiova și-au deschis porțile, aducând în centrul orașelor zeci de mii de vizitatori atrași de decorațiuni, braduri uriașe și atmosfera festivă. Totuși, prețurile ridicate la mâncare, dulciuri și atracții fac ca mulți să fie cumpătați în cheltuieli.

La Sibiu, o porție de două sarmale sau un gulaș de vită costă 40 de lei, iar clătitele cu ciocolată Dubai sau Santa’s Red Velvet au același preț. Băuturile calde sunt, de asemenea, scumpe: un pahar cu vin fiert costă între 15 și 18 lei, espresso-ul –14 lei, iar ciocolata caldă –17 lei. Dulciurile precum turta dulce cu ghimbir sau clătitele cu ciocolată obișnuită costă între 20 și 25 de lei, în timp ce vata de zahăr ajunge la 15 lei.

Atracțiile pentru copii și adulți vin și ele cu prețuri ridicate: o călătorie de trei minute cu trenulețul, caruselul sau roata panoramică costă 20 de lei.

În ciuda acestui fapt, vizitatorii au fost impresionați de frumusețea târgului și au stat la coadă pentru a face poze cu bradul de Crăciun, potrivit turnulsfatului.ro.

Și Târgul de Crăciun din Craiova are prețuri ridicate. Anul acesta, prețul unei căni pornește de la 30 de lei, în timp ce jucăriile au prețuri de la 20 de lei. Mănușile sunt 20 de lei, în timp ce o căciulă de iarnă costă 40 de lei. Ornamentele cu „Spărgătorul de Nuci” pornesc de la 25 de lei, iar un set de căni cu aceeași tematică are un preț cuprins între 100 și 150 de lei, potrivit Antena 3 CNN.

La capitolul mâncare și băutură, anul trecut, un pahar de vin fiert costa 15 lei, 100 de grame de pomana porcului – 12 lei, iar o porție de fasole cu cârnați – 25 de lei.

Târgul din Piața Constituției se va deschide pe 29 noiembrie până pe 28 decembrie. Târgul de Crăciun din Piața Universității va fi deschis în aceeași perioadă.