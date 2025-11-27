Târgul de Crăciun din Craiova, declarat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: „Vom sărbători cu focuri de artificii!”

Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat locul I în competiția Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026. „Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II”, anunță primarul Lia Olguța Vasilescu. Distincția a fost acordată de European Best Destinations, cea mai vizitată platformă turistică europeană și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat! Astăzi, la 18.30, la sanie, vom sărbători cu focuri de artificii!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Craiova a fost cea mai votată destinație de Crăciun de la înființarea competiției, pagina de vot fiind distribuită de peste 600.000 de ori pe rețelele de socializare. În total, 803.258 de voturi au fost înregistrate din 179 de țări, după o săptămână de vot online, potrivit comunicatului oficial al organizației.

→ Imaginea 1/4: Târgul de Crăciun din Craiova. FOTO: Facebook/Olguța Vasilescu

S-au înscris 20 de orașe europene, inclusiv destinații cu tradiție în organizarea târgurilor de Crăciun, precum Paris, Viena, Bruges, Praga, Zurich, Köln, Frankfurt, Riga sau Asti-Govone.

După doi ani consecutivi pe locul al doilea, Târgul de Crăciun Craiova primește anul acesta titlul de „Best European Christmas Market 2026”.

În ultimele luni, despre Târgul din Craiova au scris publicații internaționale de prestigiu precum Bild și Focus (Germania), Express (UK), Forbes International, El Economista (Spania) sau Euronews.

Primarul Lia Olguța Vasilescu a subliniat importanța acestei recunoașteri internaționale, care pune Craiova pe harta destinațiilor de iarnă din Europa.