Video Distracție scumpă la târgurile de Crăciun din București: cât costă o tură cu sania VR a lui Moș Crăciun

La târgurile de Crăciun din București, caruselul sau sania VR a lui Moș Crăciun se dovedesc a fi printre cele mai costisitoare experiențe pentru vizitatori. Pentru câteva minute de distracție pentru copii, părinții trebuie să scoată din buzunar sume deloc neglijabile.

Târgurile de Crăciun din Capitală s-au deschis pe 29 noiembrie 2025, iar printre cele mai vizitate și atrăgătoare se numără și cel din Piața Constituției și Piața Universității. Pe lângă mâncarea tradițională- cozonaci, sarmale, mici, cârnați, vin fiert sau turtă dulce – vizitatorii găsesc și atracții pentru copii și adulți.

De exemplu, la târgul din Piața Universității, o tură de 3 minute la carusel costă 25 de lei, iar o experiență de 3 minute cu sania VR a Moșului ajunge la 50 de lei.

Pentru două ture la carusel și o tură în sania VR părinții trebuie să scoată din buzunar 100 de lei, doar 9 minute de distracție. Prețul poate crește semnificativ dacă sunt mai mulți copii, potrivit antena1.

Și la târgul din Piața Constituției, distracțiile nu sunt mai ieftine: o tură de 3 minute în roata mare costă 30 de lei, iar o tură în roller coaster costă 25 de lei.

Pentru familiile care caută mai multe opțiuni pentru cei mici, Parcul Lumea Copiilor din Sector 4 găzduiește, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2025, Tărâmul de Gheață. Aici, copiii se pot bucura de plimbări cu balonul cu aer cald, tiroliană, patinoar magic, tras cu arcul, dar și de întâlniri cu animale precum lupi, șoimi, ponei și bufnițe, aduse de Basme cu Cai.