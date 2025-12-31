Video Mărturisire emoționantă a lui Anthony Hopkins: „Acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte”

Actorul britanic Anthony Hopkins a publicat un mesaj video emoționant de final de an, în care a dezvăluit că se împlinesc 50 de ani de când a renunțat la alcool, după un episod care l-a adus la un pas de moarte.

Legenda filmului a povestit că decizia radicală a venit în urma unui moment extrem de periculos, când s-a urcat beat la volan, într-o stare de inconștiență provocată de consumul de alcool. Atunci, spune actorul, a realizat că „se distra prea bine” și că, de fapt, se confrunta cu alcoolismul.

„Acum 50 de ani, chiar în ziua asta, am fost la un pas de moarte. Mi-am condus mașina într-o stare de inconștiență provocată de alcool. Atunci mi-am dat seama că mă distram prea mult. Se numea alcoolism”, a mărturisit Anthony Hopkins.

Actorul a transmis și un mesaj puternic celor care se confruntă cu probleme legate de excese, îndemnându-i să ceară ajutor și să aleagă viața, mai presus de orice. „Viața e mult mai bună fără excese. Eu m-am oprit. Am cerut ajutor acum 50 de ani, chiar în ziua asta. Alegeți viața, nu opusul. Viață, viață, viață și încă mai multă viață”, a spus acesta.

În mesajul său, Anthony Hopkins a mai precizat că peste două zile va împlini 88 de ani, sugerând că decizia luată în urmă cu cinci decenii i-a salvat nu doar cariera, ci și viața. „Poate am făcut ceva bine. La mulți ani și o viață fericită, fericită!”, a transmis actorul.